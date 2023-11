De la fila a la bolsa: ZeroQ y la importancia de vender crecimiento durante el invierno del venture capital

En pleno invierno del venture capital, la startup chilena especializada en gestión de filas a través de un software basado en Inteligencia Artificial, ZeroQ (Q de queue, hacer fila en inglés), se convirtió en la primera en debutar en la Bolsa de Santiago en 2023, siendo la segunda en lograrlo desde el inicio del programa ScaleX Santiago Venture Exchange.

“Fue un hito decisivo porque en el fondo hace que la empresa gane prestigio y validación”, explicó Ernesto Erdmann, CEO de ZeroQ a AméricaEconomía. “Quedamos habilitados en los mercados para volver a hacer un aumento de capital vía equity (emisión y venta de acciones) también en la bolsa o la emisión de deuda”.

Con un crecimiento anual compuesto de 116% y un ratio de conversión del capital en ventas de US$1 a US$ 5, durante el evento “TechXperience UP”, organizado por Emprende UP (Universidad del Pacífico), la empresa expuso que entre sus alternativas para el levantamiento de capital estaba el crowdfunding (financiamiento colectivo), pero la consideraron muy onerosa, y el venture capital, que si bien no era ajeno a ZeroQ, se inclinaron por una tercera opción: ScaleX.

El programa ofrece a las startups una vía estructurada y especializada para acceder al mercado bursátil, lo que puede tener un impacto positivo en su financiamiento, reputación y posibilidades de crecimiento a largo plazo. Por ende, a diferencia del venture capital, que se centra en la inversión privada en startups a cambio de participación accionaria, con ScaleX se obtiene financiamiento a través de la emisión de acciones públicas.

Lo que empezó como una anécdota en la fila para pagar una multa entre tres amigos, se convirtió en una startup que hoy emplea a 180 personas y ha logrado obtener números azules, un Ebitda positivo durante cinco años. Estos resultados les ha permitido demostrar a los inversionistas que, como Erdmann refirió, estaban alejándose de los modelos de crecimiento desenfrenado que no pudieran mostrar en el fondo una última línea rentable al final del día.

“Ustedes lo que van a comprar es crecimiento”, contó lo que le dijo a los inversionistas el CEO de ZeroQ cuando les ofreció parte del equity.

La empresa quedó en un valuation de finalmente US$ 16 millones post money —tomando en cuenta tanto la inversión recién recibida como el valor que ya tenía antes—, que era muy cercano a sus estimaciones y la valuation que también habían dado los inversionistas que fue un poco más alta porque hubo sobredemanda. Sin embargo, en el corto plazo—no antes de haber pasado los tres años— no volverán a vender más acciones porque prácticamente al día de hoy la empresa no tiene deuda.

“Nos queda el levantamiento de la inyección que acabamos de tener, nos queda la deuda, que es una alternativa que podemos explorar, y después nos quedaría hacer una nueva ronda de inversión”, enumeró sus alternativas. “En ese minuto obviamente la empresa va a estar valorizada probablemente en ocho o 10 veces más que ahora con el crecimiento de acá a tres años”, proyectó positivamente.

En un contexto donde la inteligencia artificial (IA) automatiza los procesos, ZeroQ afirma que su uso para disminuir reducir los tiempos de espera les ha permitido invitar a las empresas que se preocupen por las labores humanas, como lo es la calidad de atención al cliente. Además, asegura que debido a que son la primera startup en gestionar filas, han podido colocarse como un servicio crítico para la empresa debido a su sistema de agendamientos e intermediación con los clientes.

Con operaciones en tres países (Chile, Perú y Colombia), debido a su realidad empresarial y relativa similitud cultural para vender su software sin hacer grandes adaptaciones, están posicionados en 13 diferentes sectores, principalmente en el de salud y estatal. La startup mediante un plan estratégico busca multiplicar por siete sus ventas en los próximos cinco años, es decir, un crecimiento por siete, esperando a su vez que el 25% de las ventas nuevas provengan de los mercados peruano y colombiano.