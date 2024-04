Grupo Volvo anuncia construcción de una planta de camiones pesados en México

Volvo, el fabricante sueco de vehículos, declaró este jueves que construirá una nueva planta de fabricación de camiones pesados en México para complementar la producción estadounidense del grupo. Se espera que la planta esté operativa en 2026.

Actualmente, la planta LVO de Mack en Pensilvania y la planta NRV de Volvo en Virginia son los principales sitios de producción de camiones pesados ​​en América del Norte de la empresa.

El Grupo ha invertido más de US$ 73 millones en los últimos cinco años en la expansión y actualización de LVO, y actualmente está invirtiendo US$ 80 millones adicionales para prepararse para la producción futura. La planta NRV está completando una expansión/actualización de seis años y US$ 400 millones para prepararse para la producción del nuevo modelo Volvo VNL.

La nueva planta tendrá aproximadamente 1,7 millones de pies cuadrados y se enfocará en la producción de vehículos convencionales de servicio pesado para las marcas Volvo y Mack. Será una instalación completa de ensamblaje de vehículos convencionales que incluirá la producción de la carrocería de la cabina en blanco y pintura.

La compañía asegura que agregar producción en México proporcionará eficiencias logísticas para respaldar las ventas en las regiones suroeste/oeste de los Estados Unidos, y en América Latina. Asimismo, se busca proporcionar un ecosistema de suministro y producción maduro que complementará el sistema estadounidense.