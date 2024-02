Brasileña Nubank multiplicó por seis sus ganancias en el cuarto trimestre de 2023

Nu Holdings, la plataforma bancaria digital, informó hoy sus resultados no auditados para el cuarto trimestre de 2023 y los resultados auditados para todo el año . Agregó 4,8 millones de nuevos clientes durante el último trimestre y 19,3 millones en comparación con 2022, lo que eleva el número total de clientes al final del año a 93,9 millones.

En Brasil, las adiciones netas mensuales totalizaron casi 1,3 millones de clientes, consolidado a Nu como la cuarta institución financiera más grande del país por número de clientes. El ingreso neto aumentó a US$ 360,9 millones en este trimestre, desde US$ 58,0 millones en el cuarto trimestre de 2022, mientras que el ingreso neto ajustado aumentó a US$ 395,8 millones, desde US$ 113,8 millones en el cuarto trimestre de 2022.

Los ingresos alcanzaron un nuevo récord de US$ 2.400 millones, un aumento del 57% interanual en una base neutra al tipo de cambio (FXN), con el Ingreso Promedio Mensual por Cliente Activo (ARPAC) expandiéndose un 23% interanual FXN a US$ 10,6. Los depósitos aumentaron un 38% YoY FXN a US$ 23.700 millones, mientras que el costo de financiamiento se mantuvo estable trimestre tras trimestre en el 80% de las tasas interbancarias combinadas y la relación Préstamo-Depósito (LDR) se situó en el 34%.

Los saldos pendientes totales de Nu en sus carteras de tarjetas de crédito y préstamos aumentaron un 49% YoY FXN a US$ 18.200 millones, mientras que la Cartera de Intereses Ganados (IEP) aumentó un 91% interanual FXN a US$ 8.200 millones.

La ratio de morosidad 15-90 días de la cartera de créditos en Brasil disminuyó secuencialmente al 4,1%, en línea con las expectativas, mientras que la ratio de morosidad de 90+ días se mantuvo estable en 6,1%, siguiendo el comportamiento de apilamiento esperado de los primeros tramos de morosidad en períodos anteriores.

El NIM ajustado al riesgo continuó expandiéndose, alcanzando un máximo histórico del 10,2%, +120 puntos básicos trimestralmente, destacando la adecuada fijación de precios al riesgo de Nu.