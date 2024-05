Proceso fitosanitario para arándanos marca el inicio del TLC Ecuador-China

Mientras se espera que los primeros productos de China y de Ecuador bajo el acuerdo comercial lleguen a su destino y ver cómo mejoran los negocios, Ecuador trabaja en aprovechar este acuerdo que entró en vigencia el 1 de mayo de 2024 para nuevos productos y la primera mesa fitosanitaria es para arándanos.

La ministra de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, muestra las expectativas que hay en los acuerdos comerciales y cuatro zonas francas que se están tramitando. Asegura que no se ha visto una afectación del comercio con México, aunque ese país declaró rotas las relaciones comerciales con Ecuador tras la detención del exvicepresidente Jorge Glas en su Embajada en Quito.

-Del acuerdo comercial con China ¿ya hay alguna evaluación inicial, ya se han dado reuniones por los permisos fitosanitarios que necesitan algunos productos?

Sobre el acuerdo con China recordemos que comienza desde el 1 de mayo, con las embarcaciones que desde el 1 de mayo salieron de China y de Ecuador, es decir que son más o menos 40-45 días que se demora en llegar la embarcación, entonces recién en junio vamos a tener datos de qué es lo que está llegando y qué es lo que se está yendo de Ecuador a China para poder entender cómo comienza a crecer y se dinamiza más esta relación comercial bilateral.

Respecto a las mesas fitosanitarias estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y Agrocalidad para la apertura fitosanitaria de los arándanos. En este momento de los productos de mucho más requerimiento por parte de China son pitahaya y arándanos. La pitahaya ya tiene apertura fitosanitaria, y para arándanos estamos trabajando en esa mesa para la apertura fitosanitaria.

-¿Cuánto dura ese proceso?

Usualmente son procesos que pueden durar hasta años, pero con tener un acuerdo comercial, hay un capítulo específico de una mesa técnica de apertura fitosanitaria, entonces ya se está trabajando para ver si mandamos unos delegados a China o vienen unos delegados de China acá, porque ellos quieren ver la producción, las buenas prácticas, los procedimientos de inocuidad dentro de las fincas de arándanos. O si lo vamos a hacer virtual.

-¿Hay una agenda de qué otro producto le sigue en prioridad?

Sí, eso lo está trabajando el Ministerio de Agricultura para entender cuál es la prelación de los productos que se va a hacer la apertura fitosanitaria que no tengan, porque puede ser que ya tengan. De los que no se tiene que ver cuál es la prelación de prioridad y de importancia para la apertura fitosanitaria.

-¿Cuándo se va a firmar el acuerdo comercial con Corea del Sur?

La prefirma fue el año pasado, estamos esperando la traducción y una revisión técnica jurídica que está haciendo Corea del Sur de los documentos, ellos nos han dicho que posiblemente para el segundo semestre de este año ya vayamos a tener fecha para la firma de los documentos y por ende para que cada país comience con su proceso interno de ratificación.

-Ustedes empezaron negociaciones con Canadá y se está hablando mucho de Emiratos Árabes, ¿cómo van estos procesos?

Nosotros firmamos una declaración conjunta con Emiratos Árabes para el inicio de negociaciones de un acuerdo comercial y una apertura de inversiones, estamos afinando los detalles para empezar con la agenda de negociaciones que va a ser de forma híbrida, posiblemente la mayoría de las reuniones serán virtuales.

Con Canadá ya tuvimos la primera ronda que fue virtual, vamos a tener una segunda ronda ahora en junio. Luego tenemos una visita de Ecuador a Canadá y luego tenemos una visita de Canadá acá a Ecuador.

-¿Y esos procesos cuánto tardarán para que se puedan firmar nuevos acuerdos comerciales?

Yo creo que Canadá va a estar listo en diciembre y Emiratos Árabes ellos quieren que sea muy rápido, esperan que sea no más allá de noviembre, pero todo dependerá de la fecha de inicio.

-¿Con esos dos países cuánto pueden mejorar las exportaciones?

