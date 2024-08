Max Echeverría, de Eskuad: “En vez de competir con los gigantes, hicimos una herramienta que se hizo cargo de lo que ellos hacen mal, para así conectarlos”

Max Echeverría, fundador y CEO de Eskuad, lleva año y medio viviendo en Atlanta, una ciudad que se ha consolidado como un hub logístico y tecnológico en Estados Unidos debido a su ubicación estratégica, pues permite acceder al 80% del mercado local en menos de dos horas.

El cambio de escenario significó para la startup chilena lograr obtener su primera ronda de financiamiento por un monto de US$ 100.000, gracias al premio ‘Latino Founders Fund’, de Google. Pero tiene otras distinciones, que también incluyen el premio a la Solución Más Innovadora, de Startup Chile. Además, es el primer emprendimiento tecnológico de Concepción en ser aceptado en Tampa Bay Wave, una de las comunidades de startups tecnológicas más importantes de Florida, Estados Unidos.

Y hace solo unos días la aceleradora Techstars, donde participaron en 2020, los incluyó por segundo año consecutivo en su lista de “recomendados” para negocios. Es una guía en la que recomiendan cada semestre a 100 de sus “becarios” para ser usados por otras empresas.

Eskuad es la única firma chilena en esa exclusiva lista.

“La plataforma de Eskuad está diseñada para permitir a los trabajadores de campo registrar datos y sincronizarlos de manera eficiente, incluso en áreas remotas con poca o nula conectividad", explica Echeverría a AméricaEconomía.

Todo comenzó hacia 2019 con el objetivo de solucionar un desafío crítico para los trabajadores forestales en el sur de Chile. Esta región, caracterizada por un entorno montañoso y un denso bosque, enfrentaba problemas de comunicación debido a una señal inestable y la recepción de señales de rebote, complicando enormemente el proceso de reconexión de datos.

“Los trabajadores que salían a terreno se veían obligados a manejar diversos formatos de datos y a transmitir la información a través de radios o tomar apuntes en papel. Y es tenían que esperar a llegar recién a una zona con mejor cobertura para sincronizar datos implicaba transferir la información a una computadora, posiblemente crear un archivo en Excel y luego enviarlo a su destino final”, indica el ingeniero chileno.

Frente a estas dificultades geográficas y de telecomunicaciones, pero también con el objetivo de optimizar el tiempo, Echeverría tuvo la idea de desarrollar un algoritmo para simplificar este proceso.

Inicialmente sin nombre, el algoritmo fue denominado ‘MagicSync’ (o ‘envío mágico’) con el propósito de mejorar y simplificar la sincronización y conexión de datos en condiciones adversas.

No pasó mucho tiempo para que derivasen en Squad, pero castellanizando el nombre a Eskuad, para que fuera entendible y pronunciable por públicos latinos y de habla inglesa.

El mayor desafío, sin embargo, era cómo presentar su herramienta de una manera que no se viese como una competencia con gigantes ya instalados como SAP, Google o Microsoft, ya que de hecho unos inversionistas en Chile consideraron que la plataforma se parecía un poco a Google Forms.

“Entonces dijimos, en vez de competir con estos gigantes, mejor hagamos una herramienta que se haga cargo de lo que ellos hacen mal y conectémonos. Entonces, con la Plataforma Eskuad aprendimos de ellos también, para mostrarnos como una herramienta que puedes personalizar para los clientes”, destaca el founder.

La apuesta resultó exitosa, ya que Eskuad- que se autodefine como una field data platform as a service- ha recaudado un total de US$ 1,84 millones en financiamiento, compuesto por una ronda de inversión inicial de US$ 1,65 millones y una inversión previa de US$ 190.000.

LA OPORTUNIDAD DE LA COBERTURA LIMITADA

El éxito de la iniciativa, consideran sus fundadores, es porque la problemática de las comunicaciones imperfectas es la misma en diversas partes del continente americano, incluido el suelo estadounidense.

Según un estudio de la empresa de telecomunicaciones Vodafone, una conexión de Internet deficiente puede hacer que un trabajador pierda hasta 30 minutos de productividad al día.

“El mapa de cobertura de internet en Estados Unidos muestra que las zonas con mayor producción de árboles, como en Oregon, Idaho y Maine, también tienden a tener menor cobertura de internet”, señala Echeverría. “Las áreas verdes en el mapa indican dónde se producen más árboles, y esas zonas forestales a menudo tienen cobertura limitada. Esto significa que, aunque haya señal, puede ser de baja calidad, como 2G, suficiente para mensajes de texto, pero no para datos de alta velocidad”, afirma.

Según el CEO, operar en Estados Unidos y Chile ha sido beneficioso porque estas experiencias pueden aplicarse a otros países con desafíos similares, como Perú y México, donde la cobertura y calidad del internet pueden ser limitadas en zonas forestales o rurales.

La plataforma que ofrece Eskuad entonces, no solo facilita la captura y edición de fotos directamente en el terreno, sino que también elimina la necesidad de utilizar múltiples aplicaciones para el procesamiento de imágenes. Asimismo, permite la creación de formularios personalizados sin requerir conocimientos técnicos avanzados, lo que facilita su implementación en diversas industrias y contextos.

También se integra con sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) como SAP, Oracle y Salesforce para asegurar la sincronización automática de la información, optimizando el proceso al reducir el tiempo dedicado a la elaboración de reportes manuales.

