Perú fue el segundo mayor proveedor de frutas frescas a EE.UU. en 2023

En 2023, Perú fue el segundo exportador de frutas frescas a Estados Unidos con US$ 2.277 millones (monto CIF), concentrando el 12% del total importado por ese país (US$ 18.955 millones), solo superado por México y por delante de Chile, Guatemala y Costa Rica.

Así lo señaló el experto regulatorio internacional de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para América Latina, Gonzalo Ibáñez.

Indicó que la presencia de alimentos peruanos en general en EE.UU. evolucionó exponencialmente a lo largo de los años, ocupando el puesto 14 de proveedores mundiales a ese país, sumando poco más de US$ 4.000 millones el año pasado (monto CIF).

“En el año 2000, Estados Unidos compraba frutas frescas peruanas por apenas US$ 14 millones, pero en 2023 la cifra subió a US$ 2.277 millones. En el caso de vegetales frescos sucede lo mismo, pasó de US$ 50 millones en el año 2000 a US$ 345 millones en 2023”, explicó.

También destacó el liderazgo peruano como principal abastecedor a Estados Unidos de uvas de mesa con US$ 992 millones (40% del total), superando a México (34% de representatividad), Chile (23%) y Brasil (3%); y de arándanos con US$ 867 millones (49% del total), seguido de México (32%), Chile (11%), y Canadá (7%).

Así lo manifestó durante su ponencia en el ‘FDA Summit: Perú 2024’, evento realizado en Lima y Trujillo por la Asociación de Exportadores (ADEX), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), la FDA y Protec.

Ibáñez destacó el buen desempeño de otras frutas como los cítricos, el mango o la palta, por lo que el potencial peruano se mantiene latente para consolidar estos y otros productos en el mercado estadounidense.

“Estados Unidos importa alimentos del mundo por más de US$ 200.000 millones. Además, la tendencia del consumidor va en aumento, pues gasta unos US$ 600 anuales en alimentos importados. Según números al 2019, el 55% de frutas consumidas en este mercado es importado, en el caso de los vegetales es el 32% y en el de pescados y mariscos el 94%”, detalló.

Inocuidad

En 2023, un total de 1.049 empresas peruanas exportaron alimentos agrícolas y agroindustriales a Estados Unidos, país que se constituyó como el principal comprador de estos productos a nivel mundial.

En opinión del gerente central de Exportaciones de Adex, Diego Llosa, es fundamental que los productores y exportadores tengan información actualizada sobre las normativas de inocuidad establecidas por la FDA.

“A través del conocimiento de las normas se podrá evitar cualquier retención de embarques y cargas, lo cual afectaría la imagen de nuestro país y de alguna empresa en particular. Debemos contribuir con nuestra reputación de ser un proveedor confiable y reconocido a nivel mundial”, indicó.

Agregó que, a pesar de las proyecciones negativas, las exportaciones totales en 2023 tuvieron un incremento de 1,1%, alcanzando nuevamente una cifra récord, al superar los US$ 64.000 millones (monto FOB), principalmente por los envíos de minería, pero también de productos agrícolas.

“El sector agroexportador es un motor de desarrollo económico importante, en 2023 (tradicional y no tradicional) se superó la barrera de los US$ 10.000 millones (monto FOB), un crecimiento promedio de 4%”, señaló.

“Estados Unidos fue el principal receptor de estos envíos, en 2023 tuvo un incremento de 7% al alcanzar los US$ 3.622 millones (monto FOB), representando un tercio de las exportaciones agrícolas”, agregó.

Entre los productos principales se pueden mencionar a los arándanos, uvas de mesa, espárragos frescos, café, palta, cítricos y mango, productos en los que Perú se encuentra en el top 3 de producción. Cabe indicar que estos bienes se benefician del Acuerdo Comercial entre ambos países.

A diciembre de 2023 Perú contaba con 1.374 establecimientos (plantas de producción) registrados ante la FDA.