La aerolínea chilena Sky Airlines está cerca de firmar un plan de negocios que da la entrada a los fondos de inversión Caoba Capital, Elliot Management y Moneda Asset a través de un aporte de US$ 70 millones.

La información, publicada por el diario La Tercera citando a fuentes cercanas a la negociación, señala que los inversionistas involucrados tendrán la opción de convertir el dinero por hasta el 40% de la propiedad.

Lea también: El incierto vuelo de Sky Airlines hacia la recuperación y la recapitalización

A finales de julio, la compañía aérea dio los primeros pasos para permitir esa operación con la aprobación por parte de la junta extraordinaria de accionista de un aumento de capital desde US$ 61,4 millones a US$ 131,9 millones.

Los nuevos fondos equivaldrán a 3,5 millones de nuevas acciones y representarán el 40,1% de la futura estructura de propiedad, detalla la publicación.

La decisión de una conversión en equity podrá ser ejercida a discreción de los fondos que aportarán el capital y tendrán plazo hasta el 29 de julio de 2024.

SKY, fundada por el fallecido empresario Jürgen Paulmann y que hoy preside su hijo Holger, inició a mediados del año pasado un largo camino hacia la recapitalización, en el que llegó a considerar la emisión de un bono que no prosperó y la inyección de capital.

Los financistas. El fondo de private equity Caoba Capital será parte del negocio y, según afirma el medio chileno, sería el gestor del negocio con SKY. Caoba Capital fue fundada en 2005 y cuenta con una amplia experiencia en la industria aeronáutica.

Le puede interesar: Azul al acecho de LATAM: una maniobra “poco amistosa” para liderar el mercado brasileño

Al equipo de inversionistas se suma el grupo Elliot Investment Management, uno de los mayores gestores de fondos del mundo, con activos por aproximadamente US$ 48.000 millones; y la chilena Moneda Asset Management, cuyos fondos han tomado posiciones con cerca de US$ 200 millones en los DIP (Debtor in Possession, por sus siglas en inglés) de Latam Airlines, Avianca y Aeroméxico.

La entrada de financistas que tienen participación en otras aerolíneas de la región, como Avianca y Volaris, podría ser el primer paso para una alianza o consolidación futura; aunque la decisión debe contar con el visto bueno de la familia del fallecido empresario Jürgen Paulmann, quienes se mantendrán como controladores de SKY.