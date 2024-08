Van y vienen: las nuevas designaciones del mundo ejecutivo

GOOGLE CLOUD

Google Cloud designó a Fernando Mollón como Head de Multi-Country dentro del equipo de Eduardo López, VP de Google Cloud para América Latina. El ejecutivo nacido en Argentina y con una amplia experiencia en empresas de primer nivel del rubro tecnológico, se incorpora al equipo de Google Cloud con el objetivo de guiar de forma integrada las operaciones en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, Centroamérica y el Caribe. El Gerente General, Ángel Izurieta trabajará estrechamente con Fernando para potenciar las oportunidades entre Chile y el resto de la región.

En el último trimestre, Google Cloud alcanzó importantes hitos: a nivel global, los ingresos trimestrales superaron los US$ 10.000 millones por primera vez, y al mismo tiempo superaron los US$ 1.000 millones en ganancias operativas trimestrales. Hasta la fecha, la infraestructura de IA y las soluciones de IA generativa para clientes de Cloud han generado miles de millones en ingresos y están siendo utilizadas por más de 2 millones de desarrolladores. La incorporación de Mollón al equipo de América Latina es un nuevo compromiso con los clientes y partners de la región, con el objetivo de acompañar a las empresas latinoamericanas y ayudarlas a acelerar sus capacidades digitales, a través de infraestructura, plataformas y soluciones específicas para cada industria.

Fernando Mollón cuenta con más de 30 años de experiencia en empresas del sector tecnológico y siempre destacó por su compromiso con la entrega de resultados satisfactorios y un óptimo servicio al cliente. Ocupó puestos de ventas y liderazgo en HP, AT&T, EMC, ORACLE y VMWARE, en varios casos con responsabilidad regional. Durante los últimos 12 años fue Gerente General para Latinoamérica en VMware. Además, posee una Licenciatura en Sistemas de la Universidad Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas (Universidad CAECE) y una Maestría en Liderazgo de la Universidad Austral Argentina.

HOLCIM

Norberto German Ledea asumió el cargo de CEO de Holcim Perú, luego del ingreso de la compañía al mercado peruano a través de la adquisición del 100 % de las acciones de Comacsa S.A (Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A.) y Mixercon S.A.

Ledea, quien asume el cargo a partir del mes de agosto, es Ingeniero Civil por la Universidad Nacional de Córdoba, y cuenta con un MBA en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Católica de Córdoba, y otro por la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago, Chile. Actualmente se desempeña como Director de Expansión y Crecimiento para Latinoamérica en Holcim Latam.

Su trayectoria en Holcim comenzó en Argentina, hace 26 años, dentro del área comercial, país en el que continuó su desarrollo profesional hasta asumir distintas posiciones de liderazgo como Jefe Regional de Ventas de Cemento y Concreto, posteriormente Gerente Nacional de Canales y luego de Ventas para el Canal de Distribuidores.

En ese sentido, Ledea llega con el firme propósito de continuar con la misión de Holcim en la región en relación a su estrategia de expansión, además de buscar fortalecer la posición, diversificación y consolidación de Grupo Holcim en Latinoamérica. Su nombramiento reafirma el compromiso de Holcim con Latam, luego del hito que acompaña su nuevo cargo y marca el inicio de las exitosas operaciones en el país.

MOTOROLA

La firma, parte del grupo Lenovo, anunció a Alessandra Barcala como Directora de Marketing para Latinoamérica. Con una sólida trayectoria profesional en marketing y branding, Alessandra es responsable de liderar el equipo y las iniciativas de marketing & PR de Motorola LATAM. En su nuevo cargo, será responsable de liderar la planificación estratégica y la implementación de acciones de marketing y comunicaciones en la región. Esto incluye, entre otras cosas, analizar el mercado regional, identificar oportunidades de crecimiento y supervisar equipos.

