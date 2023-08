Uruguay: las primeras 1.000 toneladas de arroz llegan a Ecuador en septiembre

Para la segunda semana de septiembre se espera el arribo a Guayaquil (Ecuador) de las primeras 1.000 toneladas de arroz que se importaron desde Uruguay. El producto ya empezó su travesía -vía marítima- este fin de semana, indicó el presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (Corpcom), Juan Pablo Zúñiga.

La importación de la gramínea se anunció hace dos meses en medio de problemas con la producción a causa del clima y de un alza del precio del producto en los mercados. El arroz encabeza la lista de productos con mayor incidencia en la inflación, de acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En junio el arroz tuvo una inflación de 11% y en julio de 17,19%, de acuerdo a los boletines técnicos de la entidad.

Con la llegada del arroz uruguayo la expectativa es que los precios “tiendan a encontrar un equilibrio”, dijo el representante de Corpcom.

Fue a mediados de junio pasado que el ministro de Agricultura de Ecuador, Eduardo Izaguirre, informó que se realizaría la compra de este producto a otros países para garantizar la soberanía alimentaria del país y evitar la especulación en los precios. Entonces dijo que requiere aproximadamente de 60.000 toneladas de arroz para el consumo en hogares y la industria.

El abastecimiento desde el exterior ha sido criticado por los agricultores, que reiteradamente han indicado que cuentan con la producción para cubrir la demanda del mercado nacional. Mientras que los industriales han apoyado la importación, pero han pedido que tras los primeros embarques de arroz pilado los siguientes sean arroz en cáscara para garantizar la cadena productiva en las piladoras.

Antes del comunicado del ministro de Agricultura, el costo del arroz se elevó ante la falta de la gramínea en las piladoras por pérdidas debido al invierno, y desde entonces los precios han tenido una variación. La libra al granel subió hasta 70 centavos en junio pasado y esta semana se vende en el mercado Caraguay entre 55 y 65 centavos.

Mientras que hace dos meses las presentaciones de 5 kilos de arroz se comercializaban entre US$ 8,69 y US$ 8,83. A inicios de agosto bordeaban entre US$ 8,19 y US$ 8,26 y en la actualidad los costos están entre US$ 7,89 y US$ 8,85.

A pesar de estas leves bajas, el costo del producto no ha bajado al nivel que estaba antes de junio, cuando su precio bordeaba entre US$ 5,50, US$ 6,50 o US$ 7, dependiendo de la marca y tipo de grano.

La primera opción para importar arroz fue Colombia. Sin embargo, no se concretó debido a que en el vecino país el precio también subió y las negociaciones entonces se derivaron a otros países como Argentina, Brasil y Uruguay, que es finalmente de donde se trae la gramínea.

Según Global Product Prices, que recopila datos de 81 países, a julio el kilo de arroz en Colombia estaba por los US$ 0,91; en Ecuador, US$ 1,20; en Argentina, US$ 0,93; y en Uruguay, US$ 3,56.

Zúñiga señaló que tras el primer envío del arroz uruguayo, se continuarán haciendo embarques semanales, pero ya de 2.000 toneladas promedio.

El volumen importado viene proporcional para las doce empresas agremiadas a Corpcom, pero también hay otras piladoras que están importando, de acuerdo con el industrial.

Hasta 15.000 toneladas de arroz pilado es el primer contingente aprobado y se está trabajando en los acuerdos fitosanitarios para que los otros contingentes sean en cáscara, según Zúñiga.

En julio pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, a través de un comunicado, informó que Ecuador mejoró las condiciones arancelarias para facilitar la llegada de un “contingente total de 63.246 toneladas de la gramínea, hasta el 31 de diciembre de 2023″.