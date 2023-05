Con una inversión de US$ 140 millones, la sueca Electrolux construirá su primera fábrica 100% sustentable en Brasil

La multinacional sueca Electrolux, líder mundial en electrodomésticos, anunció la construcción de una nueva planta en el estado de Paraná, Brasil, la tercera en el estado y la quinta en Brasil. La unidad de refrigeradoras y congeladores estará en São José dos Pinhais, en la región metropolitana de Curitiba.

En un espacio de 46.000 m2 se construirá la nueva fábrica, que será desarrollada en dos etapas: La primera fase comenzará dentro de un mes y terminará en octubre de 2024, donde la unidad entrará en producción, operando al 30% de la capacidad total. Se espera que el proyecto finalice en el último trimestre del 2025.

“La construcción de esta nueva planta en Latinoamérica permitirá que los productos importados para Perú tengan un mejor proceso productivo; y aumentará en un 25% la producción de refrigeradores y congeladores que serán distribuidos a nivel Latam, incluyendo Perú. Asimismo, la fábrica contará con un espacio reservado para proveedores estratégicos" comentó Ramez Chamma, Director de Operaciones Latam.

La inversión total de Electrolux será de US$ 140 millones, la mayor parte del dinero se destinará a la construcción de la nueva unidad y la otra parte se utilizará en la planta de Curitiba para el desarrollo de nuevos productos. El plan de inversión incluye 500 nuevos empleos directos y 1.400 indirectos en la cadena de suministro. Además de contar con otros mil empleados que estarán involucrados en la construcción de la unidad.

Planta 100% Sostenible

Una vez operativa, la planta será la más grande de América Latina con cero emisiones de carbono y energía 100% renovable, contará con una gestión inteligente del agua y la energía, reutilizando los afluentes industriales/sanitarios tratados; y tendrá un sistema dedicado a la recolección del agua de lluvia. También se implementarán prácticas de no utilizar plásticos de un solo uso y la generación de energía renovable a través de paneles solares.

Además, presentará varias certificaciones donde destaca "Zero Landfill", un programa global que busca eliminar el destino de los residuos a rellenos sanitarios, así como seguir los lineamientos Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) en todos sus fases de construcción y operación.

¿Cómo Impacta en Perú?

Actualmente, el 20% de la línea de productos Electrolux que llegan al Perú se producen en Brasil y tienen una producción responsable. Con esta nueva fábrica, la empresa busca duplicar la cantidad de productos importados desde ese país.

Muchas veces los consumidores no tienen en cuenta el proceso productivo en la decisión de compra, pero cada vez se convierte en un aspecto vital para una compra responsable con el planeta.