Raimundo Morales, CEO de Yape: “Queremos convertirnos en el principal ecosistema digital de Perú”.

Alguna vez, el novelista Charles Dickens dijo: “El hombre es un animal de costumbres”. Se trata de una frase que puede aplicarse en múltiples escenarios y las billeteras digitales no son una excepción. Su uso se volvió masivo a nivel mundial durante la pandemia del COVID-19, luego que los periodos de cuarentena y la desconfianza hacia el dinero en efectivo se extiendera. Hoy en día, hemos dejado atrás el impacto del virus, pero las billeteras digitales se mantienen vigentes. Los eventos pasan, las costumbres se quedan.

En América Latina, podemos apreciar casos puntuales como en Perú, país donde el Banco de Crédito (BCP) registró en noviembre de 2020 que el uso de estos servicios había crecido en un 500% durante aquel año. Asimismo, Yape, la billetera digital del BCP, había crecido hasta en 700%, obteniendo diariamente más de 25.000 nuevos usuarios en Perú. Con el paso de los años, la app devino en una navaja suiza que ofrece descuentos en restaurantes y alternativas de ocio, así como microcréditos. El siguiente gran paso fue el que se concretó hace dos semanas: la internacionalización de Yape con su llegada a Bolivia.

Cabe destacar que el BCP radica en el país altiplánico desde 1994 e incluso, ya disponía de una billetera digital exclusiva: Soli Pagos, con más de 800.000 usuarios registrados. ¿Por qué se decidió abandonar esta propuesta en favor de Yape? AméricaEconomía dialogó con Raimundo Morales, CEO de Yape, para obtener respuestas sobre el trasfondo y el futuro de esta nueva etapa de la popular aplicación. Para empezar, Morales considera que el BCP puede replicar el éxito amasado por Yape en Perú en términos de inclusión financiera y adopción de billeteras digitales. Así que se decidió lanzar Yape en Bolivia como una forma evolucionada de Soli, aprovechando que ambas apuntan a un mercado objetivo similar. “Además, si juntamos ambas aplicaciones, podemos ahorrarnos la tarea de estudiar qué funciona y qué no dos veces, manteniendo obviamente las características de cada uno de los países”, sostiene Morales.

"LA GUERRA CONTRA EL EFECTIVO"

Ante la duda en torno a la ruta a seguir en el mercado boliviano, el CEO de Yape aclara en primer lugar que la aplicación no fue creada para disputar participación de mercado contra otros bancos. “En realidad, buscamos una solución para ganar el efectivo o para competir contra él e irle ganando. En Bolivia creemos que es similar y al mismo tiempo, que el espacio de crecimiento es infinitamente mayor de lo que hoy en día tienen todas las billeteras y aplicaciones móviles de los bancos sumados”, señala el ejecutivo peruano.

De esta forma, Yape apuesta por llevar el pago digital a cientos de usuarios bolivianos, incluyendo a quienes no están afiliados al BCP o no disponen de una cuenta bancaria en absoluto. Por otro lado, a diferencia de Perú, en Bolivia ya se ha implementado la interoperabilidad a través de los pagos con códigos QR. En otras palabras, las aplicaciones de los bancos y billeteras digitales pueden leer los códigos QR entre sí. No es descabellado pensar que esta compatibilidad entre plataformas beneficiará la difusión de Yape en Bolivia. En cuanto a las microtransacciones internacionales, dichas operaciones aún no son posibles; sin embargo, Morales resalta que esta función ya se encuentra entre los planes del mismo equipo que actualmente desarrolla la función de envío de remesas.

UNA EXPANSIÓN CAUTELOSA

Si bien el BCP opera exclusivamente en Perú y Bolivia, la adaptabilidad de Yape a clientes ajenos al banco peruano, parecía dejar la puerta abierta a su inminente expansión a otros países de la región. No obstante, Morales se muestra reticente ante esta posibilidad por una simple razón. “Por ahora no queremos abrir la aplicación en cuatro o cinco países diferentes. Queremos concentrarnos en nuestro desarrollo en Perú, así como en el lanzamiento y evolución en Bolivia”, sostiene. Una evolución que incluye la implementación del sistema de microcréditos ya existente en Perú. A la fecha, Yape ha efectuado más de 500.000 operaciones en las que se conceden préstamos de S/. 200 o S/. 300 en plazos de 20 o 30 días.

Este alcance se ha visto traducido en el posicionamiento de Yape como el principal canal de colocación de créditos en Perú. Morales resalta que las tasas de interés suelen ser muy bajas (menores al 2%) y que ese rasgo es clave para la sostenibilidad de los microcréditos. “También destacamos que la mitad de estos créditos han sido destinados a clientes que nunca antes habían tenido una relación con el sistema financiero. Es una de las funciones que esperamos trasladar al mercado boliviano”, describe Morales.

Otras novedades inminentes incluyen la “Yape Tienda”, un servicio que permitirá adquirir electrodomésticos, así como realizar operaciones de tipo de cambio. Por otro lado, los préstamos podrán dividirse en multicuotas. Todo esto se da bajo una premisa: simplificar la vida de los yaperos al digitalizar muchas de las actividades que llevan a cabo de forma física. Esta visión de “menos es más” se traslada también al valor diferencial que Yape busca transmitir. Se utiliza un nombre simple, que apela al lenguaje coloquial peruano y cuya interfaz amigable permite al usuario familiarizarse con ella sin necesidad de un tutorial.

“Lo primero es que sea simple. Y luego, aseguramos cuestiones de estabilidad, seguridad y cercanía: que el usuario confíe en Yape como una herramienta que estará allí para apoyarlo de la mejor y más rápida forma posible”, señala Morales. Es así que la plataforma incluye “Yape Promos”, lanzada en 2022 y que se enfoca en ofrecer descuentos en comida y otros servicios, como cines. “Hoy queremos potenciar esta propuesta con dos nuevas funcionalidades que se suman este mes: la compra de entradas para eventos y partidos de fútbol, que se harán en la misma aplicación”, anuncia Morales. Para introducir esta utilidad, Yape se apoya en una la plataforma Joinnus, la cual fue adquirida por Credicorp, el holding financiero que administra el BCP, en marzo de 2023. Asimismo, el CEO no descarta la llegada de una nueva funcionalidad destinada a los yaperos gamers.

PROYECCIONES OPTIMISTAS

Para el final de 2024, Yape espera alcanzar un mínimo de dos millones y medio de usuarios en Bolivia. Para lograr la ambiciosa meta, Morales considera que es necesario apelar a los pequeños negocios. “Al igual que Perú, la economía boliviana se basa en muchos emprendedores. Hay muchas tiendas de una o dos personas que montan su propio negocio. Eso es lo que moviliza la economía. Y creemos que pueden formar un gran público “yapero” al facilitar sus transacciones”, asegura el ejecutivo.

A la postre, con el lanzamiento de Yape Bolivia, la aplicación sumará más de 13 millones de usuarios en total y así, se consolida como una de las principales billeteras móviles de América Latina. “Queremos convertirnos en el principal ecosistema digital del país. Y vamos por ese camino: actualmente, el 40% de los recargas en Perú se hacen a través de Yape”, afirma Morales. Así, Yape busca mantenerse a la vanguardia de la revolución tecnológica que han significado los micropagos. Una herramienta que surgió como una curiosidad, se fortaleció con una crisis y hoy en día, ha cambiado para siempre la forma cómo percibimos nuestros gastos. Aún no sabemos si el dinero en efectivo tiene los días contados, pero los vientos parecen soplar en esa dirección.