Nigel Vaz, CEO de Publicis Sapient, y la transformación digital: “No es solo gastar dinero. Se trata de invertir el dinero de la forma correcta”

Cuando Publicis Sapient, compañía de consultoría de transformación digital global, comenzó su labor en la década de 1990, internet era una tecnología que estaba partiendo a los ojos del público. Para muchas firmas no era mucho más que poner su información de contacto online, pero el equipo de esta empresa ya tenía la idea de un producto netamente digital: convencer a las aerolíneas de que cada cliente pudiera elegir por sí mismo su asiento en un vuelo, a través de la web.

“Desde la perspectiva de una aerolínea, atender a un cliente para que eligiera su asiento solía costarles dinero (...) eliminamos todo eso, colocando en pantalla un mapa del interior del avión y permitiéndoles elegir su propio asiento. Y luego, por supuesto, las aerolíneas comenzaron a cobrarle a la gente por hacer eso. Hoy es uno de los segundos mayores generadores de ingresos para la aerolínea”, dice Nigel Vaz, CEO de Publicis Sapient, a AméricaEconomía.

Desde entonces hasta hoy, eso es lo que su firma ha estado realizando incesantemente: un trabajo mancomunado con grandes compañías para realizar cambios tecnológicos y del negocio, en áreas como servicios financieros, retail, salud, petróleo y gas. “Básicamente, hemos ayudado con algunos de los principales cambios de transformación digital de los últimos treinta años”, asegura.

Vaz detalla a AméricaEconomía que han sido ellos los artífices detrás de Marriott construyendo casas y villas como respuesta a la avanzada de Airbnb. También fueron los que recomendaron a Renault construir Plugin, una app cooperativa que mapea los sitios de electrificación y carga de automóviles eléctricos entre privados para potenciar el uso de estos vehículos en distintas ciudades.

Y es tanta la información que Vaz ha recolectado en estos treinta años de asesorías, que escribió un libro al respecto, llamado Transformación Empresarial Digital: cómo las compañías establecidas pueden alcanzar una ventaja competitiva ahora hacia el futuro.

Publicado en 2021, contiene todos los insights y sistematización del trabajo realizado con y para grandes firmas. Una especie de Manual de Cortapalos para que otras empresas entiendan el camino hacia la digitalización de los negocios.

A pesar de que han transcurrido dos años desde su primera edición – y que las cosas han sucedido mucho más rápido de lo que se podría anticipar- los postulados de Vaz en el texto se están cumpliendo a cabalidad.

“La aceleración de lo digital definitivamente está ocurriendo en este momento. La otra cosa que está en el libro que ha sucedido más rápido de lo que imaginaba es la IA (inteligencia artificial) en general, y la IA generativa en particular (…) Todos los problemas de los que estoy hablando son problemas con los que los clientes están lidiando en la vida real”, explica el CEO y autor.

Como todo best seller de no ficción, el libro contiene ejemplos reales de transformación digital en las empresas, y muchas loas de parte de firmas con las que su consultora ha trabajado, principalmente en Estados Unidos y Europa.

Y ahora Latinoamérica aparece como el objetivo de Publicis Sapient.

“Es una de las regiones de más rápido crecimiento desde una perspectiva digital, porque hay muchas oportunidades de transformación para intentar crecer, para encontrar más eficiencia”, enfatiza.

De ahí que el libro y sus casos de éxito sean una punta de lanza para promover su visión sobre transformación y su estilo de trabajo.

“Y, por supuesto, en asociación con el hecho de que ahora adquirimos [la empresa] Practia y ahora tenemos capacidad y talento en toda la región que pueden ayudar con esto, es una gran asociación con el libro y nuestro equipo, para ayudar en estas transformaciones”, recalca.

ENTRADA A LATINOAMÉRICA

Fue en abril de este año que Publicis Groupe adquirió Practia, empresa argentina de servicios de transformación digital, con la meta de globalizar sus capacidades de transformación digital de negocios, su modelo de servicio y de incorporarla a su división dedicada a la digitalización de los negocios Publicis Sapient.

De acuerdo con el sitio web Lexis, la operación marcó la entrada del grupo francés a Latinoamérica. Un mercado que según Microsoft podría alcanzar los US$ 207.870 millones para 2032 en términos de inversión en transformación digital, y donde ya están grandes actores como Accenture, Adobe, Capgemini, Cognizant, Dell, Google, IBM, Oracle y la misma Microsoft.

