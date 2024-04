Camarón ecuatoriano enfrenta posible arancel en EE.UU. por subsidios

El camarón ecuatoriano enfrenta complicaciones para ingresar con normalidad a Estados Unidos a través de un potencial nuevo arancel para los exportadores ecuatorianos, una vez que el Departamento de Comercio de ese país determinó de manera preliminar que “se están otorgando subsidios compensables a los productores y exportadores de camarón en Ecuador”.

“El Departamento de Comercio determina preliminarmente que existe un subsidio, es decir, una contribución financiera de una “autoridad” que genera un beneficio para el receptor, y que la subvención es específica”, señala el informe preliminar, que además establece que el Departamento de Comercio determinará una tasa estimada para las empresas examinadas individualmente, Industrial Pesquera Santa Priscila y la Sociedad Nacional de Galápagos (Songa) y a las demás que no fueron examinadas individualmente.

Esta tasa, explica el informe, será un monto igual al promedio ponderado de las tasas de subvención estimadas establecidas para aquellas empresas examinadas individualmente, excluyendo cualquier tasa cero y de mínimas tarifas.

“Hemos calculado preliminarmente la tasa para todos los demás utilizando un promedio simple de las tasas de subvención estimadas individuales calculadas para los declarantes examinados”, especifica el documento que establece una de subsidio (porcentaje ad valorem) de: 13,41% para Santa Priscila,1,69% para Songa, y 7,55% para todas las demás.

Esta investigación que lleva adelante el Departamento de Comercio de Estados Unidos arrancó de un informe de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC, por sus siglas en inglés) que se liberó antes del 16 de enero pasado y determinó “indicios razonables” de que la industria estadounidense sufre daños materiales debido a las importaciones de camarones de aguas cálidas congelados procedentes de Ecuador e Indonesia.

“Supuestamente se venden en los Estados Unidos a un precio inferior al justo y subsidiados por los gobiernos de Ecuador e Indonesia e importaciones de camarones de aguas cálidas congelados de India y Vietnam que supuestamente están subsidiados por los gobiernos de India y Vietnam”, concluyó la comisión.

El periodo de investigación es del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, detalla el informe preliminar fechado el 25 de marzo pasado y publicado en el Registro Federal de los Estados Unidos este martes 2 de abril de 2024.

La investigación por subsidios no es la única que involucra al sector camaronero ecuatoriano, sino también otra indagación por antidumping que también tenía previsto arrojar resultados preliminares en estos días, los primeros de abril, si es que no se ampliaba el plazo. El dumping es una forma de competencia desleal y consiste en que los productos se venden a un precio que no refleja fielmente su coste. Se considera que existe dumping cuando el valor FOB de las exportaciones -valor que corresponde al precio de mercado de los bienes en la frontera del país exportador- es inferior al valor normal del mismo producto en el mercado interno del país de origen.

Esta no es la primera vez que Ecuador enfrenta estas acusaciones e investigaciones en el país norteamericano. En 2004 hubo una investigación antidumping y en 2013 otra de derechos compensatorios (subsidios), las dos impulsadas por productores estadounidenses y en las dos Ecuador ganó.

“Pago impacta inmediatamente a las exportaciones”

En tanto, estos resultados preliminares generaron reacción en el sector camaronero ecuatoriano y en el Gobierno. José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), hizo hincapié en que se trata de resultados preliminares que están sujetos a modificaciones, aunque reconoció que el establecimiento de aranceles impactan de manera inmediata al sector.

“El Departamento de Comercio ha publicado los resultados de la determinación preliminar. Esta determinación, como su nombre lo indica, es preliminar y, por lo tanto, está sujeta a cambios conforme avanza la investigación. Los porcentajes publicados constituyen potenciales aranceles sobre los cuales se deberán consignar valores como garantía, lo que significa que hay un impacto inmediato en las exportaciones de este rubro”, explicó Camposano.

En el informe se indica que el Departamento de Comercio ordenará a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los EE.UU. que suspenda la liquidación de las entradas de la mercancía en cuestión. Y que exija un depósito en efectivo equivalente a las tasas indicadas anteriormente.

En febrero pasado Ecuador exportó 201 millones de libras de camarón, generando US$ 453 millones y Estados Unidos fue el segundo mejor destino con el 22% de los envíos, detrás de China (51%) y por delante de Europa (19%) y otros mercados (8%), según cifras de la CNA.

Sin embargo, Camposano reveló que el sector camaronero y el Gobierno ecuatoriano han señalado un error por parte del Departamento de Comercio en el cálculo del arancel aplicado a Santa Priscila. Por ello, tanto el sector privado como el Gobierno han solicitado una revisión a la que tenemos derecho según las reglas del proceso de investigación. “Esperamos que este error sea corregido para evitar un impacto negativo en la economía del país”, expresó el titular de la CNA.

Mientras, sobre la determinación final sobre derechos compensatorios (subsidios), el Departamento de Comercio de Estados Unidos indicó que se emitirá en la misma fecha que las determinaciones finales sobre derechos antidumping, cuya emisión está actualmente prevista a más tardar el 5 de agosto de 2024, a menos que se posponga.