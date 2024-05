Startup Ledn registra crecimiento en el mercado de préstamos cripto durante el primer trimestre de 2024

Ledn, empresa de servicios financieros que se especializa en préstamos de activos digitales, anunció su trimestre más exitoso desde su creación en 2018.

En el primer trimestre de 2024, Ledn facilitó más de US$ 690 millones en préstamos, de los cuales US$ 584 millones se dirigieron a instituciones y 100 millones a préstamos minoristas, de los cuales más de US$ 40 millones se refinanciaron gracias al colapso de Celsius.

El logro de este trimestre está impulsado por la aprobación de varios ETF de Bitcoin en EE.UU. y el posterior repunte del precio de BTC.

Estos acontecimientos permitieron a Ledn procesar varios cientos de millones en préstamos institucionales a creadores de mercado de ETF.

Tras la quiebra de Celsius, Ledn anunció su programa de refinanciamiento, que fue recibido con gran confianza por parte de la comunidad. Esto generó que Ledn obtuviera US$ 40 millones en préstamos refinanciados, lo que representa más del 50% del monto total refinanciado.

Esto fue un testimonio del enorme compromiso del cliente de Ledn y su historial intachable desde su creación en 2018.

El notable primer trimestre de Ledn coincide con un repunte general del mercado de préstamos cripto. La carta a los accionistas de Coinbase del cuarto trimestre de 2023 demuestra un aumento similar en los préstamos procesados, y el exchange prestó US$ 399 millones a los clientes durante ese período.

Junto con estos resultados financieros, Ledn ha publicado su último informe de Prueba de Reservas (POR), que no sólo reafirma el compromiso de la empresa con la transparencia, sino que también muestra su gran enfoque para la gestión de riesgos y la eficacia de los procedimientos operativos de la empresa.

Ledn también publica su Informe de libro abierto (Open Book) mensual para proporcionar datos sobre la utilización de activos a todas las partes interesadas.

"El primer trimestre de 2024 ha marcado la pauta para un año prometedor para Ledn, ya que no solo hemos duplicado nuestra cartera de préstamos desde noviembre de 2022, sino que también hemos fortalecido nuestra posición de liderazgo en el mercado al adaptarnos a la creciente demanda de activos digitales", afirma Adam Reeds, CEO de Ledn.

"Seguiremos haciendo todo lo posible para educar y capacitar a los clientes para que tomen decisiones adecuadas sobre los activos digitales, y esperamos que el mercado siga confiando en nosotros", añadió Reeds.