El miércoles 26 de enero era el día elegido para que el regulador de telecomunicaciones mexicano, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), tomara una decisión sobre la concesión de la autorización para que América Móvil ingrese al mercado de televisión de paga en su país de origen.

El optimismo era grande en la compañía del multimillonario Carlos Slim Helú, Incluso, el martes pasado en una conferencia con medios de comunicación, su hijo, Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de América Móvil, anunció un compromiso de inversión de 8.000 millones de pesos mexicanos (US$ 432 millones) de manera inicial y adicional para fibra óptica en caso de obtener luz verde para ofrecer este servicio.

No obstante, la ansiada autorización no se concedió. Al menos no por ahora. Y es que en la última sesión, el Pleno del IFT decidió, con tres votos a favor, que el proyecto de análisis de solicitud de América Móvil (Claro TV) para ofrecer el servicio de televisión de paga o restringida deberá rehacerse. Por lo tanto, la telco aún se mantiene en carrera, pues la autorización no ha sido denegada.

El posible ingreso de Claro TV de América Móvil a este rubro de servicio levantó preocupaciones que cruzaron fronteras. A inicios de esta semana, Reuters reportó que Estados Unidos expresó su preocupación a México sobre las implicancias para la competencia si es que el IFT autoriza que la compañía mexicana participe en el mercado de televisión de paga.

De acuerdo con un comunicado del gobierno de Estados Unidos -que tiene a la compañía AT&T operando en este segmento en México-, el 12 de enero funcionarios estadounidenses, entre ellos Jayme White, el adjunto a la Representación Comercial de dicho país (USTR, por sus siglas en inglés), discutieron sobre este tema durante una reunión bilateral para abordar temas relacionados con el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México (TMEC) y expresaron al personal de la Secretaría de Economía de México y del IFT que estaban preocupados por el ingreso de Claro TV de América Móvil a este segmento.

La respuesta de América Móvil no se hizo esperar. En la misma conferencia de prensa, Carlos Slim Domit, dijo que ejecutivos de la empresa estarían encantados de reunirse con funcionarios de Estados Unidos para discutir sus planes de negocio, incluyendo la televisión de paga. “Creemos que es una oportunidad para sentarnos y hablar de todo esto”, refirió.

Slim Domit también se refirió a AT&T y señaló que su desempeño en México tiene que ver más con el nombramiento de ejecutivos “mediocres”, que con la falta de competencia en la industria. También sugirió que AT&T estaría detrás de las quejas del USTR.

“Nos pondremos en contacto con el USTR para hablar sobre sus preocupaciones. Les pedimos que vean los precios de las telecomunicaciones en Estados Unidos y los comparen con los de México”, dijo Danie Haij, director general de América Móvil.

Alejandro Cantú, consejero general de la compañía agregó que la entrada de América Móvil en el sector sería un “ganar-ganar para todos”, argumentando que quien crea que violaría el TMEC “no tiene toda la información completa”.

¿PREPONDERANTE TAMBIÉN EN LA TV?

América Móvil es el operador preponderante en México en los mercados de telefonía móvil, fija y banda ancha a través de sus filiales Telcel y Telmex. No obstante, el mercado de televisión de paga le ha sido esquivo. Esto, según Jorge Bravo, director general de la consultora en telecomunicaciones y tecnologías de la información Digital, Policy & Law (DPL Group), debido a que México es el único país en América Latina que no tiene convergencia plena de servicios.

“América Móvil tiene una prohibición expresa en su título de concesión que data de 1989, que le impide dar televisión a través de su propia red. También hay un acuerdo de convergencia donde todos los operadores, excepto América Móvil, pueden dar banda ancha y televisión. Ese acuerdo tiene 15 años y en plena era de la convergencia digital en la que todos los proveedores ofrecen todos los servicios a través de su red y que esto beneficia a los usuarios, pues no tiene mucho sentido”, dice Bravo, quien asegura que el ingreso de Claro TV sería positivo para la competencia.

“En México tenemos un solo operador, Televisa, que concentra el 64% de las suscripciones de televisión de paga en México, Es el único servicio que desde la Reforma [en Telecomunicaciones] de 2013 sigue subiendo sus tarifas y realmente sería una oportunidad para que el consumidor reciba mejores servicios a tarifas más asequibles. Esto detonaría inversión y competencia convergente, por lo tanto, las preocupaciones del USTR no tienen fundamento porque el único interesado de Estados Unidos que no entre América Móvil a la convergencia se llama AT&T”, dice.

Por lo pronto, Televisa ya tiene un mercado cautivo y está consolidada. Si bien un eventual ingreso de Claro TV traerá competencia, esto no significará un duro golpe, tomando en cuenta que el Grupo Televisa ha incursionado en un mercado realmente rentable: el de banda ancha. Y es que en los últimos años el negocio de la televisión y el video se ha convertido en uno complementario y ya no en el servicio principal, aunque sigue siendo un generador de ingresos y para América Móvil también.

Otros especialistas del sector afirman lo contrario y aseguran que el ingreso a la televisión de paga de América Móvil podría desanimar a los rivales a invertir, especialmente si la empresa ofrece opciones de paquetes para televisión, internet, telefonía móvil y otros servicios.

"Es comprensible la preocupación por el dominio que tiene América Móvil en varios mercados y, claro, es un tema a atender por su impacto en competencia que podría tener sobre otros agentes", indicó una fuente a Reuters al respecto.

Para Jorge Bravo, la televisión de paga en México ha sido uno de los mercados menos dinámicos en los últimos años. “Las tarifas han subido 17% desde la reforma de 2013 hasta 2021, mientras que las de telefonía han bajado 34% y las de internet solo han crecido 1%. Del paquete de servicios, el único que ha aumentado tarifas es la televisión de paga porque hay una situación de concentración. La televisión ya no es un servicio tan importante por las plataformas de streaming y las OTT. Sin embargo, el anuncio de América Móvil de inversión si se les dan la licencia de televisión es importante porque no es solo para este segmento, sino que va a invertir en fibra óptica y su televisión de paga podría ser IPTV (a través de conexión de banda ancha). Otros operadores podrían contratar su banda ancha y eso definitivamente es lo que más les interesa”, dice.

En ese sentido, Carlos Slim Domit apuntó que el tema de convergencia es fundamental para México. “Nosotros comprometimos una inversión inicial de 8.000 millones de pesos (US$ 432 millones) adicionales para fibra óptica en lugares donde no existe, adicional a nuestras inversiones. Además, nos comprometimos a que dicha infraestructura será también accesible para nuestros competidores en caso de que le den la autorización a Claro TV”, comentó esta semana.

El desenlace de esta historia de competencia está en manos del regulador. Lo que sí se espera es que más allá de normativas estrictas o presiones políticas, prime el beneficio para los usuarios con tarifas más bajas y mejor servicio.