En ambos tenemos la estimación, respecto a Canadá es aproximadamente un crecimiento de 8% de las exportaciones y con Emiratos Árabes creemos que puede ser incluso más. Con Emiratos Árabes tenemos una balanza comercial positiva, el año pasado vendimos más de US$ 600 millones y les compramos US$ 14 millones. Sin embargo, dado que estamos profundizando la relación comercial con Emiratos Árabes vemos la posibilidad de comenzar a comprar más derivados y más fertilizantes a las empresas que están ubicadas en Emiratos Árabes.

-En el informe a la nación el presidente Daniel Noboa presentó unas cifras de once contratos de inversión por US$ 257 millones, ¿en qué sectores serán y cuántas plazas de trabajo van a generar?

Principalmente son proyectos acuícolas, agrícolas y también tenemos del sector de la construcción. Son 1.900 nuevos empleos.

-¿En qué plazos se estarían ejecutando estas inversiones?

Hay proyectos de inversión que se presentan cuando ya inició su ejecución, otros antes de iniciar la ejecución, todo depende de cada empresa, pero usualmente los números de trabajo se pueden ver aproximadamente desde el segundo, tercer año de forma directa de que se comienza a hacer la inversión.

-De las leyes económicas que se han puesto en vigencia, ¿qué efectos habrá en inversión?

Por el tema de zonas francas específicamente nosotros tenemos en este momento alrededor de cuatro iniciativas para calificar las zonas francas que ya están siendo procesadas y tramitadas dentro del Ministerio, esperamos que en los próximos meses podamos dar la buena noticia de las calificaciones de las nuevas zonas francas. Estas tardarán un tiempo en ser construidas y luego ya tendrán que venir las empresas que se quieran calificar como usuarios de bienes o servicios dentro de las zonas francas para que inicien también su calificación y así comenzar a dinamizar estas zonas francas. Hay una que está en Cañar, una en Guayas, una en Pichincha y la otra está en Santa Elena.

En la ley de eficiencia económica se crearon las zonas francas, para los proyectos de competitividad energética en este momento hay 13 proyectos que están listos para salir, está Villonaco y El Aromo, que son eólico y solar, ya están listos para que comience, (para que) el presidente vaya a poner la primera piedra. Y esto es una parte simplemente de todo ese proceso de iniciativas para generar inversiones dentro de energías renovables no convencionales.

-¿Las relaciones comerciales con México cómo están?

No hemos recibimos ninguna notificación de terminación de relaciones comerciales, recordemos que con México no tenemos acuerdo comercial, no hay ningún tratado que terminar. El comercio más bien es entre empresas privadas, el Gobierno lo que hace es ser un facilitador de ese intercambio y hasta la fecha no hemos tenido una afectación real donde las empresas mexicanas hayan dejado de comprar a empresas ecuatorianas.

-También trabajan en el control de contrabando y se alista una resolución, ¿de qué se trata?

Como líder del gabinete sectorial económico el 15 de febrero logramos declarar la emergencia y la lucha contra el comercio ilícito, de los cuales hemos creado cuatro mesas técnicas:

Una es de control portuario y pasos fronterizos donde se está trabajando articuladamente desde el gabinete con el Ministerio del Interior para generar un protocolo de seguridad en los puertos y poder hacer la implementación de un perfilamiento de contenedores que nos va a permitir hacer una lucha frontal contra el contrabando físico y técnico con la finalidad de poder hacer una mejor recaudación, tener claro cuáles son los bienes que están llegando al país y que no haya una subfacturación que pueda afectar a la industria local.

La segunda es control interno donde hay una articulación entre las diferentes instituciones como Senae, Policía, Arcsa, Agrocalidad, para hacer la revisión de que los productos ecuatorianos y los productos importados cumplan con las normas de calidad.

La tercera mesa que es contra la piratería y contrabando digital que en este momento estamos teniendo mucho problema.

Y la última es de régimen económico y tributario donde estamos trabajando varias entidades para identificar cómo está organizado la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el Código de la Producción y ver si las normas están haciendo una facilitación al comercio y también entender cómo podemos hacer un mejor régimen tributario para el inversionista local, el extranjero y que pueda ser un ecosistema de estabilidad tributaria y seguridad jurídica.