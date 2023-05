Huawei Cloud completará 11 data centers en América Latina este 2023

“En América Latina, Huawei Cloud tiene tres regiones centrales y la mayoría de las zonas de disponibilidad. En la segunda mitad de este año, lanzaremos nuevas zonas de disponibilidad en Brasil, México y Chile. Para entonces, Huawei Cloud tendrá 11 de estas en la región”.

Así informó el presidente de Huawei América Latina, Daniel Zhou, de los planes de la firma tecnológica china para el continente.

El anuncio fue hecho en el evento de tres días denominado Huawei Cloud Compass 2023, que se desarrolla en en Shenzhen, durante los cuales la compañía da a conocer sus principales logros e innovaciones en el ámbito de la nube.

Bajo el lema “Liderando Innovaciones con todo como servicio" este lanzamiento se realizó junto con más de 200 líderes de la industria latinoamericana de los sectores del comercio y las TIC, además de ejecutivos de Huawei Cloud de todo el mundo.



"En los últimos cinco años, Huawei Cloud ha seguido creciendo muy rápido, no solo en América Latina, sino también en los mercados globales. Nuestro negocio en América Latina aumentó en más del 50% en el último año", dijo la presidenta del Servicio Global de Marketing y Ventas de Huawei Cloud, Jacqueline Shi.

Desde la empresa aseguran que Huawei Cloud es la nube de más rápido crecimiento en Latam y se ha convertido en una de las cuatro mejores nubes.

En cuanto a las novedades cloud, la firma anunció soluciones adaptadas a la industria para comercio electrónico, FinTech, medios, entretenimiento y educación en línea. Se espera que estas soluciones traigan nuevas experiencias, eficiencia y modelos para que los clientes avancen en su crecimiento con Huawei Cloud.

El presidente de Huawei Cloud para América Latina, Fernando Liu, manifestó que “la región encontrará motores de crecimiento para su economía digital en dichas industrias, donde hay muchas oportunidades y también desafíos”.

Parte de los nuevos servicios en la nube, son el Enterprise Switch (ESW), Cloud Container Instance (CCI) y el Digital Avatar en América Latina, que permiten simplificar la operación “end to end” (de extremo a extremo), mejorar la experiencia del usuario, entre otros beneficios para que sus clientes y socios transiten en el camino de la digitalización

El concepto de Everything as a Service (EaaS) o Todo como un Servicio fue lanzado en febrero de este año por Huawei en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, con la idea de liberar un nuevo valor digital a través de la nube.

"Un marco diseñado para permitir y conectar a diversos socios locales y globales, ya sean desarrolladores individuales, pequeñas empresas o corporaciones multinacionales, para maximizar el potencial de la nube que reúne Infraestructura como servicio, tecnología como servicio y experiencia como servicio, en un enfoque unificado para proporcionar una gama completa de soluciones digitales dentro de un ecosistema integral de asociaciones", definió la empresa en la ocasión.

En marzo, la compañía informó sus resultados anuales de 2022, habiendo generado US$ 90.638 millones en ingresos y US$ 50.236 millones en beneficios netos. Además, la firma mostró su inversión en I+D con un gasto anual de US$ 227.900 millones en 2022, una cifra que representa el 25,1% de los ingresos anuales de la empresa y eleva la inversión total en I+D durante los últimos 10 años a más de US$ 137.911 millones.

La firma sometió sus estados financieros del 2022 a una auditoría externa por parte de KPMG, una de las cuatro grandes firmas de contabilidad del mundo, al igual que están haciendo otras firmas chinas para no enfrentar cuestionamientos en occidente.