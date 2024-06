Perú: ProInversión estudiará construcción de puertos en la región sur del país para fortalecer logística

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada en Perú (ProInversión), suscribió un convenio con la Autoridad Portuaria Nacional (APN) para colaborar en la realización de proyectos portuarios en el país andino, siendo el primer encargo, un estudio de demanda de carga y naves en la región sur de Perú que permita determinar la construcción o modernización de terminales.

El convenio de colaboración interinstitucional se orienta al cierre de brechas en infraestructura portuaria, fortalecer los servicios logísticos e impulsar el crecimiento y desarrollo económico del país.

Luego de los estudios, de acuerdo con lo manifestado por la APN, se evaluaría la conveniencia de desarrollar proyectos portuarios a nivel nacional, mediante el mecanismo de promoción de la inversión privada.

Entre estos proyectos, se analizarán las potencialidades para el desarrollo del Terminal Portuario de Corío (Arequipa) a través de un Plan Maestro que definirá la oferta de servicios portuarios e inversiones que se requieren para poder iniciar un proceso de promoción.

Participaron en la suscripción del convenio, el director ejecutivo de ProInversión, José Salardi; el presidente del directorio de la APN, Juan Carlos Paz; y el presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Rohel Sánchez.

Mediante el mismo, la APN brinda a ProInversión el apoyo técnico, información y facilidades materiales necesarias para desarrollar los estudios y asegurar el cabal y oportuno cumplimiento del objeto del convenio.

PERSPECTIVA FAVORABLE

Se debe considerar que ProInversión tiene en cartera para el periodo 2024 – 2026, la adjudicación de cuatro proyectos portuarios por más de US$ 800 millones, entre ellos, el Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona (US$ 405 millones) - otorgado en marzo al Terminal Portuario Jinzhao Perú - el Terminal Portuario Internacional de Chimbote (US$ 288 millones), Nuevo Terminal Portuario de Pucallpa (US$ 41 millones); y los Nuevos Terminales Portuarios de Loreto (Saramiza e Iquitos) (US$ 68 millones).

La adjudicación y desarrollo de estos proyectos contribuirán a dinamizar las actividades económicas en su zona de influencia y posicionarían al país como un hub logístico en el pacífico sudamericano.

AVANCES

A la fecha, Perú tiene concesionados ocho puertos mediante Asociación Público – Privada (APP) con una inversión ejecutada de US$ 2.138 millones y un compromiso de inversión de US$ 3.447 millones, según reporte estadístico a mayo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).

Destacan, entre ellos, Muelle Sur y Terminal Norte del Callao (operado por DP World y APM Terminals), Matarani, Multipropósito de Salaverry y Paita.

Al compromiso de inversión de US$ 3,447 millones mediante Asociación Público-Privada se suma la inversión en el Puerto de Chancay, ejecutada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú, que prevé invertir más de US$ 3.000 millones, para reforzar la conexión directa de Sudamérica con China y Asia.