La empresa Sapient fue fundada por Jerry Greenberg y J. Stuart Moore en Cambridge, Massachusetts en los años noventa, como una firma de consultoría digital, transformándose en 2015 en una subsidiaria independiente de la multinacional francesa de publicidad Publicis.

La de Practia no es su única adquisición. A lo largo de su historia, Sapient ha realizado varias compras para ampliarse a nuevos negocios y nuevas altitudes, comenzando con Planning Group International en 2006. Otras adquisiciones notables incluyen DCG Group en 2008, que mejoró sus ofertas de mercados de capital y The Nitro Group en 2009

En 2016, la empresa fusionó dos de sus divisiones, SapientNitro y Razorfish, para formar SapientRazorfish. Y en 2019 todas se consolidaron en una sola marca, Publicis Sapient, bajo el liderazgo de Nigel Vaz.

Hoy Publicis Sapient es una empresa de consultoría de transformación digital global y el centro de transformación de negocios digitales de Publicis Groupe, con unos veinte mil empleados y más de 50 oficinas en todo el mundo y la transformación digital sigue siendo su principal negocio.

Uno que, aparentemente podría ser muy caro y que aun así podría no asegurar el éxito en los negocios.

“Hemos visto muchos, muchos ejemplos de inversiones en transformación digital que no dan los resultados que la gente quiere, porque no se hacen de la manera correcta. Porque no se trata solo de invertir el dinero: se trata de invertir el dinero para hacerlo de la manera correcta, que realmente brinde los resultados que desea y lo ayude a desarrollar la capacidad que desea”, recalca Vaz.

GOBIERNOS Y TRANSFORMACIÓN

Como ejemplo cita al documental Never Done, del cineasta ganador del Oscar Ben Proudfoot y producido por Publicis Sapient. En este se detalla el trabajo realizado por ellos con el gobierno de Carolina del Norte y su trabajo para agilizar con el software Salesforce, los procesos de trabajo social del Estado, que se hacían hasta la pandemia de forma manual.

La historia se centra en una madre soltera que puede acceder a asistencia de alquiler de emergencia y evadir el desalojo en el último momento.

“Estos programas necesitaban encontrar una nueva forma de procesar y atender la cantidad de casos sin precedentes, o millones de estadounidenses se encontrarían sin hogar. Esta es la historia de una comunidad que encontró un camino. Never Done es una mirada a las formas en que lo digital puede resolver algunos de los mayores desafíos de la sociedad”, dice Vaz.

Ahora producen una nueva cinta sobre la Oficina del Defensor Público de Los Ángeles y su trabajo con las personas que tienen problemas mentales y han sido acusados de cometer delitos.

“Estas historias para mí son ejemplos fenomenales de dónde el trabajo de transformación en realidad está generando enormes cantidades de valor. No por el dinero que se gastó, sino por la forma en que se llevó a cabo esta transformación”, explica Nigel Vaz.

También considera que la transformación digital debe incorporarse en los gobiernos, aunque es una realidad que la adopción es más lenta a nivel de aparato púbico.

“Creo que los gobiernos son una gran oportunidad, y es una de las razones por las que cuando hablamos de transformaciones, hablamos de clientes, porque los gobiernos deben comenzar a pensar en nosotros como las empresas piensan en sus clientes. Ahí es cuando creo que realmente comenzarás a ver el cambio, porque la mayoría de las empresas saben que, si no tratas bien a un cliente, se van a ir”, indica el CEO.

Para él, esa es una de las razones por las que la adopción de tecnologías a nivel de gobiernos han sido más lentas.

“Los gobiernos sienten que no tenemos elección. Tenemos que seguir tratando con ellos, tanto si prestan bien como si mal el servicio, lo que a veces hace que tarden mucho más en tratarnos como queremos que nos traten”, dice.

Cuando se la recuerda que la transformación digital en algunos países o sociedades se enfoca más bien hacia la vigilancia y el castigo, Vaz matiza.

“Creo que depende del país y de la sociedad. Hay ciertos países donde los gobiernos siempre han espiado a la gente. Pero hay muchos otros países donde creo que el público puede tener más confianza, porque sus gobiernos operan de manera más transparente. Entonces es más un problema de gobernanza que un problema tecnológico…Es la mentalidad que usas”, concluye.