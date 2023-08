La nube sobre latinoamérica: la brecha de talento

La digitalización de muchas industrias ha llevado a las compañías a demandar talento especializado en tecnología. No obstante, la oferta mano de obra tecnológica aún no cubre la gran demanda.

De acuerdo con Michael Page, empresa global de contratación, 3,5 millones de profesionales especializados en STEM -Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (del inglés, Science, Technology, Engineering and Mathematics)- se requerirán en Latinoamérica para 2025. Sin embargo, el 48% de las vacantes de empleo IT (Information Technology) no pueden ser cubiertas por falta de profesionales.

Asimismo, la consultora internacional IDC estima que se necesitarán 2,5 millones de profesionales adicionales relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los próximos dos años.

Y si hablamos de talento femenino, la UNESCO (2022) precisa que en el mundo las mujeres representan solo el 35% de quienes cursan estudios de enseñanza superior en STEM,

Para nadie es un secreto que las brechas de género reduce las posibilidades de innovación y de nuevas perspectivas y diversas compañías vienen trabajando diferentes programas para revertir este panoramas.

Es el caso de Amazon Web Services (AWS) que junto a Sicurezza -marca peruana de ropa interior femenina- lleva a cabo Peruanas a la Nube, una iniciativa formativa gratuita que apunta a desestigmatizar las brechas entre las mujeres y la tecnología al momento de buscar un nuevo talento.

“Sabemos que Perú es el quinto país en Latinoamérica donde se necesita más personal técnico de IT”, dijo Carolina Pina, vocera de AWS en Latinoamérica a AméricaEconomía durante el lanzamiento del programa. “Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solo el 10% de las mujeres en el mundo optan por estudiar una carrera en las áreas STEM. Tenemos el 90% que nos queda por fuera. Yo creo que si tomamos a Perú como ejemplo, estamos más o menos así en la región”.

“Este es un movimiento para romper una costura más y movilizarnos como una fuerza laboral relevante en el mundo de la tecnología”, explicó Ileana Tapia, CEO de Sicurezza.

El programa busca formar 20.000 peruanas en fundamentos de computación en la nube.

En esencia, este tipo de programas busca capacitar a los líderes de los nodos de innovación, por ello las iniciativas colaboran con diferentes pilares en la región.

Por ejemplo, Nexa, una de las mayores empresas mineras de zinc del mundo, en colaboración con AWS y Meta lanzaron un programa para formar a 20.000 personas en Perú y 80.000 en Brasil.

En abril, AWS y el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL) de Ecuador lanzaron un proyecto para capacitar a los ciudadanos y funcionarios públicos y ofrecer cursos sobre los beneficios de la nube.

El mismo mes, la compañía y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de México firmaron un convenio para otorgar hasta 20.000 becas a empresarios de todo el país que les permita acelerar o implementar estrategias de digitalización en la nube.

De esta manera aseguran que van atacando poco a poco los mercados.

“También hemos ido a certificar y entrenar masivamente de la mano de las universidades porque desafortunadamente muchas de éstas en Latinoamérica todavía no están enseñando las carreras del futuro”, dijo Carolina Pina.

EMPRESAS, PYMES Y STARTUPS

IDC reporta que a alrededor del 65% de las empresas top latinoamericanas se les dificulta contratar, desarrollar y atraer talento con las habilidades necesarias para adoptar una cultura digital y satisfacer las demandas comerciales. Del mismo modo, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en su Reporte sobre el futuro del empleo 2023 expresa que el 75% de las empresas prevé adoptar tecnologías como la nube, Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (AA) en los próximos cinco años.

Aunque la nube está en su infancia, las empresas ya buscan madurez digital e invierten en tecnología. Sobre el papel que jugará esta tecnología en la incertidumbre de 2023, el director de Google Cloud Colombia, Juan Pablo Consuegra, destacó que, en un estudio realizado a nivel regional para ver cómo las compañías estaban escalando su transformación digital, solo 30% de las empresas han adquirido realmente una madurez digital.

También precisa que la inversión en la tecnología relacionada con la nube en la región va a crecer entre 40% y 45% para el próximo año.

En la búsqueda de replicar los procesos de eficiencia y reducción de costos en relación al empleado-cliente, la inversión se dirige al procesamiento de datos, analítica predictiva para tomar decisiones, trabajo híbrido y colaborativo, y ciberseguridad (multi nube).

Clasificando a las tecnologías en una pirámide, los conocimientos de la nube son la base. En el proceso de digitalización, las compañías deben aprender sobre lo que hay detrás de sus peticiones para generar valor agregado a quienes están más alto en la pirámide como, y poniéndola de ejemplo debido a su boom actual, las IA.

La nube es sumamente poderosa, particularmente para las pymes y startups, porque no necesitan adquirir una infraestructura tecnológica.

“Es una infraestructura que va muy bien con ellos y por eso estamos empezando a entrenar a personas que están relacionadas con pymes y startups. Son los modelos que queremos agregar”, comentó sobre sus planes la vocera de AWS.

TECNOLOGÍAS COMO UPSKILLING

Crecer en un entorno volátil profesionalmente implica no temer a los grandes cambios como la automatización.

Las nuevas tecnologías influyen en la formación profesional de habilidades y competencias (upskilling) cuando automatizan procesos del día a día y permiten la concentración en la parte más humana, la de las ideas, innovaciones, experiencias y valor agregado dirigido a los clientes y que sirve a los mismos empleados.

El proceso de educación en la región busca romper esquemas en todas las carreras con conocimientos fundamentales para el futuro donde la certificación en el manejo de la nube ayuda en la formación y empleabilidad considerando que son iniciativas que exigen voluntad y un cambio de mentalidad dirigido sobretodo para las mujeres sobre el hecho de que las “ciencias duras” no son solo para hombres.