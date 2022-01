Santiago. No hubo corte de cinta el jueves 6 de enero en la inauguración de una nueva tienda Easy en la capital chilena. Pero sí se aserró un madero.

Serrucho en mano y con chaleco de trabajo, el CEO Matías Videla y Felipe Longo, gerente general de Easy Chile, dieron así el puntapié inicial de la primera de cinco tiendas que el holding pretende abrir en ese país, tres este trimestre por un costo total de US$ 15 millones y dos en el último trimestre de año, cuyos montos y locaciones no fueron revelados.

El local de 3 mil metros cuadrados cuenta con 86 trabajadores y un mix de 14 mil productos escogidos para el segmento de terminaciones, especialmente decoración y muebles.

Será la primera tienda digital y paperless de las 38 que tiene en Chile Cencosud y consolida un nuevo formato de locales de mejoramiento del hogar para la firma.

“Estamos muy contentos con lo que está pasando con Easy, que ha tomado un espacio relevante en el plan estratégico de Cencosud”, explicó a AméricaEconomía Matías Videla, CEO del holding Cencosud. “Easy venía desde hace un tiempo con muy pocas aperturas, y a partir de una mejora en los resultados, pero también en el servicio y en este nuevo modelo de negocios estamos abriendo [tiendas] Easy de tres mil metros cuadrados”, enfatizó.

El CEO destacó que se trata de un formato que el holding califica como soft y con un importante potencial para aprovechar: “En muchos casos tenemos supermercados en la región que tienen superficies muy grandes para estos tiempos, el e-commerce ha cambiado mucho el formato, y eso ha hecho que aprovechemos los metros cuadrados.

El nuevo formato Easy, que ya cumple 27 años de vida, está siendo ejecutado en los tres países simultáneamente, con cinco tiendas abiertas en Argentina y otras seis en Colombia.

Además de las nuevas tiendas en Easy en Chile, Videla anunció- sin entrar en detalles- un nuevo centro de distribución.

Una readecuación de los espacios, acorde a los cambios que ha impuesto el comercio electrónico y que ha implicado, por ejemplo, la apertura de sus darkstores en Colombia, Perú y Chile.

“Con los centros comerciales tenemos la oportunidad de colocar [tiendas] Easy de este tamaño en diversos centros de la región y en particular la oportunidad de reducir la superficie de los supermercados, especialmente en el sector de non food, que se ha transformado muchísimo con el e-commerce”, explicó Videla sobre el cambio de destino a los espacios.

“Hoy nadie se lleva una heladera desde un supermercado, todas esas categorías ya se han pasado 100% al negocio digital, al negocio del e-commerce. Todos esos espacios los estamos optimizando (…) pero el Easy requería armar un formato de 3 mil metros potente con un objetivo claro y rentable, y eso se ha logrado y por eso hemos abierto dos tiendas en los últimos 60 días y vamos a seguir abriéndolas”, detalló el CEO.

“NO CREEMOS EN CAOS NI SITUACIONES COMPLEJAS”

El CEO de Cencosud no quiso profundizar más allá del techo de Easy, asegurando que el guidance de 2022 sería publicado en los próximos 30 a 45 días. Pero sí fue enfático en extrapolar su optimismo con la apertura de nuevas tiendas con los nuevos aires del país latinoamericano.

“Somos optimistas con el país, somos optimistas con lo que está haciendo Cencosud y los números de alguna manera acreditan ese optimismo: no comemos vidrio, pero sabemos que hay consumo y tomamos nuestra oportunidad. Tenemos operaciones bien paradas, buenas relaciones con los clientes, una propuesta de valor que ha sido reconocida, y la tenemos que seguir evolucionando, pero somos optimistas, no creemos en caos ni situaciones complejas, por supuesto que hay desafíos, todos los países los tienen, nosotros también los tenemos en Chile, pero eso no significa que Cencosud se va a amilanar con eso. Hemos estado en todos los países y en las crisis más grandes que se puedan imaginar y lo vamos a seguir haciendo. Cencosud siempre saca oportunidad en los momentos difíciles”, afirmó a la prensa presente.

