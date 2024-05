Bitcoin Pizza Day: un día histórico para la criptomoneda que aún no despega como medio de pago

A mediados de 2010, cuando los smartphones eran una novedad, y Facebook, la red social dominante, se produjo un hito clave en la historia de la digitalización. Ese 22 de mayo, Laszlo Hanyecz, un desarrollador de software estadounidense, adquirió dos pizzas con 10.000 bitcoins en un Papa John’s de Florida. Se trató de la primera transacción comercial realizada con la ayuda de esta joven criptomoneda.

Hoy, 14 años después, mucha agua ha corrido bajo el puente, en especial por la cotización que ha ganado el bitcoin desde entonces. Como muestra, si en 2010, Hanyecz simplemente podía usar 10.000 bitcoins para almorzar con amigos, para 2024, compraría mansiones y jets privados sin ningún problema. Resulta que la cantidad mencionada, era equivalente a US$ 41 en 2010, pero ahora asciende a US$ 700 millones. De hecho, para ser exactos, este 22 de mayo, la criptomoneda alcanzó picos mayores a US$ 70.000 por unidad.

¿POR QUÉ TODAVÍA NO SE CONFÍA EN EL BITCOIN?

Tal como su cotización, el alcance del bitcoin ha crecido como la espuma. “A la fecha, hay más de 15.000 comercios que aceptan el pago con esta criptomoneda a nivel mundial. Algunos de ellos tienen propuestas de cashbacks o beneficios que convierten al bitcoin en un activo más atractivo. Walmart es un claro ejemplo”, declaró Agostina Colaizzo, experta en criptomonedas y Banking & Investments Manager de Mercado Pago para AméricaEconomía.

Colaizzo se refiere a las tarjetas de regalo de Walmart, que permiten descuentos en productos de la cadena de retail si se paga en bitcoin y otras monedas alternativas. En una línea similar, desde enero, Visa le permite a sus usuarios retirar criptomonedas como bitcoin directamente en 145 países. “Obviamente, no hablamos de un medio de pago común para la gente. Actualmente, se acerca más a un instrumento financiero de inversión”, advierte la ejecutiva de Mercado Pago.

De esta forma, bitcoin ha evolucionado de manera distinta a cómo lo plantearon sus creadores. Inicialmente, fue concebido para comprar bienes tan triviales como una pizza, pero hoy la mayoría de usuarios confía en él como una reserva de valor sólida. Aunque más allá de la desconfianza, hay otras razones que explican por qué el bitcoin no es un medio de pago extendido.

“Primero, tiene un tratamiento fiscal como activo, lo que significa que cada vez que pagas un café con bitcoin, el fisco lo considera como una “venta” del activo. Esto quiere decir que en muchos lugares, pagar con bitcoin representa un evento tributable al final del año. Así sea algo simple como un café”, afirmó Mauricio Di Bartolomeo, cofundador de Ledn, startup que ofrece créditos respaldados en Bitcoin, a AméricaEconomía.

Según Di Bartolomeo, esta es la causa principal que motiva a muchas personas a obtener préstamos en dólares apoyados en la criptomoneda, porque estos no son eventos tributables. Así, solicitar estos créditos permite usar dólares o stablecoins para gastos cotidianos sin vender los bitcoins. “Pero además, los costos de transacción en bitcoin son altos, y las transacciones se confirman cada 10 minutos. Por último, la volatilidad de la criptomoneda dificulta que se generen recibos de pago por más de un par de horas. Esto añade fricción a la experiencia de pagos”.

El directivo de Ledn sostiene que estas restricciones impiden que iniciativas, como la red Lightning tengan mayor éxito. Por ejemplo, este servicio permite pagos instantáneos y casi gratuitos con Bitcoin, pero no elimina la obligación de pagar impuestos. Esto contrasta con el hecho que en países centroamericanos como El Salvador, Costa Rica y Guatemala, se están creando comunidades con economías circulares que utilizan Bitcoin sobre la red de Lightning.

Por su parte, Nicolás Jaramillo, director de operaciones de Arch.Finance, identificó 2022 como un año clave para el bitcoin como medio de pago. Por un lado, el presidente salvadoreño Nayib Bukele lo declaró como moneda de curso legal en su país, mientras que gigantes corporativos, como Tesla, Amazon y Stripe comenzaron a recibir criptodivisas como medios de pago.

