Luis César Fabio, de Midea Chile: “El plan de crecimiento para este año apunta al doble dígito”

Desde el lanzamiento de 100 productos hasta la apertura de su tienda online en Mercado Libre, el inicio de año de Midea en Chile ha sido movido.

“Somos los fabricantes [de electrodomésticos] más grandes del mundo (…) En algunas líneas de fabricación, en algunas líneas de producción tenemos más del 70% de la fabricación global”, dice entusiasmado su gerente general, Luis César Fabio, al explicar las razones detrás de este crecimiento y cómo se va consolidando en marketshare en ese país y en la región.

La empresa viene de registrar un positivo 2023, alcanzando ingresos globales de un poco más de US$ 50.000 millones, lo que representa un aumento interanual del 8,10%. “Eso es tremendo. Es un crecimiento, como decimos, a contrapelo o ante la adversidad”, agrega Fabio.

En palabras del propio gerente, incluso antes del complejo contexto de la pandemia del COVID 19, la empresa no ha dejado de invertir en transformación digital y desarrollo sostenible, además de invertir cerca del 5% (más de US$ 2.000 millones) en investigación y desarrollo para mejorar sus productos. “Y eso no te lo pueden contar todas las marcas, porque invertir en investigación y desarrollo cuando estás en pandemia significa que tienes un convencimiento de que cuando eso termine vas a ser más fuerte”, aclara.

No obstante, la compañía debió enfrentar un difícil 2022 en varios países del continente. “Nuestra industria cayó cerca de un 40%”, recuerda Fabio. Y es que ya sin bonos y con alta inflación, la gente optó por no comprar más que lo esencial durante varios meses. “Fue navegar en aguas turbulentas”, reconoce.

Adicionalmente, asociarse con el mercado inmobiliario también mostró ser un desafío, debido a que la pandemia estancó muchos proyectos de construcción, dificultando así la venta de productos diseñados para los sectores residenciales.

“Los permisos de edificación, que nosotros mapeamos con seis meses de anticipación, cayeron cerca de un 50%. Imagínate lo que significa saber que durante los siguientes seis meses no se va a construir nada”, complementa.

Ya a fines de aquel año, cuando la pandemia fue poco a poco controlada, la situación se estabilizó y Midea pudo seguir adelante con su plan de crecimiento.

BUSINESS CENTER DE NEGOCIOS

Además de su sede en Chile, tienen operaciones en Argentina, Colombia y Perú, en los cuales, según el gerente general, tratan de mantener los altos estándares de calidad, con la misma línea de trabajo y eficiencia en otros países. “Es el mismo producto”, señala. “Obviamente, hay que revisar los sistemas técnicos de voltaje, pero en fábrica tenemos las mismas matrices de productos. Es un poco como se hace con los vehículos”, detalla.

Asimismo, explica que la estrategia detrás de este crecimiento se resume en nuevas tecnologías, nuevos productos en las mismas líneas y la expansión regional, teniendo a Chile como base para luego ampliarse a otros países como Bolivia, Paraguay y Uruguay. “Nos convertimos en un business center de negocios”, asevera.

En esta misma línea, comenta sobre el reciente inicio de actividades en Brasil. “Nos va a permitir robustecer el mercado brasileño, donde la mano de obra competitiva es muy exigente, porque competimos con marcas brasileras, que estuvieron algún tiempo en Chile.”

Precisamente, el auge de Midea en la región se lleva a cabo dentro de un escenario sumamente auspicioso. Según el sitio de investigación Informes de Expertos, el mercado latinoamericano de electrodomésticos ha experimentado un notorio crecimiento, alcanzando un valor de US$ 57.000 millones en 2023, con una proyección de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 5,3% para el año 2032.

Los factores que explican este aumento de dicho mercado son, por un lado, el aumento de la demanda de grandes electrodomésticos, sobre todo en sectores más urbanizados, donde existe la necesidad de reducir los tiempos dedicados a las tareas domésticas. Y, por otro lado, la creciente popularidad de los electrodomésticos inteligentes y energéticamente eficientes, algo que se evidencia por la irrupción de la Inteligencia Artificial en los distintos ámbitos de la vida cotidiana.

“Midea partió haciendo tapas de bebidas. Esa fue su primera fábrica. Luego fuimos evolucionando. Fabricamos máquinas de café y luego todo el equipamiento del hogar. Pasamos de ser, en aire acondicionado, una marca dominante en términos de volumen. Hoy estamos creciendo en nuevas tecnologías, es decir, haciendo un upselling de productos. Tecnologías más modernas, tecnologías conectadas, todos los productos de lanzamiento con Wi-Fi, desarrollando otras tecnologías más eficientes en términos de calefacción, de climatización”, comenta Fabio.

Más aun, en su evento Midea mostró además las marcas Eureka y Toshiba, línea blanca, para marcar presencia ante los consumidores.

“Toshiba es de un nivel tecnológico más alto. Mucho más cercano a los niveles de las marcas más premium. Y Eureka es una marca que responde a la necesidad de nuestros consumidores de constructoras e inmobiliarias”, explica Fabio.

Y para tener un mayor alcance hacia nuevos usuarios, Midea se ha asociado con la plataforma Mercado Libre para implementar su tienda oficial para el mercado hogareño.

Otra forma que Midea ha encontrado para posicionarse en la región tiene relación con proyectos de climatización para otras instituciones, como los proyectos de climatización para la cadena de cines Cinépolis y para el estadio del Club Deportivo Universidad Católica, ambos en Chile. Algo muy similar a lo que hizo con distintos estadios de Qatar para el pasado mundial de fútbol o la presencia en la camiseta de Erling Haaland, del club Manchester City, que ha pasado a ser embajador global de la marca.

El objetivo de Midea es mantener esta buena racha de expansión regional. Con la experiencia adquirida del 2022, el gerente Fabio se muestra más entusiasta, sobre todo para su negocio inmobiliario, pese a que las tasas de interés hipotecario aún se mantienen altas en Chile.

“El plan de crecimiento para este año es un doble dígito, y es más de 10%, con un mercado que no está aumentando a la par”, finaliza.