Telefónica obtuvo un alza del 9,3% en sus beneficios netos durante el tercer trimestre del año

Telefónica compartió hoy a la comunidad financiera los detalles de su visión de compañía para los próximos tres años, las claves de su plan GPS para impulsar el crecimiento, la rentabilidad y la sostenibilidad de la compañía, y unos nuevos objetivos para el periodo 2023-2026. La compañía también ha presentado hoy los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2023, periodo en el que obtuvo un beneficio neto de 502 millones de euros (US$ 536 millones).

“Estamos en los albores de la era digital. En Telefónica, hemos llegado hasta aquí siendo fieles a nuestros valores y cumpliendo nuestros principales objetivos. La operadora se ha reinventado por completo porque la conectividad es la base de todo lo relacionado con lo digital. En Telefónica tenemos una nueva visión y ambición renovada para liderar el futuro, porque no somos sólo una compañía de telecomunicaciones, somos algo más grande y aun mejor. Ahora somos un supercomputador”, afirma el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. Y añade: “En este nuevo mundo digital, el sector necesita urgentemente una completa desregulación. La mejor forma de garantizar la autonomía estratégica de Europa y del sector de las telecomunicaciones es un marco regulatorio adaptado a las necesidades de los nuevos tiempos. Nuestro plan GPS es la más valiosa herramienta de crecimiento y estabilidad de la compañía para encarar con éxito su centenario y seguir dando el mejor servicio”.

MÁS CRECIMIENTO Y MENOS DEUDA

Los objetivos financieros 2023-2026 que se presentan hoy anticipan un positivo comportamiento de las principales referencias. La tasa anual media de incremento (TAMI) se situará aproximadamente en el 1% para los ingresos; en el 2% para el resultado operativo antes de amortizaciones (EBITDA); en el 5% para la caja operativa (EBITDAaL-CapEx), y por encima del 10% para la generación de flujo de caja (FCF).

El nuevo plan GPS (Crecimiento, Rentabilidad y Sostenibilidad) también plantea una favorable evolución de la ratio de deuda financiera neta sobre EBITDAaL para reducirse hasta las 2,2-2,5 veces en 2026. Confirmando que Telefónica ha superado sus mayores exigencias de inversión, los nuevos objetivos también anticipan una progresiva reducción de las inversiones sobre ventas (CapEX/ventas) para situarse por debajo del 12% en 2026, que representa una caída de más de 2% con respecto a los objetivos de 2023.

Telefónica mantiene firme su compromiso de creación de valor para el accionista, y garantiza el abono de un dividendo mínimo de 0,30 euros (US$ 0,32) por acción durante el periodo 2023-2026.

La compañía anuncia igualmente previsiones adicionales por negocios. En el segmento minorista (B2C), la tasa anual media de incremento de los ingresos entre 2023-2026 se situará en el 1,5%, ritmo que en el caso del segmento empresarial (B2B) llegará al 5% para prolongar la favorable evolución que viene registrando en los últimos trimestres.

En relación con los objetivos financieros establecidos para el periodo 2023-2026, Telefónica introduce novedades en el sistema de presentación de la información financiera con el objetivo de simplificar conceptos y reforzar su compromiso de transparencia con el mercado. Así, el guidance pasa a expresarse en términos reportados y se incluye una nueva referencia para la generación de flujo de caja, entre otros cambios.

CUMPLIMIENTOS INMEDIATOS

La consecución de estas metas ya será visible en 2024 como demostración de que la compañía está preparada para ejecutar el plan GPS de manera inmediata.

Aunque los objetivos para el próximo ejercicio se precisarán en febrero, Telefónica anticipa que el FCF crecerá en 2024 en torno al 10% y que las inversiones sobre ventas bajarán del 14%. Este escenario se basará tanto en la disminución de la intensidad de capital como en la ambición del Grupo de aumentar los ingresos y el EBITDA.

AMBICIÓN BASADA EN CINCO PALANCAS

El nuevo plan de Telefónica llega tras haber superado con éxito el planteado en 2019 y después de ejecutar un importante proceso de transformación que ha permitido a la compañía elevar su ambición y llegar preparada a la celebración de su Centenario.

