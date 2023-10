Bricksave, fintech de inversión inmobiliaria, continúa su expansión en Latinoamérica

La fintech global de inversión inmobiliaria, Bricksave, ya presente en países como Argentina y Brasil, continúa su expansión en tierras latinoamericanas tras adquirir la proptech colombiana Macondo. De esta forma, la plataforma global de inversión fraccionada en real estate digital que permite a cualquier persona en el mundo invertir en propiedades terminadas en ciudades estables -como Chicago, Detroit, Philadelphia, Lisboa, Viena y Barcelona- da la posibilidad a potenciales inversionistas de la región a apostar por el mercado inmobiliario.

La inversión va desde un mínimo de US$ 1.000 y se puede obtener retornos netos anuales de hasta 9% en dólares, aunque estos últimos meses ha sido superior a 9,2%.

“Las encontramos [las propiedades] con un algoritmo que desarrolló Bricksave que usa 70 bases de datos y 3.000 puntos de data para encontrar oportunidades de inversión”, explica la precisión de la búsqueda de propiedades su cofundadora Sofía Gancedo a AméricaEconomía.

Posterior al due dilligence, el inversor entra, se registra y puede invertir de manera digital. La compañía se encarga del manejo de la propiedad y del activo durante el periodo de inversión, que es entre dos y cuatro años, mientras que el inversor cuenta con un panel de control las 24 horas del cual puede recibir información y además retornos mensuales en su billetera digital, que puede enviar a su banco con la frecuencia que necesita.

Son propiedades en las que se puede invertir un mínimo de US$ 1.000 hasta US$ 150.000 como máximo. El precio incluye el valor de la propiedad, puestos transaccionales, las posiciones escriturales, abogados y contadores.

La idea nació en 2016 cuando Gancedo, como fundadora de un desarrollador inmobiliario con presencia en Estados Unidos y Latinoamérica, identificó que no era sencillo para los latinoamericanos comprar una propiedad de Estados Unidos y, por ello buscó crear una plataforma que le diera acceso a gente que no tenía los recursos para comprar una propiedad entera o invertir en una parte de ella. Fue así que, con el apoyo de Kindled, un holding con base en Hong Kong que respaldó el crecimiento de la empresa y le dio proyección global, la plataforma ahora tiene inversores de 19 países, superó los US$ 33 millones invertidos, US$ 6,6 millones entregados a los inversores en concepto de retornos y 259 propiedades financiadas. El sitio web superó los 20.000 usuarios registrados.

“En ese momento había muy poca inclusión financiera en Latinoamérica”, recuerda Gancedo. “Hay muchos mercados por abarcar. Es tan enorme y tan vasto y está tan virgen”, dijo sobre el potencial en la región.

LLEGADA A COLOMBIA

Este año Bricksave decidió desembarcar en Colombia, tras adquirir el 100% de la proptech Macondo obteniendo una valoración pre-money (valoración que se da al negocio antes de que entre el dinero de los inversores en una ampliación de capital) mayor a US$ 50 millones.

“Desde hace tiempo que tenemos conversaciones con Macondo y desde un primer momento supimos que juntos podíamos revolucionar la industria inmobiliaria a nivel global. La estructura de tokens existente de Macondo complementa nuestra aprobación regulatoria suiza de Tecnología de Registro Digital (DLT), a medida que continuamos trabajando hacia nuestro objetivo de lanzar un token de bienes raíces globalmente negociable vinculado a proyectos inmobiliarios tangibles. Esto nos permitirá reducir el monto mínimo de inversión, ofreciendo a más personas la oportunidad de tomar el control de su futuro financiero a través de la inversión en real estate", explica Tom de Lucy, CEO de Bricksave.

Carlos Andrés Chávez, cofundador y CEO de Macondo, también expresó entusiasmo por la adquisición: "Estamos emocionados por unir fuerzas con Bricksave. Esta colaboración proporcionará a los clientes de Macondo acceso a una gama más amplia de productos de inversión e integrará la amplia experiencia y conocimiento de Bricksave para ofrecer mejores retornos a nuestros clientes".

El contrato facilita a los inversores adquirir activos digitales que representan una fracción de una propiedad. Y es que Macondo funciona con el modelo de “Propiedad fraccionada”, es decir, que por inmueble se crea una empresa independiente a Macondo, que será la única dueña de sus escrituras. Luego, se fraccionan los derechos económicos de esa empresa, se digitalizan y se venden a inversionistas. Todas las propiedades que se encuentran en la plataforma están siendo alquiladas, por lo tanto el inversor percibe una renta mensual en dólares, que es proporcional a la inversión se ha hecho en dicho inmueble y por la valorización del inmueble.

Otro punto clave consiste en que, el hecho de poseer un respaldo por parte del Banco de Negocios Británico del Gobierno del Reino Unido y accionistas que han invertido en empresas líderes como Properati, Lyft, Snapchat y Skype, agregando un nivel adicional de confianza y seguridad para los colombianos.

Con usuarios de Colombia y Panamá -principalmente-, Macondo cumple plenamente con las regulaciones de Estados Unidos, emitiendo tokens bajo la regulación de la Comisión de Valores.

En este sentido, desde el 6 de octubre los usuarios de Macondo pudieron observar en la plataforma la primera propiedad patrocinada por Bricksave, ubicada en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, y con retornos netos estimados del 8,4% anuales en dólares. Además, la fusión de ambas empresas tiene como propósito aprovechar la sinergia de una empresa con sede en el Reino Unido y la aprobación regulatoria de la DLT en Suiza. Esto se traducirá en una experiencia de usuario más robusta y completa, con más garantías y recursos adicionales disponibles para respaldar sus inversiones.

Es importante destacar que, más allá de estos cambios, desde el punto de vista operativo, los clientes de Macondo no experimentarán modificaciones en su forma de utilizar la plataforma. Continuarán operando de la misma manera y sin interrupciones en su proceso de inversión.