Foro Económico destaca alianza comercial Ecuador-Alemania

La relación comercial entre Ecuador y Alemania es de larga data, y el país germano constituye un socio comercial clave pues contribuye con productos y tecnología que impulsan el desarrollo industrial ecuatoriano, mientras que nuestro país se destaca como proveedor confiable de materia prima y otros productos.

Entidades alemanas lideradas por la AHK Ecuador, organizaron en Quito el Foro Económico Alemania-Ecuador, donde se mostraron los logros comerciales y se habló de las proyecciones que tienen ambos países.

En cuanto a las cifras se señaló que en 2023 hay un crecimiento del 31% en exportaciones no petroleras, pues Alemania es el tercer principal mercado de exportación, representando el 10% de los productos no petroleros exportados hacia la Unión Europea. En tanto, que Alemania es el principal proveedor de las importaciones ecuatorianas de productos de la Unión Europea, representó el 23% del total no petrolero importado desde ese bloque.

El comercio bilateral determina que en los últimos 10 años, el banano es el principal producto exportado a Alemania, representando el 32% del total (US$ 105 millones); y de esa forma Ecuador es el segundo proveedor de banano después de Costa Rica.

Otros de los productos de exportación al país germano es el atún y cacao, también minerales de metal precioso con cifras que superan los US$ 61 millones; en tanto que los granos de cacao ascienden a montos de US$ 40,3 millones.

Las importaciones de Alemania desde Ecuador incluyeron frutas tropicales y subtropicales que incluso registró un superávit de US$ 439,4 millones en su balanza comercial.