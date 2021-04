Ciudad de México. Grupo Televisa, la mayor cadena de televisión de México, combinará la mayor parte de su contenido con la ​​estadounidense Univision para crear una nueva empresa de medios en español, informó este martes la empresa latinoamericana.

La noticia llega casi un mes después de que Televisa desmintiera una eventual fusión con su aliado Univisión. En ese entonces, la compañía aclaró que trabajaban conjuntamente "en ampliar su asociación".

Lea también: ¿Televisa evalúa fusión con Univisión? El grupo mexicano aclara planes con su aliado estadounidense

La nueva compañía, llamada Televisa-Univision, contará con contenido de ambas emisoras, incluyendo series, películas, deportes, telenovelas y contenido de archivo, dijo Televisa, añadiendo que será la "mayor empresa de medios en español del mundo", detalla un reporte de Reuters.

"Televisa-Univisión tendrá como visión estratégica su transformación digital para conquistar el mercado de streaming en español, para lo cual lanzará una plataforma conjunta con un mercado potencial de 600 millones de personas", dijo Televisa.

La transacción fue parcialmente financiada por una nueva inversión preferente Serie C de US$ 1.000 millones liderada por SoftBank Latin America Fund, con la participación de ForgeLight, Google y The Raine Group, dijo Televisa en un comunicado.

Televisa contribuiría con contenidos por aproximadamente US$ 4.800 millones y Univision aportará US$ 3.000 millones en efectivo, US$ 1.500 millones en acciones propias y US$ 300 millones de otras fuentes.

El acuerdo considera que Televisa tendrá una participación de 45% en la nueva compañía y mantendrá la propiedad de Izzi Telecom, Sky y otros negocios, según detalla Expansión.

"Esta combinación estratégica genera un valor significativo para los accionistas de ambas compañías y nos permitirá llegar de manera más eficiente a todas las audiencias de habla hispana con más de nuestra programación", dijo Emilio Azcárraga, presidente ejecutivo del consejo de administración de Televisa, citado en el comunicado.

Según el acuerdo, Televisa aportará sus cuatro canales de TV abierta, sus 27 canales de TV de paga y estaciones, el estudio cinematográfico Videocine y su servicio Blim TV. Mientras que la estadounidense, hará lo propio con sus canales Univision y UniMás, nueve canales de cable en español, 61 estaciones de televisión y 58 estaciones de radio y pondrá a disposición su servicio PrendeTV.

Con este movimiento, ambos grupos buscan competir con las grandes plataformas de streaming, como Netflix. "Televisa-Univisión tendrá como visión estratégica su transformación digital para conquistar el mercado de streaming en español, para lo cual lanzará una plataforma conjunta con un mercado potencial de 600 millones de personas", dijo Televisa.

Además, el paso dado por las gigantes representa la vuelta de Televisa a su origen como una productora de contenidos, luego de que en la última década se consolidara más como una empresa de telecomunicaciones a través de Izzi, su negocio de internet, televisión por cable y telefonía fija.

Este regreso implicará uno de sus mayores desafíos, considerando que la mayor parte de los ingresos de Televisa provienen de su negocio de telecomunicaciones. Solo en 2020, el grupo mexicano reportó ingresos por 97.361 millones de pesos (US$ 4.800 millones), de los cuales 67.400 millones de pesos (US$ 3.350 millones) correspondió a su división de telecomunicaciones.

Televisa ya distribuye desde hace años contenido exclusivo a Univision, incluidas sus emblemáticas telenovelas, para los consumidores de habla hispana de la emisora de Estados Unidos.

Searchlight Capital Partners y ForgeLight completaron una compra de participación mayoritaria de Univision a finales del año pasado. Televisa mantuvo su participación minoritaria y su contrato de licencia de programación con la empresa.

La operación ya fue autorizada por los respectivos Consejos de Administración, se espera que concluya en 2021, al obtener las autorizaciones oficiales respectivas, en México y los Estados Unidos, precisa El Economista.