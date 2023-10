Empresa china de maquinaria de construcción LGMG invertirá US$ 5.000 millones en planta en México

Monterrey, NL. Durante su gira de trabajo por China, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda informó que logró confirmar una inversión de una de las cuatro empresas líderes en la industria de construcción, Lingong Machinery Group (LGMG Group), por US$ 5.000 millones y la creación de 7.000 empleos.

Con la instalación de una planta de esta empresa de origen chino, se estimulará el crecimiento de varias industrias regionales, además de trabajar de manera sostenible, cuidando el medio ambiente y realizando un uso eficiente de agua tratada, afirmó el gobernador en sus redes sociales.

Explicó que el proyecto se implementará en tres fases: la adquisición del terreno en octubre de 2023; la planificación y construcción en diciembre de 2023 y el término de la primera fase en julio de 2024.

El proyecto contempla establecer un parque industrial con una superficie total de 10 hectáreas, y se centrará en la creación de tres grupos industriales distintos: procesamiento y fabricación, almacenamiento y logística, y servicios de apoyo empresarial.

La empresa asiática destacó la ventaja de ubicación única de Nuevo León, que sirve como una puerta de entrada a los mercados de América del Norte y América Latina. La excelente infraestructura de transporte y logística de la ciudad, junto con su proximidad estratégica a los Estados Unidos, la convierten en un lugar ideal para el comercio y la inversión internacionales.

Linyi Lingong Machinery Group (Grupo Lingong), establecido en 1972, es uno de los cuatro grupos líderes en la industria de maquinaria de construcción de China. El grupo está compuesto por cuatro empresas principales: Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd. (SDLG), Lingong Group Jinan Heavy Machinery Co., Ltd (LGMG), Linyi Lingong Intelligence Information Technology Co., Ltd (en adelante, Lingong Intelligence Information Technology Co., Ltd) y Linyi Lingong Heavy Machinery Co., Ltd. y otras 18 empresas miembro.

Cuenta con más de 200 tipos de productos y piezas de maquinaria de construcción, como maquinaria raspadora, de minería, de carreteras y minería, camiones, plataformas aéreas de trabajo, pequeña maquinaria de construcción, etc., y proporciona accesorios, mantenimiento, re manufactura, capacitación técnica y servicios financieros para productos relacionados.

Lingong Group se adhiere al concepto de desarrollo de “la eficiencia primero, la ciencia y la tecnología lideran” e implementa la estrategia de gestión de “desarrollo intensivo, desarrollo innovador”.