Sebastián Kreis: “Xepelin Suite nos puso en el negocio de banking”

Con 40.000 clientes en México y Chile, el año se proyecta nuevamente provechoso para Xepelin.

“El 2023 preparamos la compañía para ser muy eficiente. En el 2024 seguimos la segunda fase, que es armar un banco digital para empresas”, le dice a AméricaEconomía Sebastián Kreis, cofundador y CEO de la fintech de financiamiento para pymes.

Desde que la firma aterrizó en México declara un éxito total en tres aspectos.

“Por una parte, hemos seguido creciendo en el número de clientes, pero además la cantidad de productos nuevos que tenemos para los clientes es fundamental. No solamente en el negocio del financiamiento, sino que también en el negocio de software, o SaaS, que les permiten solucionar problemas de su proceso de negocio. Y, en tercer lugar el negocio de banking, que iniciamos en México con una cuenta corriente inteligente para empresas”, detalla el founder.

Para la compañía, el foco siempre es el B2B. Hoy su ecosistema de software, “les permite a las compañías ejecutar sus procesos de negocio de manera muy simple, y Xepelin Suite nos puso en el negocio de banking”, agrega.

El ejecutivo califica su crecimiento reciente como impresionante. “Somos la fintech B2B más grande de Chile por lejos. De hecho, si sumamos a Xepelin, somos una de las más grandes de Latinoamérica desde el punto de vista de startups fintech”, asegura.

Hoy su foco en Chile es doble: seguir creciendo en el número de clientes, y seguir expandiendo sus productos de software, que permite a las pymes administrar sus cuentas por cobrar y por pagar, accediendo a la información en tiempo real y recibiendo alertas que avisan cosas como incumplimientos o vencimientos.

Todo eso, asevera Kreis, permite que la información que tiene cada compañía les empodere para hacer su negocio más inteligente.

Hace un año, por ejemplo, Xepelin aseguraba que en México y gracias a la IA, pueden ofrecer productos financieros más personalizados y ajustados a las necesidades y potencial de cada empresa en función de su ecosistema financiero.

Este enfoque innovador no solo beneficia a las pymes, sino que también contribuye a un ecosistema de suministro local más saludable y diverso. “Al democratizar el acceso al financiamiento, estamos empoderando a un sector que es crucial para la economía mexicana, fomentando la innovación y el emprendimiento”, afirma la compañía.

XEPELIN COMO BANCO

Hasta este año la fintech ha colocado financiamiento por US$ 4.000 millones y ha recibido fondeo en rondas de inversión A en 2021, con US$ 230 millones. La más reciente fue de US$ 111 millones en su ronda de financiamiento Serie B, liderada por Avenir y Kaszek, con la participación de PayPal Ventures, Wellington, DST Global, Battery Ventures, MSA Novo, Endeavor Catalyst, FJ Labs, Picus, Amarena, Gunderson, Carlos García Otatti, Cathay-Seaya Latam y Gilgamesh, entre otros.

La fintech no esconde sus ganas de crecer. “Queremos ser el CFO -gerente de finanzas- de las empresas y ayudar a resolver una serie de procesos de negocios, financiamiento u otros servicios. Desde ayudarlos a mejorar la cobranza, el flujo de caja, a tener un capital de trabajo adecuado. O sea, es mucho más que sólo financiamiento”.

Desde hace meses han publicitado sus planes de sacar la licencia bancaria, como una consecuencia lógica del deseo declarado de ser el CFO de las compañías.

“Es fundamental avanzar a la idea de un banco, ya que de lo contrario la legislación no te permite hacer cosas que son importantes”, dijo Kreus en un medio chileno hace un par de meses.

Es así que lanzó en marzo de este año su cuenta corriente para clientes mexicanos, llamada Xepelin Suite, con más de 500 cuentas abiertas hasta hoy.

Que ese mismo servicio llegue a su natal Chile depende no solo de que le regulador local, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) les otorgue su aprobación. También deben decidir el formato en que lo harán.

“Aquí estamos evaluando varias alternativas. Puede ser que hagamos un partnership con alguna institución financiera, puede ser que lo hagamos nosotros…lo estamos estudiando”, indica Kreis, quien es ingeniero comercial de la UC y MBA de Berkeley y ha participado en la transformación digital de algunos bancos en América Latina con la consultora Boston Consulting Group antes de fundar en 2018 Xepelin, junto a su socio, Nicolás de Camino.

ENCUENTRO CON EMPRENDEDORES

En el ámbito del software, Xepelin presentó este año XData, una herramienta diseñada para evaluar la salud financiera de clientes y proveedores, detectando comportamientos financieros sospechosos usando más de 70 variables de evaluación. La idea es prevenir fraudes y mitigar riesgos, ofreciendo una visión integral del comportamiento empresarial y permitir la toma de decisiones informadas.

Durante junio de este año, XData analizó más de 12.000 empresas, alertando como riesgo alto a un 30% de ellas. Durante ese periodo, se han identificado 1.358 facturas con comportamientos altamente sospechosos, como facturas impagas, canceladas, facturación cruzada y alta concentración de clientes entre otros.

Pero también la fintech se vincula con el mundo pymes y de emprendedores mediante eventos como Xepelin Money Talks en México en junio, o Xepelin Women in Tech durante el verano chileno.

Este miércoles, Xepelin encabezó un conversatorio en Santiago de Chile bajo el nombre de Xepelin Insights, enfocado en las dificultades de financiamiento de las pymes y el entorno emprendedor.

“Nos dimos cuenta de que las empresas tienen muchos problemas que quieren solucionar y muchas veces no saben dónde ir para hablar de estos temas. Y como hay tanta tecnología disponible en la empresa, cuando partimos en México haciendo este evento nos fue fenomenal porque las mismas empresas empezaban a compartirnos sus evaluaciones positivas (…) y quisimos replicarlo acá también en Chile para así ser una empresa que no solamente genera soluciones, servicios financieros y soluciones para empresas, sino que realmente es un referente de cómo las empresas pueden resolver sus problemas.

La tesis de Xepelin es que las pymes tienen los mismos problemas de recursos humanos, de tesorería y otros, y que mediante el diálogo y networking se pueden conectar con otras firmas que le pueden ayudar a resolver esos problemas.

También se pueden dar instancias de capacitación en temas de actualidad como la inteligencia artificial o los desafíos que representan ciertas legislaciones, como la ley fintech, ya en vigencia en Chile, comenta Kreis.

“La innovación que está sucediendo en tecnología para empresas, en fintech, es brutal” destaca.

Dentro de la ley fintech tenemos el open finance y el open banking, Kreis y la audiencia analizaron la normativa y los plazos dados para su vigencia.

“Creo que el plazo de implementación que se dio es bastante largo para lo que el país necesita. (…) Lo que hace el open banking es dar acceso, dar oportunidades a que empresas y personas puedan realmente usar su información y usar otras cosas para realmente acceder a más servicios. Y eso necesitamos que simplemente ya. No podemos esperar tres años a que eso suceda, entonces creo que los plazos de implementación son un poco largos y tenemos que ver la forma en cómo lo podemos acortar”, finaliza.