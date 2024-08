Latam Airlines registra US$ 146 millones de utilidades netas en segundo trimestre del año

La aerolínea Latam dio a conocer hoy sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del 2024, manteniendo la tendencia positiva en su desempeño operativo y financiero.

Latam tuvo una utilidad neta de US$146 millones durante el segundo trimestre, lo que fue impulsado por crecimiento y márgenes sanos, acumulando US$405 millones en utilidades netas al considerar los primeros seis meses del año.

En tanto, los ingresos operacionales totales alcanzaron los US$3.030 millones en el período, los que se explican principalmente, por el aumento de los ingresos por pasajeros tras el continuo crecimiento del segmento internacional, y el buen desempeño de las filiales domésticas, aún en temporada baja.

A su vez, LATAM reportó un sólido EBITDAR ajustado de US$619 millones para el trimestre, un 10,7% mayor que el mismo periodo de 2023, debido al aumento en la capacidad operada y la contención de los costos unitarios excluyendo la variable combustible.

Durante el segundo trimestre de 2024, el grupo LATAM transportó 19,1 millones de pasajeros, lo que representa un aumento del 11,7% en comparación con el mismo período del año pasado. Respecto de la capacidad consolidada, medida en asientos-kilómetros disponibles (ASK), ésta aumentó un 16,2% en el segundo trimestre en comparación con el mismo trimestre de 2023. Este crecimiento se logró a pesar del impacto que LATAM Airlines Brasil enfrentó con las inundaciones en el estado de Rio Grande do Sul y la suspensión de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Salgado Filho en Porto Alegre (POA) a partir de mayo.

Durante el trimestre, el factor de ocupación consolidado fue de 82,2%, lo que representa una mejora de 1.8 puntos porcentuales en relación al segundo trimestre de 2023. A nivel internacional, el factor de ocupación fue de 84,3%. Las operaciones domésticas de LATAM Airlines Brasil experimentaron el mayor aumento, con una mejora de 2,5 puntos porcentuales respecto del segundo trimestre de 2023, alcanzando los 79,8%

El CFO de LATAM Airlines Group, Ramiro Alfonsín dijo que “LATAM ha logrado sólidos resultados trimestrales, impulsados por un aumento en la capacidad y un desempeño financiero robusto, a pesar de estar en temporada baja en Sudamérica y tener un entorno macroeconómico que ha ejercido presión sobre las tasas de cambio. La estructura de ingresos diversificada, así como la habilidad del grupo de reposicionar la capacidad entre los mercados permitirán estar en línea con las proyecciones, respaldadas por trimestres históricamente más fuertes por venir y un entorno de demanda estable”.

LATAM finalizó el trimestre con una posición de liquidez de US$3.000 millones, habiendo generado US$177 millones de caja en el periodo, excluyendo el pago de dividendos que fue por US$175 millones en mayo de 2024.

HITOS RECIENTES

Recientemente, LATAM Airlines Group S.A. logró un hito significativo al reabrir y volver a cotizar sus American Depositary Receipts (ADRs) en la Bolsa de Valores de Nueva York. Este movimiento abrirá nuevas oportunidades de inversión para un grupo más amplio de inversionistas, brindándoles la oportunidad de participar en el crecimiento y éxito del grupo.

A su vez, LATAM logró la exitosa renegociación de sus líneas de crédito rotativas, lo que resultó en una extensión y aumento de las mismas de US$450 millones hasta julio de 2029. En consecuencia, las líneas de crédito rotativas totales del grupo LATAM ahora ascienden a un monto de US$1.550 millones, otorgando al grupo mayor flexibilidad financiera y liquidez.

Durante el trimestre, el grupo siguió trabajando en su estrategia de sostenibilidad que cumplió tres años. En el período se dieron a conocer los resultados preliminares del estudio “Opciones para descarbonizar la aviación en América Latina de una manera sostenible”, desarrollado por Massachusetts Institute of Technology (MIT) Joint Program on Global Change en conjunto con LATAM y Airbus. Por otro lado, el programa "Avión Solidario" transportó más de 300 viviendas modulares, además de 207 toneladas de suministros y 130 voluntarios para ir en apoyo de las personas afectadas por las inundaciones en Rio Grande do Sul.

En términos de reconocimientos, LATAM Airlines Group fue galardonado como la "Mejor Aerolínea de América del Sur" por quinto año consecutivo, y como "Mejor Tripulación de Aerolínea de América del Sur" por tercer año consecutivo en los Premios Mundiales de Aerolíneas Skytrax 2024. A su vez, la filial de carga del grupo fue reconocida como la aerolínea de carga más sostenible de América en los Premios de Sostenibilidad de Freighterweek.