“A diferencia de gigantes tecnológicos como Google o Microsoft, Eskuad no compite directamente con estos grandes jugadores del sector. En cambio, se centra en resolver problemas específicos que estos sistemas generales no abordan adecuadamente”, remarca Echeverría.

Así fue como llegaron a Texas, pero ahí, cuenta Echeverría, les pidieron que hicieran la plataforma más amigable para los usuarios, de modo que pudieran operar de manera autónoma. En consecuencia, desarrollaron tres productos distintos.

Primero, una aplicación móvil que integra el algoritmo dentro de la misma. Esta aplicación permite a los usuarios gestionar sus tareas según sus configuraciones específicas. Puede ser utilizada tanto por usuarios individuales como por equipos, adaptándose a diferentes niveles de complejidad y necesidades operativas.

En segundo lugar, desarrollaron un panel web que proporciona opciones de configuración más avanzadas. Este panel permite a los usuarios realizar tareas más complejas, organizar grupos de trabajo y ajustar configuraciones detalladas. Es ideal para la coordinación y gestión de operaciones a gran escala.

Y tercero, implementaron una API que facilita la integración de la plataforma con otros sistemas empresariales, “como SAP, IBM Maximo, Oracle y Salesforce”. Esta interfaz de programación permite que la plataforma se sincronice y comparta datos con herramientas y sistemas ya utilizados por las empresas, mejorando la interoperabilidad y eficiencia en la gestión de datos.

“Es decir, lo que hacemos es crear una orden de trabajo que se envía a través de un sistema llamado Eskuad. El sistema recibe la orden y la asigna a un trabajador, quien recibe la orden de trabajo directamente en su celular. Simultáneamente, su jefe también recibe una notificación de la orden, que queda respaldada en el sistema ERP”, explica Echeverría.

Para explicar su funcionamiento, el fundador indica que cuando se completa el trabajo en terreno, el colaborador reporta su progreso en el sistema. Marca la tarea como finalizada, reporta los recursos y equipos utilizados, registra datos personales, y firma todo lo necesario. Luego, envía toda esta información de vuelta a Eskuad en la nube.

"Así, un jefe de operaciones que usa Eskuad, puedes ver los detalles de la tarea del colaborador, incluyendo la fecha, las personas involucradas, fotos, firmas y otros detalles. “Enviando una notificación de cierre de la tarea al trabajador y al resto de los involucrados de la cadena, sin necesidad de enviar correos electrónicos, archivos Excel o ingresar manualmente a SAP”, explica Echeverría.

EXPANSIÓN AMERICANA

Esas integraciones son las que le permiten a Eskuad meterse en un nicho específico y hacer el trabajo más fácil en terreno, afirma Max Echeverría.

En cuanto a su modelo de negocio, Eskuad ofrece un plan ‘Freemium’ que actualmente es utilizado por 124 empresas. Este plan permite reconectar y digitalizar datos de manera básica.

Sin embargo, la monetización ocurre en la versión ‘Pro’, que tiene un costo de US$ 25 por usuario al mes y está diseñada para jefes que gestionan grandes volúmenes de datos y necesitan automatizar reportes y procesos. Para clientes de mayor envergadura, Eskuad ofrece una versión ‘Enterprise’ que incluye integraciones avanzadas y tiene un costo inicial de US$ 2.000 al mes, con la posibilidad de escalar según el número de usuarios.

En México, Eskuad ha generado interés, aunque las personas que lo han visto y probado aún no lo han utilizado de manera regular. Algo similar ha ocurrido en Canadá, donde también ha sido descubierto de forma orgánica, sin un plan específico de expansión, asegura Echeverría.

“El caso de Ecuador es particularmente interesante”, comenta el CEO de Eskuad. “Llegamos allí gracias a un cliente de [celulosa] Arauco que se trasladó a trabajar al país. Al conocer bien nuestra plataforma, decidió implementarla en su nueva empresa”. Además, el CEO destaca que están explorando nuevas oportunidades de innovación con la empresa de telecomunicaciones GTD, que opera en Perú y ha expandido sus actividades al sector minero.

“Hemos iniciado pilotos en una minera donde Eskuad podría ofrecer soluciones a problemas específicos,” agrega.

Este año, la estrategia es fortalecer la presencia de Eskuad en sectores clave como forestales y puertos. Los puertos, en particular, son estratégicos porque permiten a la empresa expandirse a otras industrias. Por ejemplo, Ultraport, un cliente actual, atiende tanto a mineras como a empresas de celulosa, lo que facilita la expansión de Eskuad en estos sectores, afirma Echeverría.

En Estados Unidos, Eskuad está siguiendo una estrategia similar, enfocándose en las mismas industrias para fortalecer su presencia. Ya han asegurado una gran empresa forestal y están comenzando a expandirse en esa red de contactos. Además, están interesados en captar un puerto, lo que abriría la posibilidad de expandirse a otros puertos en Chile y otros países.

“Para este segundo semestre, Eskuad se ha propuesto identificar qué casos están funcionando bien para decidir en qué países crecer”, señala.

A medida que se afiance esta estrategia y los pilotos, Max Echeverría considera la posibilidad de invertir más en marketing en mercados clave como Perú, además de los mencionados Canadá, México y Ecuador.

“Por ahora, Ecuador y Perú parecen ser los mercados con más potencial inmediato…pero dejaremos que el mercado nos vaya diciendo”, finaliza.