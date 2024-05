Consorcio chino inicia obras en puerto de Montevideo

Una parte de las obras para llevar el puerto de Montevideo a 14 metros de profundidad estarán a cargo, inicialmente, de un consorcio chino con el que había un contrato previo a este gobierno. La administración trabaja ahora en la búsqueda de financiamiento y una de las opciones que se maneja es el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).

Luego de la autorización de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) para la profundización, la Administración Nacional de Puertos (ANP) y el Ministerio de Transporte (MTOP) comenzaron el análisis para determinar quién sería el encargado del desarrollo de las obras.

El ministro de Transporte, José Luis Falero, explicó en el Parlamento que tras el aval de la CARP se realizaron varias reuniones con equipos técnicos de la ANP con el objetivo de trazar un cronograma que mostrara avances visibles en el corto plazo.

Contrato previo de ANP

Los primeros trabajos están siendo desarrollados por las dragas de la ANP y comenzaron el jueves 25 de abril. Para que las tareas posteriores tuvieran mayor celeridad se evaluaron otras alternativas y allí las autoridades se encontraron con un contrato vigente -firmado el 20 de diciembre de 2019- a partir de una licitación que se había adjudicado el 20 de noviembre de 2018 al consorcio chino CHEC Dredging Company Limited.

El acuerdo incluye el dragado de mantenimiento y corrección del canal de acceso, el antepuerto, dársenas, canales interiores y zonas de navegación del puerto de Montevideo. Establece que esos trabajos podrían realizarse hasta en cinco etapas. Con ese compromiso asumido se definió no ejecutar la totalidad de la licitación y comenzar con el 20%, algo permitido en el contrato. Esa posibilidad fue planteada por el presidente de la ANP, Juan Curbelo.

“Eso no quiere decir que utilicemos el 100% si no es conveniente. Si me preguntan cómo avanzar y si hay que utilizar el 100% de la licitación diría que puede ser una opción”, mencionó Falero. “No sé si es lo más conveniente; quizá no lo tenga que resolver esta administración”, agregó. El monto asociado a esa primera etapa es de US$ 30 millones.

“Entendemos que para el Estado uruguayo es necesario y conveniente utilizarlo (el 20%); de lo contrario tendríamos que pagarlo, porque hay obligación de hacerlo”, dijo.

A partir de esa decisión comenzó una etapa de diálogo con CHEC. En esa negociación se busca alcanzar un acuerdo sobre el costo que tendrá el dragado en el antepuerto y que los valores estén en consonancia con trabajos que se realizan en otros puertos de la región. En el MTOP y la ANP esperan que ese proceso culmine en los próximos días.

También está la posibilidad de realizar un llamado público para obtener valores de referencia que puedan ser comparados con los actuales, provistos por la empresa china. Pero para Falero esa decisión debería ser evaluada durante el próximo gobierno. “El sistema de dragado a nivel mundial ha incorporado nuevas tecnologías y quizás puedan mejorarse los precios”, señaló.

Curbelo dijo que la intención es complementar las tareas entre las dragas uruguayas y las de la compañía china. Las locales trabajarán en el canal de acceso y las chinas en el antepuerto.

El presidente de la ANP estimó que la mejora en el antepuerto podría comenzar en un par de meses. La culminación del total de las obras está prevista para fines de 2025.

Costo y financiamiento del dragado

Con las negociaciones avanzadas con CHEC ahora se busca definir cómo será el financiamiento. Falero señaló ante los legisladores que a la ANP ya le han encomendado proyectos importantes y ejemplificó con el viaducto inaugurado a fines de 2022.

“Se le cargó al puerto la responsabilidad de la financiación a pesar de no ser suya”, recordó. Para esa oportunidad se consiguió el financiamiento luego de intercambios entre los ministerios de Economía y Transporte. Para este caso, Falero estimó que se puede recorrer el mismo camino. “Voy a acompañar a buscar un financiamiento. Ese es un trabajo que nos queda por hacer”, dijo.

El ministro manejó que una de las posibilidades para obtener recursos con los cuales afrontar las obras es el Banco República y agregó que ya mantuvo contactos con la institución. “Hay posibilidades; no es un monto que complique mucho”, comentó.

Profundización del puerto de Montevideo

Curbelo recordó que el objetivo de profundizar el canal de acceso al puerto de Montevideo lleva años. “Comenzamos con los 10 metros, luego pasamos a los 11. En 2022 logramos, con dragas propias, el objetivo de los 13 metros”, expresó.

La apuesta ahora es llegar a los 14 metros que otorgará a Montevideo un diferencial sobre Buenos Aires. “Ya hemos tenido un impacto positivo.

Visualizamos que el puerto será, definitivamente, el puerto hub del Río de la Plata”, señaló.