Los frutos de esta transformación se hacen evidentes en la calidad de las redes y en la cada vez mayor relevancia del cliente. También en la optimización de las operaciones y en el compromiso firme y transversal con la sostenibilidad.

El plan GPS se apoya en cinco vectores clave para acelerar su cumplimiento: la sostenibilidad del crecimiento de los ingresos B2C; el mantenimiento del buen momento del negocio B2B; la evolución de los ingresos derivados de los acuerdos con los partners de la compañía; la obtención de eficiencias que ayuden a reducir la estructura de costes; y la reducción de la inversión, pero manteniendo el perfil diferencial de Telefónica en el sector.

SIMPLIFICACIÓN Y FOCO EN LA GENERACIÓN DE LA CAJA

Telefónica presenta estos objetivos en un momento en el que sus fundamentales financieros son más fuertes y resilientes, con una estrategia de creación de valor a medida y una estricta política de gestión de capital, lo que ha facilitado la fijación de unos objetivos más ambiciosos y robustos, con el foco en un crecimiento mayor del 10% del flujo de caja.

Esta evolución permitirá aumentar la generación de caja desde los aproximadamente 4.000 millones de euros (US$ 4.277 millones) previstos en 2023 hasta los 5.000 millones de euros (US$ 5.347 millones) en 2026. Partiendo de la nueva definición de FCF que la compañía utilizará en adelante, ese incremento anual superior al 10% se traducirá en un aumento desde los 2.100 millones de euros (US$ 2.245 millones) en 2023 hasta los 3.000 millones de euros (US$ 3.208 millones) en 2026. El flujo de caja se afianza como una prioridad para Telefónica y como una referencia primordial en el plan GPS para seguir reduciendo la deuda, atender los compromisos financieros y garantizar el dividendo.

Cabe destacar que al cierre del tercer trimestre, Telefónica cuenta con una posición de liquidez de 20.772 millones de euros (US$ 22.213 millones), cuando los vencimientos acumulados en los tres próximos ejercicios se sitúan en los 10.300 millones de euros (US$ 11.014 millones).

MÁS CRECIMIENTO EN TELEFÓNICA TECH Y EN TELEFÓNICA INFRA

La unidad estratégica de servicios digitales Telefónica Tech mantiene un papel relevante en los objetivos anunciados hoy por la compañía. Lanzada precisamente como uno de los ejes principales del plan de acción de 2019, en los últimos años ha protagonizado una sólida historia de crecimiento que tendrá continuidad en el periodo 2023-2026.

En este intervalo registrará una tasa anual media de crecimiento del 18%, por encima del mercado, para terminar 2026 con unos ingresos de 3.000 millones de euros (US$ 3.208 millones).

Telefónica Infra, unidad creada en 2019 para aflorar y desarrollar el valor de las infraestructuras de telecomunicaciones de la compañía, prolongará la expansión que ya ha protagonizado en los últimos años. En 2026 su huella de fibra hasta el hogar (FTTH) alcanzará aproximadamente los 30 millones de unidades inmobiliarias (UUII), frente a los 20 millones actuales. Este incremento contribuirá a que el volumen total de UUII pasadas con fibra hasta el hogar en el conjunto del Grupo supere los 100 millones en 2026.

LA SOSTENIBILIDAD COMO PILAR TRANSVERSAL

La sostenibilidad es otro de los pilares fundamentales para Telefónica en el periodo 2023-2026. La compañía acelerará su sólido desempeño en torno a cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, con especial foco en los empleados.

Por un lado, la operadora intensificará su colaboración con la industria telco con el fin de liderar el proceso de lograr un entorno regulatorio más justo para el sector. Por otro, los pilares ESG serán el referente de la compañía en su relación con sus clientes y en su propuesta de valor, basada en los principios de integridad, transparencia y sencillez. Además, Telefónica se mantiene firme en su objetivo de alcanzar emisiones netas cero en 2040, sobre la base de las renovables, la eficiencia y la circularidad. En cuanto a gobernanza, continuará fortaleciendo la compañía a través del compromiso de alcanzar paridad de género en los máximos órganos de gobierno en 2030.

