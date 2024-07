Perú: exportación de pisco alcanzó US$ 3,8 millones entre enero y mayo del 2024

De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, Estados Unidos lideró el ranking de destinos del pisco entre enero y mayo del 2024, con casi US$ 1,5 millones en exportaciones y una participación de 35,7%. Le siguió Japón con US$ 649,693 y España con US$ 469,687. Bélgica e Italia completaron el top five.