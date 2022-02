La fintech Technisys, que tiene oficinas en Argentina y Estados Unidos y cotiza en Nasdaq, fue comprada por SoFi Technologies en US$ 1.100 millones y se convirtió en un nuevo unicornio argentino.

De esta manera, la empresa, que desarrolla soluciones de software con foco en la banca digital, se integrará a SoFi para ofrecer servicios financieros personalizados a sus clientes y para permitir que otros bancos o empresas de tecnología usen su plataforma.

“La adquisición acelera el desarrollo de SoFi de una exclusiva plataforma de tecnología de banca digital de varios productos y de pila completa que ofrece los mejores productos y servicios financieros”, explicó en un comunicado la firma norteamericana.

Forma de pago

Como parte del acuerdo, los accionistas de Technisys recibirán una contraprestación total de aproximadamente 84 millones de acciones ordinarias de SoFi, menos del 10% del recuento total de acciones diluidas de SoFi al 30 de septiembre de 2021, sujeto a los ajustes habituales establecidos en el Acuerdo de Fusión. Estas acciones tienen un valor agregado de aproximadamente US$ 1.100 millones.

Según detallaron desde la compañía compradora, se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2022.

“Technisys ha construido un negocio atractivo y de rápido crecimiento con una tecnología estratégica única y crítica que todas las empresas líderes de servicios financieros necesitarán para seguir el ritmo de la innovación digital. La adquisición de esta empresa es un componente esencial para ofrecer nuestra experiencia de ventanilla única digital a los miembros de SoFi y nuestros socios, a través de Galileo, nuestro proveedor de servicios en la nube fintech”, dijo Anthony Noto, director ejecutivo de SoFi.

Al mismo tiempo, Noto agregó que bajo el liderazgo del cofundador y director ejecutivo Miguel Santos, la fintech ha emergido como un líder en la tecnología central bancaria multiproducto Gen 3. “Estamos entusiasmados de traer su oferta de tecnología bajo el paraguas de SoFi y entregarla a cientos de millones de clientes en todo el mundo”, resaltó.

Ventajas de la compra

Desde SoFi explicaron que la adquisición se sumará a la alta tasa de crecimiento de ingresos que viene experimentando su empresa y acelerará su tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de ingresos de tres años. “Juntas, las compañías pueden brindar un mejor servicio a los socios de Galileo que buscan agregar ofertas de productos a sus 89 millones de cuentas de clientes habilitadas en Estados Unidos, México y Colombia, y a los 60 bancos establecidos de Technisys, fintech y marcas no financieras en América Latina y Estados Unidos. Al mismo tiempo, expande las bases de socios de ambas compañías”, asegura el comunicado de SoFi Technologies.

Se espera que los ingresos incrementales estimados de la adquisición agreguen entre US$ 500 y US$ 800 millones hasta fines de 2025.

Por otro lado, SoFi también espera aprovechar la nueva tecnología adquirida para conseguir ahorros significativos en costos de terceros. Es que al migrar sus múltiples núcleos de terceros actuales a un solo núcleo Technisys, podrá tomar más decisiones en tiempo real y ofrecer una mayor personalización para sus más de tres millones de miembros. “Este cambio y la integración vertical con Galileo generarán entre US$ 75 a US$ 85 millones en ahorros de costos acumulados de 2023 a 2025 y aproximadamente de US$ 60 a US$ 70 millones anuales a partir de entonces”, aclara el anuncio.

"Confiamos en que juntos podemos ofrecer la mejor experiencia financiera de su clase para los jugadores de servicios financieros tradicionales y no tradicionales a una velocidad mayor que nunca", señaló Miguel Santos, director ejecutivo de Technisys.

Luego del cierre de la adquisición se espera que Technisys opere como una subsidiaria independiente de SoFi Technologies, y sea parte de su oferta de Plataforma Tecnológica, con Miguel Santos continuando como CEO.

Orígenes

SoFi Technologies fue fundada en 2011 por Mike Cagney, Dan Macklin, James Finnigan e Ian Brady, cuatro estudiantes que se conocieron en la Stanford Graduate School of Business. Hoy esta empresa con sede en la ciudad estadounidense de San Francisco, ofrece productos financieros que incluyen refinanciamiento de préstamos para estudiantes y automóviles, hipotecas, préstamos personales, tarjetas de crédito, inversiones y banca a través de interfaces de aplicaciones.

Por su parte, Technisys nació en 1995 por iniciativa de los cofundadores Miguel Santos, Adrián Iglesias y Germán Pugliese-Bassi, quienes creían ya por aquel entonces que Internet transformaría la industria de servicios financieros.

Hoy esta firma tiene presencia en 16 países, cuenta con más de 800 empleados especializados en banca digital en todo el mundo y tiene una cartera de más de 50 clientes del sector financiero.

Con la adquisición y la valuación superior a US$ 1.000, Technisys se suma a la lista de 12 unicornios argentinos o creados por argentinos entre los que se encuentran Mercado Libre, Despegar, OLX, Globant, Auth0, Vercel, Alpeh, Mural, Bitfarms, Ualá y Tiendanube.