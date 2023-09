Slice Token: así opera la plataforma argentina que financia deportistas emergentes a través del crowdfunding

Puede sobrar disciplina, entrenadores o psicólogos de calidad, pero sin recursos económicos, las carreras de muchos deportistas quedarían truncadas. En Latinoamérica, el financiamiento deportivo es especialmente complicado, porque proviene principalmente del sector privado.

El sistema opera bajo el modelo de “tokenización de activos”, un proceso a través del cual un activo físico o financiero se transforma en un token: la representación digital de su valor.

Este esquema ya ha ganado terreno en el fútbol, pues equipos europeos como el Real Madrid y el Paris Saint-Germain han emitido lo que se conoce como fan tokens. En estos casos, adquirir estos activos digitales permite a los fanáticos participar en decisiones de sus equipos a través de encuestas y optar a promociones, descuentos, ventajas, premios y demás contenido exclusivo.

En cambio, para los clubes, supone una nueva vía de financiación.

“Un crowdfunding (financiación colectiva) es un instrumento de deuda, una renta que puede ser fija”, explica Diego Ibieta, CEO de la red de asesores blockchain Cryptea. Asimismo, recalca que es un NFT distinto, pues “uno no sabe cuánto va a ganar, pero hay un estimativo y un porcentual, entonces meter a un NFT (non-fungible token) de este estilo es interesante porque es novedoso. El NFT es usado en su mayoría para ser un instrumento de colección y adquirir valor en el tiempo”.

Bautista Coronado, emprendedor y ex empleado de Newtopia Venture Capital, añade que la utilidad de este token es permanente porque certifica haber apoyado a un deportista “mientras que con otro tipo de campañas no hace falta eso porque una vez que ya recibiste tu producto por haber financiado la empresa en etapa temprana ya tuviste la ventaja que esperabas tener”.

Slice Token parte de una premisa similar: busca capitalizar el apoyo de los fanáticos a sus ídolos al resolver los altos costos de una carrera profesional deportiva en el tenis y golf. Es importante recordar que al inicio de su trayectoria, un deportista de estas disciplinas requiere en promedio US$ 50.000 anuales para disponer de un entrenador personal, equipos y afrontar los gastos de participación en torneos internacionales. Estas inversiones costosas van de la mano con el ascenso en los rankings globales. En consecuencia, si no se concretan los gastos, los deportistas simplemente quedarán fuera de carrera.

Al igual que sus similares del mundo futbolístico, su infraestructura de compensación al usuario y transparencia —dado que en las competencias oficiales del tenis y golf el valor de los premios es público— ha permitido captar inversiones, sumar comunidades de fanáticos a nivel internacional, y también permite que el sistema de financiamiento sea trazable por una simple razón: los inversores sabrán el valor exacto de los premios que gane el deportista al que financia.

“La segunda razón es porque son deportes muy caros en la etapa de desarrollo, por lo que nueve de cada 10 jóvenes dejan su carrera por falta de dinero. En estas disciplinas es donde más se nota esta asimetría, porque hay una gran legión de fans y de premios grandes pero pocos deportistas compitiendo por falta de dinero”, explicó Pablo Abadie, uno de los fundadores de Slice Token.

“Las personas que logran finalmente obtener algún tipo de resultado deportivo, lo hacen sobre todo marcado por el apoyo familiar. Y cuando reciben apoyo de sus Estados o de alguna empresa privada, eso ocurre cuando ya hay un resultado”, resaltó Rodrigo Soto, psicólogo deportivo y profesor asociado de la Universidad de Santiago de Chile a AméricaEconomía. A partir de esta premisa, el académico considera que se generan dos posturas: una que demanda el soporte del Estado a través de las federaciones deportivas y otra pragmática que defiende el rol del deporte como una actividad privada.

La plataforma fue lanzada en Argentina este 2023 por un equipo conformado por el ex tenista Mariano Zabaleta; el emprendedor y actual CEO, Ángel Lombardi; Juan Pablo Bruzzo, creador de la billetera digital Moni, así como el publicista Pablo Abadie.

PRIMEROS TOKENS TENISTAS

Actualmente la plataforma se encuentra presente en Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Venezuela. Recientemente, ha incursionado en Bielorrusia, Italia, Chile y Perú. La adición de estos dos últimos países implicó la afiliación de tenistas destacados como la chilena Antonia Vergara y los peruanos Juan Pablo Varillas y Romira Ccuno.

Tras su ingreso a Slice Token, estos deportistas en ascenso obtienen financiamiento a través de sus fans que adquieren tokens respaldados por el 30% de sus premios futuros. “Si las personas de a pie pueden apoyar la carrera de quienes consideran sus representantes en el contexto deportivo, sin duda que puede ser un aporte. En la medida que haya transparencia en torno a los recursos económicos, es un aporte, ya que el ecosistema es el que debe financiar o apoyar la carrera deportiva”, aseguró Rodrigo Soto sobre la viabilidad de este modelo.

El pionero en usar el servicio fue Varillas: el peruano, participante en la segunda ronda del US Open 2023, lanzó en junio su primer grupo de tokens. Estos activos, valorizados en US$ 80 cada uno, se agotaron rápidamente. Tal recepción ha motivado al equipo del tenista a lanzar un nuevo grupo de tokens a US$ 100. Por su parte, Ccuno, actual campeona del ITF World Tennis Tour en Argentina, acaba de lanzar sus NFt y se espera que sus activos sean igual de exitosos que los de su compatriota.

“Estamos en comunicación con deportistas, managers y entrenadores de la mayoría de los países de Latinoamérica, así como con las asociaciones y federaciones deportivas, como la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) y con la R&A (la mayor entidad internacional del golf, excluyendo a Estados Unidos y México). Se busca ponerlos al corriente de esta nueva opción de financiamiento y desarrollo de comunidades de fans disponible en el mercado regional”, declaró Ángel Lombardi, CEO de Slice Token, en un comunicado oficial.

En última instancia, las herramientas alternativas de financiamiento podrían aliviar la carga psicológica de los deportistas. Pues de acuerdo con Rodrigo Soto, la falta de financiamiento se traduce en mayores cargas de estrés, en una salud mental deteriorada y en un doble rol que deben jugar los deportistas. “Primero, en dedicarse a su carrera deportiva y otra, en ser emprendedores de su propia carrera gestionando recursos, presentándose a sí mismos como productos para que empresas o el propio Estado les financien”, sostiene.

Finalmente, Soto asegura que un cambio en el apoyo a los deportistas emergentes podría manifestarse si la sociedad latinoamericana reconoce a las disciplinas deportivas como una profesión equivalente a cualquier otra.

“Yo lo considero un trabajo de alto desempeño y especialización. No cualquiera puede llegar a competir en las altas esferas: necesita mucho tiempo de práctica y estudio. Así que se deben fortalecer políticas públicas de promoción o masificación de los deportes”, asegura el psicólogo.

De esta manera, se buscaría diferenciar los objetivos que busca cada persona en el deporte: si es formativo, competitivo o únicamente recreativo. “Lo que pasa muchas veces en nuestro continente es que se mezclan los niveles. Y así tenemos a niños de cinco años compitiendo en torneos internacionales con chicos de siete. Eso genera estrés y debería modificarse”, afirma Soto. De esta manera, los cambios de mentalidad en torno al deporte y las vías alternativas de financiamiento se retroalimentan entre sí y forman el camino que los deportistas de la región deberán seguir para obtener distinciones para ellos y sus países