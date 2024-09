Global66 revela tendencias y perspectivas de remesas en Colombia en el primer semestre del año

La fintech de origen chileno Global66 especializada en envíos de dinero entre personas y con empresas, dio a conocer este martes un adelanto de su estudio "Remesas en Foco: Tendencias y Perspectivas en Colombia, Chile, y Perú - Primer Semestre 2024”.

Con foco en Colombia, la empresa destacó los datos dados por el Banco de la República, que indica que las remesas alcanzaron un récord histórico al totalizar US$ 5.627 millones, un aumento anual de 15,4 % en comparación con el año anterior, que fue de US$ 4.873 millones, siendo la cifra más alta registrada en los últimos cuatro años para este periodo.

En 2020, Colombia recibió US$ 3.117 millones, seguidos de US$ 4.116 millones en 2021 y US$ 4.463 millones en 2022.

Globalmente, durante los primeros seis meses del 2024 la suma total de remesas personales transaccionados desde Latinoamérica a través de su plataforma ascendió a US$ 417 millones, marcando un aumento del 62% en comparación al año anterior, ubicando a Colombia, Estados Unidos y España como los destinos a donde los usuarios de la fintech envían más dinero.

Lo anterior refleja un aumento de interconexión global y una fuerte confianza en soluciones financieras digitales.

Las remesas hacia América Latina y el Caribe llegaron a US$ 156.000 millones en 2023, y crecen respaldadas por la solidez del mercado de trabajo en Estados Unidos, de acuerdo con un reporte del Banco Mundial emitido en junio de este año.

En ese informe, México sigue siendo el mayor receptor de la región –y segundo del mundo después de India-, con US$ 66.200 millones, seguido de Guatemala, con US$ 20.000 millones, República Dominicana, con US$ 10.600 millones, Colombia con US$10.100 millones, Honduras con US$ 9.000 millones y El Salvador con US$ 8.200 millones.

Porcentualmente el crecimiento regional fue muy variado, desde un aumento de 44,5 % en Nicaragua hasta una disminución de 13,4 % en Argentina, y se espera que los flujos de remesas hacia la región aumenten 2,7 % en 2024.

El reporte del BM también determinó que el costo de enviar a la región US$ 200 dólares en la región fue de 5,9 % en promedio, prácticamente el mismo valor que el año anterior.

MERCADO COLOMBIANO

“Colombia es un mercado muy importante para Global66”, afirmo el founder de la fintech, Tomás Bercovich a AméricaEconomía a fines de agosto, durante un evento de financiamiento en la capital chilena.

Justamente en esa fecha, la fintech viajó para participar en la Colombia TechWeek y otros eventos de tecnología en suelo colombiano.

Con foco en el caso de Colombia, el informe evidencia que el volumen de remesas personales gestionadas por Global66 tuvo un crecimiento del 184 % en el primer semestre de 2024, en comparación con el mismo período del año anterior.

La cifra muestra US$ 54 millones este año versus US$ 19 millones en misma fecha de 2023.

Los principales destinos de estas remesas fueron Estados Unidos, España y México, reflejando la movilidad de los colombianos en estos países, donde la ayuda a familiares, estudios y ahorro e inversión en el extranjero son los principales motivos.

“El primer semestre de este año estuvo marcado por dos factores clave que impulsaron significativamente el crecimiento del volumen de Global66. En primer lugar, observamos un aumento notable en las transferencias internacionales hacia Estados Unidos y España, lo que subraya la creciente importancia de las remesas en estas rutas y la sólida conexión de las comunidades colombianas en el extranjero con sus beneficiarios en el país”, indicó Santiago Mejía, Country Manager de Global66 en Colombia, en un comunicado difundido este martes por la fintech.

“En segundo lugar, la fluctuación del peso colombiano durante el segundo trimestre de 2024 llevó a muchas personas a protegerse de la volatilidad cambiaria mediante la adquisición y el resguardo de dólares estadounidenses. Este comportamiento refleja la preferencia de ahorradores e inversores por el dólar como refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica”, agregó Mejía.

En cuanto a las transacciones empresariales internacionales desde la plataforma, existe un aumento del 114 % en lo corrido del primer semestre del año, amentando desde US$ 7 millones en 2023 a US$ 15 millones en los seis primeros meses del año, para Colombia.

En efecto, el estudio determinó que los principales destinos incluyeron Estados Unidos, Chile y México, donde las principales razones para las transacciones fueron los pagos de servicios digitales, colaboraciones internacionales y pagos a freelancers.

CRECIMIENTO ACELERADO

Para Global66, los aumentos vistos destacan la creciente globalización y confianza en las plataformas digitales para facilitar transacciones rápidas y seguras, además subraya la importancia de la digitalización para las empresas que buscan expandirse globalmente.

“Global 66 está creciendo alrededor del 90% año a año y pretendemos seguir ese ritmo al menos o acelerarlo el año que viene”, dijo Bercovich en agosto a AméricaEconomía.

Destacando sus movimientos de 2023, el founder resaltó que durante agosto la fintech lanzó un servicio para sus clientes, tanto personas como empresas, que les proporciona un número de cuenta en Estados Unidos, en Europa y Reino Unido para poder pagar o cobrar como local.

“Es como si tú estuvieras en Estados Unidos o Europa y tuvieras una cuenta local, pero que abres desde Global66 en un par de clics. Así de simple. Es un producto que es totalmente un game changer, porque no solo tienes tu cuenta en tu país de origen, sino que tienes una cuenta en prácticamente todo el mundo”, destacó en la oportunidad Bercovich.

El chileno enfatizó que este éxito se basa en una mejora de la experiencia en las transferencias cross-border.

“Nos hemos preocupado de acortar, botar las barreras, hacer las cosas más fáciles, más baratas, más transparentes. La industria financiera en general está llena de vicios, de costos ocultos, de comisiones que te cobran, por aquí y por allá”, resaltó.

Otro hito en la fintech fue la habilitación hace año y medio de transacciones instantáneas en su plataforma para empresas, denominada Global Business

“A las empresas les permite también hacer toda su vida financiera local y global de manera muy fácil. Ya pueden transferir a freelancers sin necesidad de que les manden un [código] Swift desde Europa para acá con todo el costo y tiempo que eso incluye, o pagar servicios como los de Google, Facebook, Amazon, en todas partes del mundo”, indicó Bercovich.

Tal como si tuvieran filiales en distintas partes de Latinoamérica, las empresas además se pueden transferir el dinero instantáneamente entre una filial y la otra con Global66. “Pueden comprar dólares que los tienen mientras no los envían, les da un 5% de rentabilidad anual. Entonces, es una solución muy potente para empresas”, añade el CEO.

Aunque en la ocasión no se mostró cerrado a explorar nuevos negocios derivados del movimiento de dinero transfronterizo -al iniciar agosto Rodrigo Lama, Chief Business Officer en Global66 sinceró en un podcast que la fintech busca convertirse en el primer nuevo banco global-, Bercovich enfatizó que siguen muy enfocados por ahora en solucionar problemas del ámbito financiero en torno a los medios de pago.

“Probablemente vengan transaccionalidad y algunas cosas más, dentro de la industria financiera en los próximos meses y años. Pero sería a futuro”, concluyó.

El reporte "Remesas en Foco: Tendencias y Perspectivas en Colombia, Chile, y Perú - Primer Semestre 2024” será difundido en su totalidad este jueves.