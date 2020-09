Buenos Aires. La compañía de bebidas Coca-Cola informó este miércoles que no está contemplando una salida de sus operaciones en Argentina, en el marco de una reorganizacion mundial que en América Latina implica la creación de tres nuevas zonas geográficas.

"La compañía y sus embotelladores seguirán operando en el país con el mismo compromiso con que vienen haciéndolo desde hace 78 años", dijo Coca-Cola a través de un comunicado.

Coca-Cola confirmó que está realizando una reorganización de su estructura con el objetivo de acelerar su estrategia de crecimiento "para convertirse en una compañía total de bebidas que opere en una red global interconectada, combinando la capacidad de su escala global con las necesidades locales de los mercados".

En América Latina, la reorganización contempla la creación de tres nuevas zonas geográficas que trabajarán en colaboración con los equipos de liderazgo globales. "Argentina se integrará en la nueva estructura para el sur de la región, que incluye también a Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia", detalla la multinacional.

La respuesta de Coca-Cola se da luego de que medios locales informaran que el plan la compañía de bebidas incluye que Argentina dejará de ser la base de sus operaciones en el cono sur.

La empresa aclaró a medios argentinos que, si bien Coca-Cola no tendrá más su sede regional en ese país, no está contemplando un traslado de las operaciones. "Aún no se sabe si esta persona (el brasileño Henrique Braun, designado presidente de la zona) estará basada en Brasil, en México o en Atlanta", apuntaron desde la empresa, reseñó el medio.

El diario La Nación señala que la nueva sede estará radicada en Río de Janeiro.

Compromiso con Argentina. Coca-Cola anunció un plan de inversión de $770 millones (US$10 millones) orientado a la reactivación económica de más de 25.000 pequeños comercios de toda Argentina.

"El 90% de los 264.258 clientes de Coca-Cola en el país pertenecen al canal tradicional: kioscos y almacenes de barrio que representan el principal ingreso familiar y cumplen un rol esencial en su comunidad, por lo que la reactivación económica de este sector es una prioridad", destacó la compañía.

Coca-Cola tiene una estrecha relación con Argentina, con compras anuales por US$500 millones en productos e insumos de economías regionales, cimentada en una sólida cadena de valor.

El Sistema Coca-Cola en Argentina cuenta con 11 plantas productivas, donde se producen y embotellan más de 80 opciones de bebidas que son transportadas desde 92 centros de distribución por los 1.200 vehículos que las hacen llegar a cada rincón del país.

La compañía genera a nivel local más de 12.000 empleos directos y externos en toda la cadena de valor y comercialización y 160.000 empleos indirectos en todo el país.