Grupo Financiero Banorte evalúa la compra de Citibanamex

Banorte prevé que sus ganancias oscilen entre US$ 2.004 y US$ 1.926 millones en 2022, frente a los US$ 1.725 millones registrados el año pasado.

La compañía mexicana analiza quedarse con la empresa del Citi, tras el anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien declaró la semana pasada que deseaba que Banamex quedara en manos de compañías locales.

21 de Enero de 2022, 09:40