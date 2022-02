Nubank reduce pérdidas y triplica ingresos en el cuarto trimestre: el mercado celebra y hace subir sus acciones

Los analistas están prestando mucha atención al desempeño de Nubank, ya que se considera que es probable que su tasa de incumplimiento se deteriore a medida que aumentan la inflación y las tasas de interés.

El neobanco brasileño, la fintech más valiosa de América Latina, registró una pérdida neta de US$ 66,2 millones, frente a los US$ 107,1 millones del año anterior y sus ingresos se triplicaron hasta US$ 635,9 millones, muy por encima de las estimaciones.

