Peruanos crean fintech que facilita la inversión de latinoamericanos en la Bolsa de EE.UU.

En el año 2020 los peruanos Dusko Kelez, Piero Sifuentes y Billy Caballero, decidieron emprender en el mundo fintech y crearon Hapi, startup que desarrolló una aplicación móvil para que personas sin necesidad de mucha experiencia en inversión puedan acceder a aprender, comprar y vender acciones en la Bolsa de Estados Unidos.

“Quería invertir mis pocos ahorros en acciones de Tesla, pero me encontré con múltiples barreras cuando intentaba con los brokers locales, exigían montos mínimos de inversión muy altos para mí, comisiones elevadas por operación, además de tener procesos de registro largos y burocráticos”, explica Kelez.

Tras eso e inspirado en la fintech estadounidense Robinhood, que permite hacer este tipo de inversiones, pero solo da acceso a personas de Estados Unidos, los peruanos desarrollaron Hapi, para dar acceso a latinos a las inversiones en el mercado norteamericano. En 2021 esta idea llevó a los emprendedores a ser elegidos para participar en la aceleradora de startups Y Combinator (YC) en San Francisco, Estados Unidos.

Hoy la app permite que cualquier persona desde los 18 años se inscriba en menos de 5 minutos para comprar o vender acciones de la bolsa a partir de US$ 5 o criptomonedas desde US$ 1, la startup no cobra comisiones de bróker por las transacciones, sino que su modelo funciona a través del pago de membresías por servicios adicionales, rentabilizar los activos, y el pago que les hace la bolsa por las operaciones que les envían, con ello buscan ser la opción más económica para incentivar una inversión continua. En esa línea, Hapi también ofrece acceso a recursos educativos gratuitos y a una plataforma de cursos desarrollada por creadores de contenido financiero de Latinoamérica para promover la educación financiera.

“La Bolsa de Estados Unidos es la más grande y líquida del mundo, lo que permite más opciones de inversión, acceso a la última tecnología, como tener fracciones de acciones o ETFs de criptos, y además de la liquidez que hace fácil poder comprar y vender acciones. Las empresas líderes en tecnología e innovación van al mercado de Estados Unidos a listar, como Apple, Nu Bank, y Mercado Libre. Además, la fortaleza del dólar estadounidense proporciona cierta protección contra la potencial devaluación de monedas locales”, explica Kelez, CEO de Hapi, que añade que la fintech permite invertir en más de 12 mil activos disponibles, incluyendo acciones y ETFs de las principales bolsas de EE.UU. (NYSE y NASDAQ).

Hapi ya cuenta con más de 450.000 clientes de 20 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Venezuela y Uruguay.

Planes 2024

En cuanto a los planes para 2024, Kelez adelanta que están trabajando en nuevos desarrollos: Hapi Prime, la nueva suscripción premium que transforma la experiencia de inversión en Hapi, proporcionando características exclusivas que satisfacen las necesidades de los inversores más exigentes con herramientas más sofisticadas. Donde los usuarios pueden configurar alertas de precios para gestionar mejor sus compras o ventas basadas en cambios de mercado. Además, garantiza acceso a atención de soporte prioritario, asegurando que cualquier consulta o necesidad sea atendida con la máxima celeridad y eficacia.

Adicionalmente, reconociendo la importancia de los dividendos como parte de una estrategia de inversión a largo plazo, Hapi introduce DRIP, un programa de reinversión de dividendos. El cual permite a los usuarios suscribirse de forma gratuita y automatizar la reinversión de pagos de dividendos en efectivo en más acciones del mismo valor o fondo. Esto facilita el crecimiento compuesto de las inversiones sin necesidad de intervención manual, proporcionando una vía eficiente para aumentar la participación en sus inversiones preferidas.

Respecto a cómo se ha financiado la startup, además de la inversión inicial recibida al entrar a YC, en noviembre del año pasado, la fintech cerró su última ronda de capital por US$ 1,6 millones a cargo de los fondos Utec Ventures, Unpopular Ventures, Softeq Ventures y Mural Capital, llevando a US$ 4,3 millones el total de capital levantado.