Telefónica también trabaja para acelerar el crecimiento de las personas fomentando la diversidad, la movilidad y el ‘reskilling’, con el propósito de ganar en agilidad y garantizar una gestión responsable de la transición digital con una plantilla motivada.

RESULTADOS TERCER TRIMESTRE: MAYOR CRECIMIENTO Y CONFIRMACIÓN DE LOS OBJETIVOS

Coincidiendo con la celebración del Día del Inversor, Telefónica también ha anunciado hoy los resultados del tercer trimestre de 2023.

Entre julio y septiembre, los ingresos se mantuvieron estables en los 10.321 millones de euros (US$ 11.037 millones) y el beneficio neto alcanzó los 502 millones de euros (US$ 5.368 millones), un 9,3% más que en el mismo periodo de 2022. El OIBDA volvió a crecer en este tercer trimestre del año, acelerándose un 2,5%, hasta 3.330 millones de euros (US$ 3.561 millones).

Tras el sólido comportamiento registrado en el tercer trimestre, la compañía confirma tanto sus previsiones para el conjunto del año, revisadas al alza el pasado mes de julio, como su compromiso de retribución al accionista para 2023.

DESTACADA APORTACIÓN DE LOS NEGOCIOS GLOBALES

Telefónica Tech registró de nuevo un destacado crecimiento de los ingresos, del 14,4% interanual en el trimestre, hasta los 442 millones de euros (US$ 472 millones), y del 30% en el acumulado del año, hasta 1.327 millones de euros (US$ 1.419 millones).

Telefónica Infra, por su parte, continuó consolidando su atractiva cartera de activos. A cierre del tercer trimestre, la compañía contabilizaba un total de 20 millones de unidades inmobiliarias pasadas con FTTH, reforzando así las infraestructuras de Telefónica.

GENERACIÓN LIBRE DE CAJA Y FORTALEZA FINANCIERA

La caja operativa aumentó un 9,3% en el tercer trimestre, mientras que la ratio de inversión sobre ingresos, parte del ‘guidance’ de la compañía, se situó en el 13,4%, en línea con lo esperado para el conjunto del año.

La generación libre de caja prolongó su mejora secuencial a lo largo del año y llegó hasta los 1.130 millones de euros (US$ 1.208 millones) en el trimestre y un total de 2.426 millones (US$ 2.594 millones) en el acumulado del ejercicio.

La deuda neta se redujo en 942 millones de euros (US$ 1.007 millones) en el trimestre y se situó en 26.537 millones (US$ 28.378 millones) a 30 de septiembre.

LIDERAZGO EN DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURAS

La transformación de las redes y sistemas de la compañía está facilitando la aceleración de los despliegues de infraestructura fija y móvil, fundamentalmente fibra y tecnología 5G, y el apagado de la red de cobre en España, previsto para 2024.

En términos de banda ancha ultrarrápida, Telefónica mantuvo su liderazgo global con un total de 171,2 millones de UUII pasadas, de las que un total de 70,3 millones se corresponden con FTTH, un 13% más en términos interanuales. A 30 de septiembre, la cobertura 5G alcanzaba el 87% de la población en España, el 92% en Alemania, el 42% en Brasil y el 49% en Reino Unido.

La base de clientes de Telefónica creció un 0,3%, hasta 384,8 millones de accesos, con incrementos en los segmentos de alto valor añadido del 14%, en el caso de los accesos FTTH, y del 3% en contrato móvil.

TELEFÓNICA SE PONE POR DELANTE EN MATERIA DE ESG

En cuanto a los indicadores de sostenibilidad de la compañía, Telefónica actualizó su Plan de Acción Climática, adelantándose a diversos requerimientos regulatorios y en línea con las recomendaciones del TCFD (‘Task Force on Climate-related Financial Disclosures’), incluyendo detalles más precisos acerca de los riesgos y oportunidades derivados del clima, entre otros.

Finalmente, en lo que respecta a cuestiones de gobernanza, la compañía lanzó al mercado en el tercer trimestre un híbrido verde por importe de 750 millones de euros (US$ 802 millones) . Avanzó así en su política de financiación, de acuerdo con el Marco de Financiación Sostenible de la compañía, actualizado el pasado mes de julio.