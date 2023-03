Tatsuro Ogawa, gerente general de calculadoras Casio para Latinoamérica: “Todavía muchas personas desean tener una calculadora físicamente”

A inicios de año, la compañía japonesa Casio fue protagonista del primer viral de 2023: la canción Music Sessions #53 del productor argentino Bizarrap y Shakira, que no solo involucró a la ex pareja de la cantante colombiana, sino que de paso también “salpicó” a algunas marcas que fueron citadas. Una de ellas es Casio que fue comparada con la marca de lujo Rolex.

Si bien la canción en mención se refiere a los relojes, la compañía fundada por Tadao Kashio también es sinónimo de calculadoras, y apuesta fuerte por ellas.

Durante la presentación de la línea de calculadoras científicas ClassWiz este mes en Lima, Tatsuro Ogawa, gerente general de calculadoras Casio para Latinoamérica, destacó que los equipos poseen grandes innovaciones como pantalla LCD de alta resolución con cuatro gradaciones, nuevo diseño intuitivo, menú en español, así como nuevas funciones, que incluyen la aplicación Math Box con lanzamiento de dados y monedas que permiten el estudio de la probabilidad matemática con simulaciones.

Además, en estos dispositivos es posible visualizar gráficos mediante código QR y conectarse a ClassPad.net, una plataforma en línea con muchos recursos para el aula, en el caso de personas en edad escolar.

Y es que tras las cuarentenas estrictas en varios países de Latinoamérica, el regreso a las clases presenciales en varios países de Latinoamérica ofrece un buen panorama para las ventas. “Estamos en un muy buen momento para tener la recuperación. Estamos tratando de lograr los mismos niveles de proporción comercial que teníamos antes del COVID y más”, dice Ogawa.

Solo en Perú, país donde Casio tiene más del 80% de participación de mercado, antes de la pandemia, la empresa nipona vendía alrededor de 400.000 unidades. En 2022 vendieron 100.000 calculadoras científicas en este país, por un valor de US$ 1 millón.

En base a la evolución de las ventas en este 2023, Casio espera triplicar esta cifra.

Ogawa destaca el potencial latinoamericano. “América Latina es un mercado en desarrollo y en la educación, hay muchas tendencias. En Estados Unidos y en Europa, hay más formación en torno a la tecnología, en software. Pero aquí en América Latina, todavía esta tendencia está en camino. Todavía muchas personas desean tener una calculadora físicamente. En este sentido, es un territorio muy importante para la empresa proporcionar la calculadora físicamente. Esperamos vender más calculadoras aquí”, comentó.

En ese sentido, para Tatsuro Ogawa, ante el avance de la tecnología y a la adopción de equipos tecnológicos más sofisticados, las calculadoras aún tienen mucho espacio para crecer.

“Esto no es una competencia, sino cómo nos ponemos al día con esta tendencia o demanda de los estudiantes para terminar presentando la solución total. Como empresa, por supuesto, somos responsables de hacer negocios ahora y en el futuro. Esta es la oportunidad de tener más demanda para el futuro. Es fundamental ponerse al día, escuchar la voz de los estudiantes y los maestros, y cómo aplicar estas nuevas funciones al producto actual y futuro también. Hay muchas funciones que se unen con la aplicación para teléfonos inteligentes y PC también” concluye.

Casio en modo love mark

Preguntado sobre el efecto de la canción del productor argentino Bizarrap y Shakira, Ogawa considera que Casio pudo salir fortalecida gracias al apoyo de los consumidores.

“(La canción) tuvo una influencia positiva en la marca, pero no tanto en los números. Creo que esto nos deja dos aprendizajes. Uno es que a pesar de que se trata de una marca antigua, Casio recibió muy buenos comentarios. Realmente agradecemos el amor de la gente por Casio y nos dimos cuenta de cuánta gente ama la marca. El segundo punto es que más allá del buzz de Internet, lo más importante es cómo vamos a hacer esta comunicación diaria online y offline también. Haciendo esta comunicación adecuada, al final construimos esta relación y consolidamos la posición de la marca. Nos dimos cuenta de qué tan importante es hacer la comunicación diaria adecuada y construir la relación”, dice Ogawa.

Y aunque el ejecutivo japonés no hace referencia a los números de venta, según Launchmetrics, una empresa de software y análisis de datos que se especializa en moda, belleza y lujo, a mención de Shakira en “Sesión #53” le ha valido a Casio US$ 70 millones en MIV (siglas en inglés de valor de impacto en los medios). De esto, US$ 41 millones fueron generados por conversaciones en las redes sociales, que representaron el 59%, mientras que las menciones en línea se estiman en US$ 29 millones.

Para Rolex, el beneficio no fue tan alto: recibió un MIV de US$ 40,5 millones, de los cuales US$ 20,8 millones (51%) provino de las redes sociales y US$ 19,7 millones de otras fuentes en línea.

"Esto demuestró el engagement de los consumidores hacia Casio, porque esto no es solo algo que podría suceder en un día o en una publicación. Se trata más de una relación a largo plazo”, concluye el ejecutivo.