“Cencosud siempre desea y apuesta a que a los países estén bien y que a los gobiernos les vaya bien y eso es lo que queremos tanto en Chile como en el resto de los países. Estamos acá hace más de 50 años y lo vamos a seguir haciendo”, recalcó Videla.

Los números lo respaldan.

De acuerdo con su memoria anual 2020, ese año el holding tenía 98 tiendas de mejoramiento del hogar en Chile, Argentina y Colombia. Las ventas ese año en el segmento Mejoramiento del Hogar tuvieron un aumento de 86,3% respecto al año previo. En tanto que Euromonitor International, informó que durante el segundo trimestre de 2021 Cencosud logró una penetración sobre ventas 13% en Mejoramiento del Hogar, respecto del año 2020.

Información de la web de Cencosud detalla que las ventas del holding en el tercer trimestre de 2021 llegaron a US$ 14.600 millones, con el segmento de mejoramiento del hogar representando al 14% con más de US$ 2.000 millones. En tanto que para el mismo período el EBITDA ajustado fue de US$ 1.800 millones, y un aporte del 20% para el segmento de Easy, con US$ 389 millones.

Ese mismo reporte para inversionistas muestra la apertura de dos tiendas Easy en Colombia, con 8 mil metros cuadrados.

Además, según el guidance publicado el 14 de enero de 2021, la mirada estratégica a tres años de Cencosud (201, 2022 y 2023) tiene como foco incrementar la participación de mercado en Supermercados, e-commerce y Mejoramiento del Hogar en los mercados más rentables, “acelerando además la estrategia de e-commerce que permita a los clientes acceder a una propuesta omnicanal cada vez más completa y eficiente”, dice la memoria anual.

CRECIMIENTO CONSTANTE

“Easy es un negocio que no ha parado de crecer dentro de Cencosud. En el último tiempo ha habido una re-energización del hogar dada por la pandemia, la gente ha invertido más en su hogar y eso ha conformado una visión estratégica de Cencosud por invertir en Easy”, recalcó Felipe Longo, gerente general de Easy en Chile.

No fue fácil, indicó el ejecutivo, porque una de las herencias del COVID-19 ha sido la demora logística y los altos precios de fletes y productos.

“Ha habido algunos materiales que se han encarecido y otros que se han abaratado en el tiempo, eso ha fluctuado. Estamos viviendo un momento inflacionario global y eso ha subido los precios de los commodities, lo que impacta toda la cadena: productos más caros frenan la demanda y el margen [de ganancia] ha disminuido, pero está bastante más controlado si se evalúa versus el precio que alcanzaron los materiales a principios de 2021”, expresó.

Al respecto, el gerente general reconoció planes de contingencia logística que consistieron en barcos especiales y a parte del equipo buscando nuevos proveedores en China y sustitutos locales.

¿Será el paso de Easy al formato darkstore también?

“Como Cencosud tenemos darkstores para Jumbo y Santa Isabel, pero para Easy no hay planes porque el modelo de negocio, en todo el mundo, es la tienda, [en un formato] que se llama graystore, que es un mini centro de distribución en sala…Obviamente estamos mirando el futuro y las cosas pueden cambiar. Una de las posibilidades es desarrollar darkstores, pero por ahora no”, aseguró Longo, un brasileño con 25 años en Chile.

FORMATO RENTABLE

“El segmento de los materiales de construcción ha tenido años muy positivos y buena gestión en los formatos más pequeños, funcionó muy bien durante la pandemia y el reacondicionamiento de las casas. El resultado de ventas ha crecido sólidamente y este formato de conveniencia no tan ambicioso ha resultado más rentable”, destaca el académico argentino Guillermo D’Andrea, profesor de Management especializado en retail del IAE Business School, de la Universidad Austral al referirse al giro de los Easy de Cencosud.

Para él, lo que viene ahora para el holding es gestionar el e-commerce. “Es el próximo desafío de la omnicanalidad y eso requiere de mucha precisión, porque los clientes tienen un poco más de dinero, pero a la vez hay menos trabajo, la gente se fija en los precios y hay que competir bien. Muchos retailers no lo logran dominar del todo”, agrega.

Algo que Cencosud parece tener previsto.

“Los precios pueden bajar, pero el servicio y la calidad no tienen techo”, indicó en su discurso de apertura Matías Videla, citando a Horst Paulmann.