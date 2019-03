Aeroméxico, Aerolíneas Argentinas y GOL suspenden operaciones de sus Boeing 737 tras accidente en Etiopía

"Esperábamos que esta mañana mismo, en forma preventiva, los aviones estén en tierra (...) pasaron 12 horas y no nos contestaron. No podemos permitir que sigan despegando los aviones hasta que no tengamos claro lo que está sucediendo", dijo a Reuters Pablo Biró, piloto de la empresa y secretario general del gremio APLA.

La decisión de estas tres compañías aéreas latinoamericanas, se suman a la anunciada por China e Indonesia. La suspensión se mantendrá mientras se investigan las causas del accidente de Ethiopian Airlines que dejó 157 muertos.

12 de Marzo de 2019, 09:54