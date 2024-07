PepsiCo gana US$ 3.083 millones en su segundo trimestre fiscal, obteniendo alza interanual del 12,2%

La multinacional de snacks y refrescos PepsiCo contabilizó un beneficio neto atribuido de US$ 3.083 millones en su segundo trimestre fiscal de 2024, finalizado el 15 de junio, lo que equivale a un avance del 12,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos netos de la compañía ascendieron a US$ 22.501 millones, un 0,8% más en valores absolutos y un 1,9% más en datos orgánicos, que excluyen el impacto del tipo de cambio y de las variaciones del perímetro contable de la empresa.

PepsiCo elevó en un 0,8% las ventas de bebidas en América del Norte, hasta los US$ 6.811 millones, pero vio caer las de Frito-Lay en un 0,5%, hasta los US$ 5.874 millones. Después, Quaker facturó en el continente US$ 561 millones, un 18% menos.

Las ventas aumentaron un 2,5% en Europa, hasta los US$ 3.515 millones, y un 6,6% en Latinoamérica, hasta los US$ 3.045 millones.

En África, Oriente Medio y Sudeste asiático se ingresaron US$ 1.592 millones, mientras que Asia-Pacífico, Australia, Nueva Zelanda y China brindaron US$ 1.103 millones.

Estas cifras estuvieron un 1,5% por encima y un 2,1% por debajo de las registradas doce meses antes, respectivamente.

"Nuestro negocio registró un crecimiento de los ingresos netos, una fuerte expansión de los márgenes bruto y operativo y un crecimiento del beneficio por acción de dos dígitos, manteniéndose ágil a pesar de las difíciles comparaciones del crecimiento de los ingresos con respecto al año anterior, el bajo rendimiento de la categoría de alimentos preparados en Norteamérica y el impacto de las retiradas de productos de Quaker", ha explicado el presidente y consejero delegado de Pepsico, Ramón Laguarta.

En el acumulado de los seis primeros meses fiscales de la compañía, las ganancias alcanzaron los US$ 5.125 millones, un 9,5% más, al tiempo que la facturación mejoró en un 1,5%, hasta los US$ 40.751 millones.

PREVISIONES

Como resultado de la aceleración de ciertas iniciativas de productividad, PepsiCo ahora espera generar, aproximadamente, un 4% de crecimiento orgánico de los ingresos cuando anteriormente se anticipaba que fuera al menos de esta cantidad. Además, se logrará, como mínimo, un 8% de crecimiento del beneficio por acción en moneda constante en 2024.

Asimismo, Pepsico ha confirmado que sigue esperando un retorno total en efectivo para los accionistas cercano a los US$ 8.200 millones, compuesto por US$ 7.200 millones en dividendos y recompras de acciones por importe de US$ 1.000 millones.