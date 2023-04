Adrian Neuhauser, presidente y CEO de Avianca: "Nuestro enfoque es salvar a Viva Air"

"Tenemos una caja sana, sobre los US$ 900 millones, esos son datos financieros públicos y que están por arriba de lo que presentamos del Capítulo 11, que también es publico; es una validación del cambio del modelo".

Así respondía Adrian Neuhauser, Presidente y CEO de Avianca ante la pregunta de si contratarán ex pilotos de Viva Air para Avianca.

Eso, en el marco de una actividad pública de la aerolínea colombiana, desarrollada esta mañana en Río Negro, Antioquía, en la que presentó los resultados alcanzados en siete áreas clave de la aerolínea y su visión de negocio, "que combina lo mejor de sus 103 años de operación con la flexibilidad del mundo moderno low-cost", afirma la compañía en un comunicado.

La campaña, llamada ‘Todos Dando Todo’, es unreconocimiento al compromiso de sus más de 12.000 empleados, quienes han logrado que la aerolínea tenga indicadores de talla mundial en la industria aérea, declara Avianca.

Mientras tanto, se espera que esta jornada la Aeronáutica Civil de Colombia (el organismo estatal encargado del control y regulación de la aviación en Colombia) informe finalmente cuál es su decisión respecto del proceso de integración de las aerolíneas Viva Air y Avianca, tan solo 13 días después de recibir los distintos recursos de reposición y apelación de otras compañías aéreas.

"Hemos tenido un enfoque muy fuerte en que eso así sea", prosiguió Neuhauser respecto de contrataciones y el rescate de Viva Air. "Lo correcto es mantener la conecividad del país y consumidores, que Viva se salve y en eso nos distinguimos de nuestros competidores: nosotros queremos salvar esa entidad", afirmó.

También el CEO de origen chileno aseguró que han buscado mover capacidades para suplir la falta de oferta de vuelos, pues la demanda no ha disminuido por el tema de Viva y Ultra. "Y de alguna manera refuerza lo importante que es tener un balance sólido y una sólida posición de caja que permita enfrentar shocks, y es un lujo que nos pudimos dar gracias a la reestructuración del Capítulo 11", aseguró.

Respecto de la concreción del Grupo Abra - el holding anunciado en 2022 producto de la unión de Avianca y el accionista controlante de la brasilera GOL- Neuhauser dijo que ya es una realidad: "La transacción financiera ocurrió hace una semana. Tenemos capital y accionariado común, y el esfuerzo ahora es la integracion de redes y de los negocios. La venta cruzada, la integración de beneficios de viajero frecuente ocurrirá en los próximos meses y luego se consolidará el accionariado en Abra y que ese sea el vehículo público para transar capital, lo que debiera ocurrir en los próximos 12 a 18 meses" aseguró.

Regresando al tema de la integración con Viva Air, Neuhauser también abordó el tema de la asignación de slots.

"No es uno de los temas sujeto a la apelación que hicimos. Si ves los condicionamientos de Aerocivil, la propuesta que hacen de slots simplemente no permite- con la utilización de aviones ni conectividad de Viva- para que sea viable. Hemos pedido ajustes a eso: un set distinto de slots en Bogotá, donde devolvemos més que lo pedido por la autoridad y permite [una] rotación lógica del avión y que no quede varado", ahondó el CEO.

También consultado sobre la condición para archivar la investigación de Industria y Comercio sobre prácticas restrictivas - donde una de las condiciones de la SuperIndustria remover a personas vinculadas que puedan generar vínculos en las empresas- Neuhauser reconoció estar en etapa de análisis. "[Las razones] no las entendemos y solicitaremos, probablemente, clarificación, pero la intención concordante para integrar Viva es que el proceso avance y llegue a su fin" reiteró.

Respecto de la llegada de Jetsmart, Neuhauser reiteró que la competencia es buena para los mercados. "Nosotros nos hemos enfocado en solicitarle a las autoridades y competidores una cancha nivelada de juego".

NUEVAS RUTAS

Dentro de los anuncios de Avianca, se recalcó los mas de setenta destinos en 24 países de América y Europa, con una operación de más de 4.100 vuelos a la semana y una oferta de 730.000 sillas semanales. Producto de ellos, la aerolinea colombiana destacó el traslado de 24,6 millones de pasajeros en 2022, gracias a que su flota A320 pasó de tener 150 a 180 sillas.

Consultado sobre la ausencia de comidas y entretención a bordo de los vuelos, Frederico Pedreira, COO de Avianca recordó "nuestro modelo de negocio ha cambiado, estamos con un modelo competitivo".

En cuanto a destinos, Pedreira reconoció que buscarán agregar capacidad para llegar a mas destinos en Argentina en el futuro cercano, pero lo más concreto serán anuncios para El Salvador. "Dentro de un par de semana haremos un anuncio chico pero importante, en particular en aeropuerto de la capital, con una inversión grande en tecnología y donde hemos previsto más vuelos hacia el final del año", adelantó.

También surgió el tema del rescate de pasajeros de Viva Air que ha hecho Avianca en estos meses y que los ejecutivos calcularon en unos 60 mil pasajeros rescatados tanto dentro de Colombia como en destinos latinoamericanos. Tratando de hacer eco de las quejas de usuarios respecto de altos precios, se preguntó si era efectivo lo vistos en redes sociales donde se habla de pasajes 200% mas caros que los de Viva Air. Algo que fue desmentido por ambos ejecutivos.

"Somos la única aerolínea que ha puesto un cap o tope a las tarifas domesticas en Colombia (...) Si comparamos los precios hoy contra los valores prepandemia, tomando el precio medio de un tiquete en Colombia en 2019 versus 2023, si miras los precios subieron 24% en tres años, pero los costos de combustibles casi se triplicaron (...) el TRM (dólar con tasa representativa de mercado) y la inflación subieron 100% los costos", se defendió Pedreira.

"Nuestro nuevo modelo de negocio permite no pasar ese sobrecosto al pasajero y solo se aumentó 25%; el otro 80% lo absorbemos [nosotros]", completó Neuhauser.

Antes de finalizar, Neuhauser fue consultado sobre un efecto en los precios, de concretarse la fusión con Viva.

"En el mercado falta capacidad, eran 22 aviones [de Viva Air]; hay cinco [naves] que fueron repuestas por uno de nuestros competidores y 18 salieron...Los precios suben por la demanda y creemos que ingresar esa oferta es un tema positivo para el consumidor", concluyó el CEO.