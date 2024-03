Santiago y Sao Paulo lideran en la demanda y construcción de bodegas en América del Sur

Durante 2023 hubo un sostenido aumento en el interés de los inversionistas por activos industriales, particularmente por bodegas Clase A o premium, debido a una mayor demanda por espacios de mejor calidad, posicionando a Santiago (Chile) y Sao Paulo (Brasil) como las ciudades con más absorción neta y construcción de bodegas en América del Sur. Así lo indica el último MarketBeat Industrial Sudamérica, elaborado por Cushman & Wakefield, al cierre de 2023.

Según el reporte, a nivel regional aumentó un 24% la producción de nuevas bodegas respecto al año 2022, liderando las ciudades de Santiago y Sao Paulo con 319.060 y 584.600 m2, respectivamente.

“Es importante destacar que la superficie prearrendada de los centros logísticos en Santiago responde a una demanda de 2022, que se extendió al 2023, impulsada por el auge del comercio electrónico del período anterior”, sostiene Ariel Benzaquen, Country Manager de Cushman & Wakefield Chile.

Demanda de bodegas premium

Durante 2023 la demanda (absorción neta) de espacios de almacenamiento en la región fue en promedio de 1,3 millones de m2, lo que representa un aumento del 20% en comparación con el mismo indicador del año anterior.

En esta línea, Sao Paulo, Santiago y Bogotá destacan como las ciudades con mayor absorción neta, con 558.473 m2, 271.314 m2 y 244.688 m2, respectivamente. En menor medida, les siguen Buenos Aires (81.039), Lima (80.785) y Río de Janeiro (52.245).

“En Lima y Bogotá la demanda demuestra hoy una mayor magnitud que la superficie en construcción, lo que se traducirá posiblemente en una progresiva disminución de la disponibilidad para arrendar bodegas en dichas capitales. En contrapartida, se observa que la demanda está disminuyendo en Buenos Aires y Santiago, en función a la superficie que se espera entre al mercado el año 2024, lo que probablemente repercutirá en el alza de la vacancia y la posterior baja de los precios de arriendo", analiza el Country Manager de Cushman & Wakefield Chile.

Disponibilidad y precios

La tasa media de vacancia en América del Sur bordea el 8%, con un precio promedio de alquiler de US$ 6,13 por m2.

De acuerdo al análisis de Cushman & Wakefield, la ciudad con menor disponibilidad de bodegas para arrendar es Bogotá con un 1,19% de vacancia, seguido de Santiago (2,27%), Buenos Aires (5,7%), Lima (8,25%), Sao Paulo (8,5%), y Río de Janeiro (18,89%).

“Un cambio importante respecto al año anterior es el aumento del 74% en la vacancia de la región; pasando de 4,52% en 2022 a 7,86% en 2023. Esto simboliza un cambio en la dinámica de la demanda y estabilización de la vacancia y los precios de oferta”, comenta Benzaquen.

En cuanto a los precios de arriendo, el metro cuadrado más económico está en Río de Janeiro (US$ 3,83 por m2), seguido de Sao Paulo (US$ 5,85 por m2), Lima (US$ 6 por m2), Bogotá (US$ 6,32 por m2), Santiago (US$ 7,07 por m2) y Buenos Aires (US$ 7,69 por m2).

“En definitiva, la demanda por espacios de mayor calidad o bodegas premium, es una tendencia que se observa a nivel regional, donde existe una fuerte absorción de espacios con foco en ciertas especificaciones, como altura, resistencia del suelo, ubicación y sostenibilidad”, puntualiza Ariel Benzaquen, Country Manager de Cushman & Wakefield Chile.