Aerolíneas brasileñas Gol y Azul repuntan acciones en Bolsa tras firmar acuerdo de código compartido

Las aerolíneas brasileñas Gol y Azul han repuntado más de un 12% y un 8%, respectivamente, al arranque de la sesión bursátil de este viernes 24 después de anunciar la firma de un acuerdo de cooperación comercial que conectará sus redes de vuelos en Brasil a través de un acuerdo de código compartido.

En concreto, las acciones de Gol se han impulsado un 12,7%, llegando a alcanzar un precio por título de 1,42 reales brasileños (US$ 0,27). Por su parte, Azul subía un 7,51% en la Bolsa de Brasil y un 8,29% en el parqué bursátil de Estados Unidos, con precios individuales por acción de 10,59 reales (US$ 2,05) y US$ 6,14.

Esta asociación cubre todas las rutas nacionales operadas exclusivamente, es decir, rutas operadas por una de las dos compañías pero no por la otra. Azul y Gol operan aproximadamente 1.500 salidas diarias. Este acuerdo creará más de 2.700 oportunidades de viaje con una sola conexión.

El acuerdo también abarca programas de viajero frecuente, permitiendo a los socios de "Azul Fidelidade y Smiles" ganar puntos en su programa preferido al comprar segmentos incluidos en el acuerdo de código compartido.

Los consumidores se beneficiarán de esta asociación comercial a partir de finales de junio, cuando la oferta estará disponible a través de los canales de venta de ambas empresas.

Los clientes obtendrán acceso a cientos de nuevas rutas nacionales, junto con oportunidades de conexión más convenientes. Por ejemplo, se podría viajar de Brasilia a Tabatinga con una breve escala en Manaus, o de Río de Janeiro a Marabá con una parada en Belém.