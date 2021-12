Nubank, el neobanco brasileño respaldado por el vehículo inversor de Warren Buffet, ha realizado este jueves su debut en la Bolsa de Nueva York tras realizar una Oferta Pública de Venta que ya lo ha situado como el banco latinoamericano más valioso en términos de capitalización bursátil, tras alcanzar un valor de US$ 41.500 millones.

El debut en el NYSE de Nu Holdings, la matriz del banco, se produce tras la venta de 289 millones de acciones por un total de US$ 2.600 millones. El precio unitario de los títulos fue de US$ 9, lo que ya posiciona al neobanco como la institución financiera latinoamericana más valiosa de la región, con una capitalización bursátil de US$ 41.000 millones, que supera los US$ 38.000 millones del banco brasileño Itaú Unibanco.

La oferta también incluye certificados de depósitos brasileños (BDRs), los cuales representan una sexta parte de cada acción ordinaria de Clase A. Además, los bancos participantes en la oferta tienen la posibilidad de ejercitar un derecho de sobreasignación para colocar más acciones.

Uno de los fundadores de Nubank, David Vélez, ha destacado la filosofía de la compañía en el debut bursátil del banco. "Enfocarnos en nuestros clientes, trabajar extremadamente duro, ser fieles a nuestra misión y a la cultura de empoderar a la gente y poner a nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos, obsesionarnos con las experiencias y pensar una y otra vez en cómo podemos hacerlo nos ha permitido mejorar la vida de 41 millones de personas", ha subrayado.

No obstante, este escenario no es el planteado inicialmente por Nubank. Hace una semana, la compañía decidió corregir a la baja las proyecciones para el precio de sus acciones en su salida a Bolsa, desde un rango de US$ 10-11 a un precio de entre US$ 8 a 9 por título.

Esta revisión supuso la reducción de unos US$ 10.000 millones con respecto a las previsiones realizadas hace un mes.

Los coordinadores globales de la oferta han sido Nu Invest, Morgan Stanley, Goldman Sachs y Citigroup. Por su parte, HSBC, UBS y Safra Investment Bank han ejercido como Joint Bookrunners.

A principios de este año, el banco fue valorado en US$ 30.000 millones tras una ronda de financiación en la que Berkshire Hathaway, el vehículo inversor de Warren Buffet, compró una participación de la empresa.

Entre enero y septiembre, el número de clientes del banco creció a un ritmo del 62%, superando los 48 millones, en Colombia, México y Brasil.

En los nueve primeros meses del año, la compañía contabilizó unas pérdidas netas atribuidas de unos US$ 99 millones, un 53,5% más que un año antes; pero duplicó su cifra de negocio, hasta los US$ 1.000 millones.