“Creo que el bitcoin seguirá creciendo, sobre todo en dos casos de uso: el comercio internacional, ya que la ventaja de pagos transfronterizos es muchísimo mayor con esta tecnología. Y los pagos de alto valor, ya que las cripto son mucho más convenientes y rápidas para comprar bienes raíces o autos, por ejemplo”, explicó Jaramillo para AméricaEconomía.

El experto de Arch.Finance tampoco cree que el usuario promedio se adapte a bitcoin a corto plazo. Él lo define como un “cambio de rieles” o mentalidad, pues implica reemplazar métodos clásicos como cuentas bancarias o tarjetas de crédito por billeteras cripto. “Hoy vemos al Bitcoin como un activo frecuente en el ecosistema cripto, pero eso todavía sigue siendo un porcentaje menor en términos mundiales: en torno al 5% a 10%”.

Por otro lado, Tomás Villanueva, CEO de Skipo, billetera digital que transfiere criptomonedas, se muestra optimista con respecto al futuro del bitcoin, aunque con reservas. “Es probable que en un futuro varios de los problemas de accesibilidad vayan mejorando, pero por ahora los que más se han adoptado son soluciones de pago que han facilitado las compras con bitcoin y otras cripto en comercio. Ejemplos de estas son las billeteras digitales, que permiten a las personas pagar en comercio, mientras el comercio recibe la moneda de su conveniencia sin tener que lidiar con la interacción directa con la red de bitcoin”, explicó Villanueva.

LAS SECUELAS DEL HALVING

Ya ha transcurrido un mes desde el último halving, el evento que cada cuatro años reduce a la mitad la cantidad de nuevos Bitcoins que se pueden generar o “minar” a diario. Ante esta reducción de divisas, se produce un incremento en su valoración. Cabe destacar que usualmente el efecto del halving se manifiesta a lo largo de los 12 meses posteriores al evento.

“Hasta ahora, creo que ha sido tal como esperábamos. El mercado se anticipó al halving llevándonos de US$ 20.000 a un nuevo máximo sobre los US$ 70.000. Ahora nos estamos preparando para la próxima movida al alza”, reveló Mauricio Di Bartolomeo.

Al igual que el representante de Ledn, Villanueva sostiene que como los efectos del halving no son inmediatos, el valor del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, “aunque con la volatilidad esperada”. Asimismo, para Nicolás Jaramillo, el efecto de dicho evento en la disminución de la oferta monetaria se acumula con el tiempo. A la larga, esto puede generar un alza masiva del Bitcoin, llegando a un nuevo máximo histórico entre 12 a 18 meses tras el halving.

Otra tendencia notable de las últimas semanas ha sido la reducción de los flujos de fondos de bitcoin que se dirigen a los ETF (fondos de inversión en inglés). “A principios de año, hubo un aumento considerable en estos flujos, ya que muchas instituciones buscaban obtener exposición a bitcoin mediante estos fondos por primera vez. Este interés inicial se debió en parte a la percepción de que los ETF ofrecían una forma más accesible y regulada de invertir en bitcoin, lo que atrajo a una nueva ola de inversores”, cuenta Villanueva.

Pero en la etapa post halving, el mercado se acerca a la normalidad en cuanto al lanzamiento de nuevos ETF, lo que disminuye la llegada de nuevos flujos. Además, el CEO de Skipo sostiene que, a medida que el precio del bitcoin aumentaba, es posible que algunos inversores hayan optado por tomar ganancias. Esto podría haber resultado en periodos de salidas netas de fondos de los ETF, especialmente entre aquellos inversores que ingresaron en las primeras etapas del aumento de precios.

Asimismo, la postergación en la disminución de tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), que a inicios del año parecía posible, pudo haber afectado la disposición de los inversionistas a mantener exposición en activos de riesgo como el Bitcoin, según Villanueva.

Finalmente, a largo plazo, dos eventos clave en Estados Unidos pueden afectar la deriva de la criptomoneda: una futura reducción de las tasas de interés y el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre. Sobre la primera posibilidad, Jaramillo se muestra a favor. “Tenemos que estar atentos a la evolución tanto de la inflación y el mercado laboral en EE.UU., porque si vemos debilidades, la Fed va a comenzar a bajar sus tasas de interés y será positivo para nuestro mercado”.

Por otra parte, Di Bartolomeo opina que el establishment político de EE.UU. mantendrá una política abierta a las criptomonedas, sin importar si Biden o Trump ganen las elecciones. “Los demócratas parecen haber aceptado que no tiene sentido político demonizar a la industria y a la innovación. Ahora, siendo un tema apoyado por ambos partidos, creo que veremos una ola de cambios positivos para la industria globalmente”, predice.