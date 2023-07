Mexicana Femsa cuadriplica ganancias en el primer semestre impulsada por venta de Heineken

El conglomerado empresarial Fomento Económico Mexicano (Femsa) ha logrado un beneficio neto de 59.252 millones de pesos mexicanos (US$ 3.505 millones, aproximadamente) en los primeros seis meses del año, lo que supone más que cuadriplicar (un 338% más) las ganancias del mismo período del año anterior, que fueron de 13.504 millones de pesos (cerca de US$ 799 millones).

Según ha informado este jueves la compañía, este repunte viene impulsado principalmente por un beneficio con arreglo a la venta parcial de su participación en Heineken, como parte de su estrategia de desinversión.

Adicionalmente, el beneficio neto consolidado también refleja un producto financiero no monetario de 10.275 millones de pesos (US$ 607 millones), que refleja principalmente la recompra de US$ 1.700 millones de la deuda de Femsa a niveles de precio favorables durante el primer trimestre.

Los ingresos de la compañía crecieron un 19,9% en el primer semestre del año, llegando a los 378.086 millones de pesos mexicanos (US$ 22.369 millones).

Todas las unidades de negocio de Femsa han experimentado incrementos interanuales en este período. Así, las ventas en el mercado latinoamericano crecieron un 20,8%. La cifra de negocio en el mercado europeo se elevó hasta los 20.944 millones de pesos (US$ 1.239 millones).

En el negocio de salud se dio un ligero incremento de las ventas del 0,1%, mientras que el crecimiento en combustibles llegó al 14%. De su lado, la 'joint venture' Coca-Cola Femsa registró una facturación de 118.641 millones de pesos (US$ 7.019 millones), un 9,2% más.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de Femsa fue un 14,3% superior al registrado por la compañía en el primer semestre de 2022, y alcanzó los 49.260 millones de pesos mexicanos (US$ 2.914 millones).

En tanto, el resultado operacional ha sido de 29.108 millones de pesos mexicanos (US$ 1.722 millones), lo que equivale a un incremento del 6,8% respecto al primer semestre del año previo.