La ejecutiva cuenta con una amplia experiencia en estrategias de marketing y branding, adquirida en grandes empresas de los sectores tecnológico y de consumo. A lo largo de su carrera, ha trabajado para empresas como Amazon, Lenovo y Samsung, donde ocupó puestos de liderazgo. Durante este tiempo, coordinó directamente el desarrollo y ejecución de estrategias de comunicación de marketing, la creación y gestión de campañas publicitarias, así como la coordinación de acciones de comunicación digital y eventos.

Alessandra, oriunda de Río de Janeiro y residente en São Paulo, es licenciada en Comunicación y Publicidad por la Universidade Federal do Rio de Janeiro y tiene un máster en Marketing por la Fundação Getúlio Vargas. Está casada desde hace 20 años, tiene dos hijas y dos perros. Le encanta el mar y la playa, y viajar en tren, además tiene una lista de lugares que aún quiere visitar, pero también disfruta quedándose en casa con su familia, sus perros y sus amigos.

TALANA

La empresa chilena de software para la gestión de los RR.HH., sumó a su equipo a Rosario Errázuriz como Chief Financial Officer (CFO).

Errázuriz, ingeniera civil industrial con mención en TI de la Universidad Católica, comenzó su carrera como analista financiera en el fondo de capital privado Venturance. Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos para sus estudios de MBA en Stanford, incluyendo un paso por el área de operaciones de Amazon.

Tras su regreso a Chile, se sumó al grupo Falabella, creando el área de innovación, alianzas y venture capital, y posteriormente liderando proyectos tecnológicos para Falabella Financiero.

“Me entusiasma la etapa de consolidación, crecimiento y regionalización en la que se encuentra Talana. Tenemos una gran oportunidad de ser una empresa referente en tecnología para RR.HH., no solo en Chile, sino que en Latinoamérica”, señaló Rosario Errázuriz.

GALLAGHER

La corredores de seguros designó a Patricia Ochoa Lubinoff como su nueva Gerente Comercial.

Ochoa Lubinoff es una ejecutiva con 33 años de experiencia en el mercado asegurador, especializada en la administración y ventas de programas de seguros de riesgos humanos.

En su trayectoria profesional, ha ocupado roles como Gerente VP de Cuentas Estratégicas en Marsh Rehder Broker de Seguros, Gerente en Rehder & Asociados Broker de Seguros, Administradora de Cuentas Corporativas en Marsh Perú Broker de Seguros y Ejecutivo de Siniestros en el área de Riesgos Humanos de La Vitalicia Cía. de Seguros S.A.

Asimismo, Ochoa posee una formación académica en Computación e Informática del I.S.T. Cibertec, así como estudios de Técnico en Seguros del Instituto Superior Tecnológico en Seguros, entre otros.

ECOVIS

La empresa auditora informó que a partir de agosto Octavio Salazar asumirá el cargo de Socio de Relaciones Internacionales, siendo responsable de representar a la firma en todas las interacciones con las oficinas de la red Ecovis International. Este nombramiento refuerza el compromiso de Ecovis Perú con la integración y colaboración global, permitiendo una participación activa en eventos, conferencias, reuniones y demás actividades organizadas por Ecovis International, que opera en más de 90 países.

Octavio Salazar cuenta con una destacada trayectoria profesional que incluye más de 15 años de experiencia en asesoría legal en asuntos complejos. Es reconocido por su habilidad para diseñar y estructurar operaciones tanto locales como internacionales, y por su notable labor en la representación de empresas peruanas y extranjeras en el Perú. Además, Octavio domina los idiomas inglés, francés y portugués, lo que facilitará su participación y liderazgo en el ámbito internacional.

Octavio Salazar es abogado corporativo, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con especializaciones en Tributación Internacional y Precios de Transferencia por la Universidad Austral (Buenos Aires, Argentina) y en el International Tax Center – ITC de la Universidad de Leiden (Leiden, Holanda). Es miembro del Colegio de Abogados de Lima, del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT), del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario (IPIDET), y de la Asociación Fiscal Internacional (IFA) – Grupo Peruano. Además, cuenta con un Master of Laws (LL.M.) en Tributación Internacional por la Vienna University of Economics and Business de Austria y actualmente cursa la carrera de Contabilidad y Finanzas en la Universidad San Ignacio de Loyola.