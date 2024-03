La Semana Santa y su impacto diferenciado en el turismo de tres países de América Latina

En medio de un periodo de reactivación económica y turística, la celebración de la Semana Santa en América Latina es más que propicia para impulsar el gasto de consumo de bienes y de los viajeros en esta parte del continente. Sean católicos o laicos por ley, la mayoría de países institucionalizan un fin de semana largo que, en esta ocasión, coincide con el fin del mes de marzo, lo que repercute en la capacidad de consumo de los ciudadanos. Sin embargo, la región no es uniforme y por ende, cada país posee diferentes perspectivas en torno al impacto que el “feriado largo” tendrá en el sector turístico.

Para empezar, en Perú, pese a la recesión, el gobierno de Dina Boluarte se muestra optimista en torno al potencial turístico de la Semana Santa. Al disponer de un asueto que se extiende entre el 28 y el 31 de marzo, Juan Carlos Mathews, ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), se atrevió a afirmar que se moverían US$ 195 millones en todo el país. Esto supone una cifra superior en 12%, respecto al mismo periodo de 2023, lo que para Mathews significa que “la gente está recuperando la confianza” en el sector turístico.

En declaraciones para TV Perú, canal de televisión estatal, el ministro también pronosticó que la Semana Santa movilizará más de 1,4 millones de visitantes en todo el país andino. De acuerdo a cifras oficiales del Mincetur, el 97% de turistas peruanos planea salir de su región durante las fiestas. Asimismo, el gasto promedio por persona durante estos días será de 514 soles (US$ 139) y estarán destinados al transporte, alimentación, alojamiento y actividades turísticas.

Por su parte, los destinos preferidos por los turistas nacionales serían Lima (14%), Ica (10%), Junín (9%), Ayacucho (7%) y Piura (7%). Mientras que otras locaciones turísticas han recibido inversiones públicas como el complejo de los Baños del Inca en Cajamarca. El antiguo lugar de relajo del inca Atahualpa ha recibido la suma de 20 millones de soles (US$ 5,3 millones) a través del plan Copesco del Mincetur, con miras a emprender una modernización.

CRISIS DEL TURISMO INTERNO EN COLOMBIA

Por otro lado, la vecina Colombia sufre una situación peculiar: a pesar que, en 2023, la Organización Mundial del Turismo (OMT) la catalogó como la segunda nación con mejor recuperación turística en América Latina, el turismo interno es otro cantar. Pues se espera que la Semana Santa no signifique un despegue para las movilizaciones de los viajeros colombianos. Por ejemplo, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) proyecta que la ocupación hotelera en Medellín esté en un rango entre el 63,99% y el 69,71%.

Estos datos implican cifras muy bajas para una temporada alta, pero a su vez contrastan con las registradas en 2023. Cabe destacar que durante todo el año pasado el promedio de ocupación hotelera en Medellín fue del 72,6%. Las causas apuntan al discreto crecimiento del PIB de Colombia en estos últimos meses. De esta forma, el total de la economía del país cafetero creció apenas un 0,6% y el sector de Alojamiento y Servicios de Comida cayó un -5,4%.

En consecuencia, la pérdida de poder adquisitivo ha obligado a los colombianos a prescindir de sus viajes tradicionales, típicos de la temporada de Semana Santa. De hecho, una encuesta realizada por la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios (Fenalco) reveló que el 60% de residentes del departamento de Antioquía, cuya capital es Medellín, no viajarán durante el feriado. Entre los miembros de este grupo, un 48% argumentó que no se movilizará por falta de dinero. Ante este panorama de recesión, no extraña que en febrero, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) exigiera una reducción del IVA del 19% al 5% en el sector turístico. Aunque desde entonces, la propuesta no ha sido aceptada.

MÉXICO: POR LA SENDA DEL CRECIMIENTO

En contraste, México espera anotar otra temporada de crecimiento sostenido que posicione a su sector turístico como uno de los más competitivos a nivel mundial. De esta forma, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) reveló que las vacaciones de Semana Santa, programadas del 23 de marzo al 7 de abril de 2024, recaudarán más de 275.000 millones de pesos (US$ 16.403 millones).

Esta suma será el resultado de la movilización de 12 millones de visitantes nacionales y extranjeros que recorrerán el país azteca. A su vez, representará un alza del 71,8% con respecto al mismo periodo de 2023 y es consecuencia de la reactivación económica continua. Es importante resaltar que, según los datos recopilados por la Confederación de Cámaras, los destinos mexicanos con mayor ocupación hotelera serán Oaxaca y Veracruz (90% cada uno); Riviera Maya y Yucatán (85%) y Baja California Sur (75%). La mayoría de lugares destacan por albergar destinos de playa o pueblos tradicionales.

En una línea similar, la Ciudad de México tampoco será ajena a la captación de ingresos por la festividad católica. Pues según estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la capital azteca, la temporada dejaría 7.285 millones de pesos (US$ 434 millones) de recaudación. Las principales fuentes de ingresos serían los servicios en establecimientos que atenderán a los mexicanos que salen de sus hogares o los turistas nacionales y extranjeros que viajan al Distrito Federal.

Bajo esta premisa, los negocios más beneficiados serían hoteles, bares, restaurantes, cines, teatros, entre otros. Y de cumplirse las estimaciones, se superarían en 5,5% los ingresos de la Semana Santa de 2023, al generar 385 millones de pesos adicionales (US$ 22,9 millones).