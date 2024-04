América Móvil invertirá US$ 7.700 millones en Claro Brasil entre 2024 y 2029

América Móvil invertirá hasta 40.000 millones de reales entre los años 2024 y 2029 en su unidad brasileña Claro, una compañía que para América Móvil representa 114 millones de suscripciones móviles y fijas, entre voz, video y datos, y activos entre frecuencias de espectro, miles de kilómetros de red a base de fibra óptica y una flota de satélites que cubre todo el continente americano.

La inversión anunciada es equivalente a US$ 7.700 millones y se desglosaría en US$ 1.540 millones por año para Claro Brasil en el desarrollo de infraestructura. Ese grado de inversión es tanto como casi cuatro veces todo el dinero que América Móvil ha venido invirtiendo anualmente en Claro Argentina.

Los planes de América Móvil para Brasil pudieran ser un reconocimiento al país. Allí, la economía crecería 2,4% en 2024 y 2,8% en 2025. Pero más trascendente para este tipo de compañías, el regulador Anatel y el gobierno federal trabajan para, por ejemplo, colocar frecuencias de espectro entre toda la industria y a precios internacionales, que no ocurre en México y a pesar de las maniobras que realiza la autoridad reguladora, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

América Móvil también está obligada a invertir. Su competidora Telefónica invirtió US$ 1.970,8 millones sólo en 2023 a su marca Vivo, pues Brasil es el negocio más relevante para Telefónica después de España. En el otro competidor, TIM, un accionista propuso recientemente que la matriz Telecom Italia venda esa unidad brasileña.

De regreso a Brasil, en un lustro, América Móvil ha conseguido aumentar en más US$ 1.000 millones el ingreso general de su negocio brasileño.

Los medios locales TeleSíntesi y Teletime retomaron declaraciones de ejecutivos de este grupo mexicano, tras una visita que el empresario Carlos Slim Helú realizó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Seguimos con planes de realizar importantes inversiones en telecomunicaciones en el país, con programas ambiciosos”, dijo el empresario Carlos Slim, retomó TeleSíntesi. “Brasil es hoy para nosotros un mercado un poco más grande que México, porque allí, por una situación especial, no hay convergencia”, dijo Slim, recogió Teletime.

Brasil no es todavía el negocio de mayor tamaño para la familia Slim. México, sede corporativa de esta compañía, mantiene todavía esa posición. La diferencia es casi de dos a uno: mientras Brasil facturó US$ 2.269 millones, en número redondos, durante el primer trimestre de 2024, América Móvil levantó casi US$ 4.900 millones de México.

Sin embargo, Brasil es la unidad que mejores rendimientos promete para la compañía en tiempos futuros. Por ejemplo, en cinco años, de enero de 2020 a enero de 2024, el negocio brasileño de América Móvil se expandió en 19,78% en nivel de ingresos, contra el 14,77% que lo hizo el negocio mexicano. Los usuarios móviles de Claro Brasil aumentaron en 49,16%, frente al 8,78% que lo hicieron aquellos de Telcel. Sólo en el segmento fijo el negocio de Brasil presenta una caída más pronunciada frente al de México, pues Embratel, también propiedad de Claro, se ha dejado en el camino al 29,34% de sus accesos fijos, mientras que Telmex perdió al 2% de sus clientes.

En México, América Móvil está por alcanzar su máxima cuota de mercado, si bien su nivel de consumidores es casi cuatro veces el de AT&T, el competidor más cercano. La empresa terminó el primer trimestre del año con 83,99 millones de clientes móviles, un 1,2% más que un año antes. Por ello, el negocio para Telcel no está en ganar más clientes por volumen, sino por valor, de ahí que su negocio de pospago creció en 2,5% en el trimestre y llegó a la marca de 15,10 millones de esos usuarios.

México ya no crece tanto para América Móvil, a pesar de que en este país el consumo promedio por usuario o ARPU se ha expandido en 14,28% para Telcel en cinco años, cuando en Brasil el consumo de los usuarios de Claro ha sido del 4%.

Brasil es una joya para América Móvil por su volumen de mercado, como lo es Telekom Austria por su tamaño de ARPU. Dos situaciones que no se advierten en la mayor parte de América Latina para este grupo de telecomunicaciones.

Como muestra, América Móvil está más cerca de perder que de ganar el éxito con Liberty Latin América en la aventura de Claro-VTR en Chile, que sigue perdiendo clientes allí; en Uruguay y Paraguay el espectro resultó en impactos para la rentabilidad de la compañía a nivel local. En Colombia, Claro batalla contra Tigo y Movistar. Sólo en Guatemala y Perú, América Móvil todavía observa mejores oportunidades de crecimiento, hace en un recuento Andrea Catalano de TeleSemana.

Pero en México, América Móvil está por conocer la nueva política regulatoria en la que el IFT, en la que se podría conocer que el regulador obligue a Telcel compartir más su infraestructura más allá de un acceso al roaming nacional, pues la competencia de Telcel espera una compartición de su infraestructura vía el modelo de multi operador, más conocido en esta industria como el modelo de “MOCN”.

América Móvil valora mayores inversiones en Brasil, porque en su mercado origen, en la división de fija, su empresa Telmex tiene impedida el acceso a los servicios de video, aun cuando existe un contexto de fusión entre Izzi-Sky de Televisa y una regulación por poder sustancial para Megacable, que de alguna manera pudiera traducirse en un acceso al video para Telmex.

“Tenemos programas de inversión ambiciosos, especialmente en 5G. En los últimos cinco años hemos invertido US$ 10.563 millones, y en los próximos cuatro o cinco años estamos hablando de alrededor de US$ 7.682 millones, especialmente en redes 5G y de fibra, lo que necesita para ser más amplio”, dijo América Móvil sobre Brasil, donde detenta un tercio de los servicios de telecomunicaciones ante TIM y Vivo.