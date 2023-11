Exportaciones de Bolivia se reducen en un 24% en valor y 19% en volumen hasta agosto

Las exportaciones bolivianas entre enero y agosto de este año han experimentado una caída del 24% en valor y 19% en volumen respecto al mismo periodo de 2022, informó hoy miércoles el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

El informe, con datos del estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE), precisa que las exportaciones de productos tradicionales disminuyeron un 21% en valor y 18% en volumen respecto a agosto de 2022.

El gerente del IBCE, Gary Rodríguez, explicó que las ventas de productos no tradicionales superaron los US$ 2.000 millones y destacó el buen desempeño de las ventas externas de derivados de carne, chía, quinua y confecciones textiles.

A decir del experto, la disminución del 24% en el valor de sus exportaciones durante los ocho meses del año tiene su impacto en la caída del ingreso de divisas de casi de US$ 2.300 millones.

"Las exportaciones tienen importancia para el país en términos de divisas necesarias para las importaciones y el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado en términos de créditos", argumentó.

Según los datos del INE, las exportaciones hasta agosto de 2023 alcanzaron los US$ 7.422 millones, una cifra US$ 2.292 millones menor que la registrada en el mismo período de 2022, cuando alcanzó los US$ 9.715 millones.

El ejecutivo del IBCE subrayó que existen factores tanto internos como externos que explican esta situación compleja del comercio exterior. En lo interno, dijo que los constantes bloqueos de caminos que se dan en cualquier momento en el país.

A nivel internacional, señaló que la persistente inflación, la disminución de los precios en general y el aumento de los costos logísticos de transporte son desafíos significativos. Además, mencionó que los bloqueos en la frontera entre Perú y Bolivia durante más de dos meses y medio han obstaculizado el flujo normal de productos hacia el vecino país y la exportación hacia mercados internacionales.