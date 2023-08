Criptomoneda Unicoin adquiere mina de cobre de Electroquímica argentina

Unicoin, una criptomoneda respaldada por activos que aborda la volatilidad extrema del mercado cripto, anuncia que ha firmado un acuerdo con Electroquímica Del Neuquén S.A., ("Electroquímica"), una corporación argentina, para adquirir los derechos de explorar y explotar minerales en Argentina, principalmente cobre. Unicoin crea valor para sus inversores mediante el crecimiento de una cartera diversificada de activos, incluyendo participaciones de capital en empresas de alto crecimiento y bienes inmobiliarios.

La propiedad es conocida como Proyecto Barda González, en la provincia de Neuquén en Argentina. El precio de compra será pagado en unicoins. La adquisición está estructurada de acuerdo al programa lanzado por Unicoin, que permite adquirir activos inmobiliarios al 140% de su valor de tasación en unicoins. Unicoin Inc. acordó pagar a Electroquímica 420.000.000 unicoins por la adquisición, un valor de US$ 210 millones al precio de US$ 50, valor de venta actual por unidad de la criptomoneda de nueva generación.

La transacción está sujeta a la finalización de la debida diligencia y a la transferencia exitosa de las concesiones mineras de Electroquímica.

"Estamos felices de anunciar un avance fundamental en nuestra misión de construir una cartera de bienes raíces valuada mil millones de dólares para respaldar el valor de Unicoin", dijo Alex Konanykhin, CEO de Unicoin Inc. Konanykhin también afirmó que "estos valiosos derechos de propiedad aumentan significativamente nuestros activos totales, al mismo tiempo que respaldan nuestra capacidad para recaudar capital e impulsar unicoins, brindando beneficios a todos nuestros inversores”.

“Nos complace haber seleccionado a Unicoin como la criptomoneda para asociarnos, ya que creemos firmemente en su modelo de negocios, al ser una moneda respaldada por activos a diferencia de la mayoría de las criptomonedas que carecen de respaldo. Estamos muy entusiasmados por la posibilidad de colaborar con Unicoin en el futuro, en otros proyectos alrededor del mundo y hacer de Unicoin la principal criptomoneda para inversores en todo el mundo”, dijo Ernesto Bernadet, propietario de Electroquímica.

Según la consultora McKinsey & Co., se espera que la electrificación aumente la demanda anual de cobre a 36.6 millones de toneladas métricas para 2031, con un pronóstico de suministro de alrededor de 30,1 millones de toneladas, creando un déficit de 6,5 millones de toneladas al comienzo de la próxima década. El Departamento de Energía de Estados Unidos agregó al cobre a la lista de minerales críticos a principios de este mes.

La estrategia de crecimiento de Unicoin incluye tácticas innovadoras de recaudación de fondos como sus programas de "Compre ahora, pague después" y 140%, que ofrecen a los propietarios de bienes raíces la oportunidad de utilizar sus inmuebles para adquirir criptomonedas.