Perú presenta en Beijing el proyecto del Parque Industrial de Ancón

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) realizó los días 16 y 17 de octubre, en Beijing, China, una intensa actividad de promoción del proyecto Parque Industrial de Ancón (PIA), un megaproyecto industrial logístico que requerirá una inversión estimada de US$ 762 millones y que impulsará el desarrollo social y económico de Lima Norte.

Las actividades de promoción desarrolladas por la agencia contaron con el apoyo de la Oficina Comercial de Perú en Beijing, China (Ocex) – Promperú, y fue liderado por el director de Proyectos de ProInversión, José Rogger Incio, quien sostuvo diversas reuniones de trabajo con ejecutivos y representantes de firmas del gigante asiático dedicadas al negocio de construcción, desarrollo de proyectos de parques industriales y/o desarrollo industrial y comercial, financiero, entre otros.

En la jornada del lunes 16, el director de Proyectos de ProInversión tuvo reuniones con ejecutivos de la empresa Powerchina International Engineering, China Road & Bridge Corporation, Beijing Shougang International Engineering Technology, China Harbour Engineering Company, China-Arab Council For Investment Promotion, y el embajador de Perú en China, Marco Vinicio Balarezo.

Provisión de servicios

Zhang Hao, subgerente general del departamento de marketing de Powerchina International Engineering, que se encarga de la gestión de negocios internacionales de Powerchina -grupo dedicado a la inversión y financiamiento, diseño de planificación, construcción de ingeniería en diversos sectores productivos- adelantó que es de interés de la firma participar en la provisión de servicios como agua potable y energía al operador del PIA, por lo que seguirán analizando a detalle el proyecto para evaluar eventuales socios estratégicos.

Asimismo, Zhang Tonghui, gerente de marketing de la firma China Energy Engineering Group, que posee negocios en parques industriales de ciencia y tecnología, petróleo, gas natural, nuevos campos energéticos como la generación de energía eólica, entre otros, comentó que debido a la política y reglamentos chinos que exige a las firmas a invertir en su negocio principal, buscarán socios en China o a nivel internacional para analizar más a profundidad el proyecto Parque Industrial de Ancón.

Tecnología

Por su parte, Liu Liying, gerente de marketing de la empresa Beijing Shougang International Engineering Technology, una firma que se dedica a ingeniería, construcción, planificación, contratación y supervisión de proyectos, servicios de producción y otros servicios técnicos y de ingeniería, sostuvo que su representada está interesada en las nuevas oportunidades de inversión.

“Evaluaremos nuestra participación (el Parque Industrial de Ancón) y posiblemente busquemos socios estratégicos. Me parece un proyecto prometedor”, precisó la ejecutiva de BSIET.

Jornada final

Las actividades de promoción del PIA culminaron hoy (martes 17 de octubre) con una agenda de reuniones en la que participaron representantes de Asian Infrastructure Investment Bank, China Export & Credit Insurance Corporation, China Overseas Development Association (CODA) y Silk Road Fund.

Los ejecutivos de la firma financiera Sinosure destacaron su interés de ampliar la cobertura a más proyectos de inversión de empresas chinas en Perú y a más sectores; mencionaron que actualmente brindan cobertura de seguro a un proyecto minero. Dai Dan, assistant general manager, comentó su disposición a cooperar en la promoción de proyectos de inversión de Perú -entre ellos el PIA- ante sus más de 200.000 empresas afiliadas.

En “Peru Investment Cooperation Symposium” organizado por CODA, el secretario general de esta entidad Yiang Yun sostuvo que, Perú es el segundo destino de inversión en América Latina y el objetivo es afianzar los lazos, por lo que este proyecto de Parque Industrial de Ancón es prometedor.

En este Simposio participaron decenas de empresas, entre ellas: China Civil Engineering Construcction Corporation, China Machinery Engineering Corporation, PowerChina Hebei Engineering Co. Ltd., Metallurgical Corporation of China Limited, Xinjiang Xihai Undustry Group Ltd., Concord New Energy Group Limited, Niutech Environment Technology, Hong Kong Green Garden Technology Development, entre otras firmas.

En otro momento, en la reunión con los ejecutivos de Silk Road Fund, un fondo de inversión estatal chino que promueve el desarrollo de la iniciativa de La Franja y la Ruta, conocido también como el Fondo de la Ruta de la Seda, Yang Jiehan, Deputy Head of International Department, comentó que el Fondo tiene interés de seguir creciendo en América Latina, siendo los países Perú, Chile y México los más atractivos por su política económica.

La ejecutiva agregó que analizarán las oportunidades de que inversión que ofrece el país, puntualmente la cartera que maneja ProInversión.

Proyecto

ProInversión viene fortaleciendo la atracción de inversiones del exterior a través de Roadshows y/o participación en diversos eventos internacionales para asegurar la competencia y éxito de los concursos públicos internacionales de proyectos de Asociaciones Público – Privadas (APP) y Proyectos en Activos.

Este periplo se integra a los ya realizados recientemente en Europa y América Latina con el objetivo de atraer empresas globales interesadas en invertir en la variada cartera de proyectos de APP y Proyectos en Activos que la agencia viene promoviendo.

El proyecto del Parque Industrial de Ancón actualmente está en licitación pública internacional a cargo de ProInversión por encargo del Ministerio de la Producción (Produce). A la fecha, cinco empresas globales operadoras de grandes proyectos de parques industriales en el mundo han mostrado su interés en participar.

El Parque Industrial de Ancón propiciará la consolidación del corredor productivo y logístico en Lima: Puerto del Callao, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Parque Industrial y el Puerto de Chancay, y generará un ecosistema integrado en el que las empresas grandes, medianas y las pymes desarrollen sinergias y nuevas relaciones industriales, comerciales y tecnológicas.

Según estimaciones del MEF, el proyecto tendrá un aporte de US$ 280 millones en exportaciones, y permitirá el reordenamiento territorial de Lima Norte y la creación de alrededor de 120.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

El proyecto se desarrollará en un terreno de 1.338 hectáreas ubicado en el distrito de Ancón, de propiedad del Produce, donde se habilitarán 715 hectáreas para el proyecto con la siguiente distribución: 412,5 hectáreas para área industrial y logística, 28,41 hectáreas para el parque tecnológico y comercio industrial, 15,76 hectáreas para el truck center, 8,15 hectáreas para el parque empresarial, entre otros componentes.